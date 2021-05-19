Пока, Венгрия. Ребров покидает Ференцварош, подтвердил президент клуба

Президент «Ференцвароша» Габор Кубатов рассказал, что украинский тренер Сергей Ребров принял решение покинуть венгерский клуб и руководство уже начало поиски нового наставника:
«Сергей Ребров принял решение покинуть «Ференцварош» и подал в отставку еще 10 февраля. Он попросил передать через своего агента, что хочет уйти в конце сезона и нам нужно искать нового тренера. Это стало неожиданностью. Я даже не мог подумать, что между клубом и главным тренером есть какие-то недоразумения, из-за которых он захочет уйти.
Как ответственный президент, я сразу понял, что нужно искать нового тренера, чтобы накануне квалификации Лиги чемпионов футболисты знали, кто будет руководить командой. Конечно, мы провели анализ рынка тренеров и уже нашли нужных кандидатов, которые смогут заменить Реброва».
Украинский тренер трижды приводил команду к золотым медалям чемпионата Венгрии и вывел «Ференцварош» в групповой раунд Лиги чемпионов 2020/21.
В качестве вариантов продолжения карьеры Ребровым в прессе назывались клубы: «Фенербахче» (Турция), «Тоттенхэм» (Англия), АЕК (Греция), ЦСКА (Россия), «Кайрат» (Казахстан).
Венгерский «Ференцварош» могут возглавить турок Окан Бурук, австрийский специалист Петер Штегер или даже наставник «Зари» Виктор Скрипник.
Источник — Origo.hu
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