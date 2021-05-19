Пока, Венгрия. Ребров покидает Ференцварош, подтвердил президент клуба

Оказывается, украинский тренер подал в отставку еще 10 февраля

  • 19.05.2021 22:25
  • 8010 просмотров
  • 8 комментариев
Пока, Венгрия. Ребров покидает Ференцварош, подтвердил президент клуба
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «Ференцвароша» Габор Кубатов рассказал, что украинский тренер Сергей Ребров принял решение покинуть венгерский клуб и руководство уже начало поиски нового наставника:

«Сергей Ребров принял решение покинуть «Ференцварош» и подал в отставку еще 10 февраля. Он попросил передать через своего агента, что хочет уйти в конце сезона и нам нужно искать нового тренера. Это стало неожиданностью. Я даже не мог подумать, что между клубом и главным тренером есть какие-то недоразумения, из-за которых он захочет уйти.

Как ответственный президент, я сразу понял, что нужно искать нового тренера, чтобы накануне квалификации Лиги чемпионов футболисты знали, кто будет руководить командой. Конечно, мы провели анализ рынка тренеров и уже нашли нужных кандидатов, которые смогут заменить Реброва».

Украинский тренер трижды приводил команду к золотым медалям чемпионата Венгрии и вывел «Ференцварош» в групповой раунд Лиги чемпионов 2020/21.

В качестве вариантов продолжения карьеры Ребровым в прессе назывались клубы: «Фенербахче» (Турция), «Тоттенхэм» (Англия), АЕК (Греция), ЦСКА (Россия), «Кайрат» (Казахстан).

Венгерский «Ференцварош» могут возглавить турок Окан Бурук, австрийский специалист Петер Штегер или даже наставник «Зари» Виктор Скрипник.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Origo.hu

(31 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Опрос
  • Предугадайте, где продолжит карьеру украинский тренер Сергей Ребров.
    • 23.78% (34)
      1. Ференцварош (Венгрия)
    • 18.18% (26)
      2. Сборная Украины
    • 13.29% (19)
      3. Фенербахче (Турция)
    • 4.2% (6)
      4. ЦСКА (Россия)
    • 3.5% (5)
      5. Кайрат (Казахстан)
    • 6.29% (9)
      6. АЕК (Греция)
    • 8.39% (12)
      7. Тоттенхэм (Англия)
    • 22.38% (32)
      8. Другой клуб
    Результаты опроса Проголосовали — 143
    В опросах могут участвовать только зарегистрированные пользователи.
    Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    hawk
    online
      hawk, 19.05.2021 23:13
    0
    Как же быстро 3 года пролетели...
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 19.05.2021 23:09
    -2
    Не хорошее предчувствие насчет российских коней-в Казахстан и Турцию Ребров не пойдет а в шпоры его не позовут
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 19.05.2021 23:08
    0
    Отлично. Новые вызовы для него только +
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 19.05.2021 22:58
    +3
    Andy Chak, 19.05.2021 22:47
    Якось по-дебільному Ребруха поступає...
    Чому? Тому, що ще за пів року попередив керівництво про те, що хоче піти? Чи може він злив чемпіонат, щоб його вигнали?
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 19.05.2021 22:49
    -2
    Якщо це правда то значить все вирішено, і він новий тренер збірної
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 19.05.2021 22:48
    0
    "Як варіанти продовження кар'єри Ребровим в пресі називалися клуби: «Фенербахче» (Туреччина), «Тоттенхем» (Англія), АЕК (Греція), ЦСКА (Росія), «Кайрат» (Казахстан)." - де ви таке берете...в чиїй прессі? Останній раз так накривало випарами з Чуйської долини тільки роскосмос
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 19.05.2021 22:47
    -1
    Якось по-дебільному Ребруха поступає...
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 19.05.2021 22:40
    +8
    Ференцварош без Реброва піде по наклонній...
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 19.05.2021 22:40
    +8
    Ференцварош без Реброва піде по наклонній...
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 19.05.2021 22:58
    +3
    Andy Chak, 19.05.2021 22:47
    Якось по-дебільному Ребруха поступає...
    Чому? Тому, що ще за пів року попередив керівництво про те, що хоче піти? Чи може він злив чемпіонат, щоб його вигнали?
    Ссылка
    hawk
    online
      hawk, 19.05.2021 23:13
    0
    Как же быстро 3 года пролетели...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 19.05.2021 23:08
    0
    Отлично. Новые вызовы для него только +
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 19.05.2021 22:48
    0
    "Як варіанти продовження кар'єри Ребровим в пресі називалися клуби: «Фенербахче» (Туреччина), «Тоттенхем» (Англія), АЕК (Греція), ЦСКА (Росія), «Кайрат» (Казахстан)." - де ви таке берете...в чиїй прессі? Останній раз так накривало випарами з Чуйської долини тільки роскосмос
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности