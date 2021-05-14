Ребров покинет Ференцварош. Клуб уже нашел ему замену

Сергей Ребров покинет пост главного тренера «Ференцвароша». Об этом сообщают австрийские СМИ.

В клубе уже нашли замену украинскому специалисту. «Ференцварош» возглавит Петер Штегер.

Переговоры по поводу контракта находятся на финальной стадии, соглашение будет подписано в ближайшее время. Недавно агент Штегера Макс Хагмайр посещал Будапешт.

Ситуацию прокомментировал сам Штегер, который сейчас возглавляет венскую «Аустрию»:

«Сейчас неподходящее время, чтобы говорить об этом. Но это будет актуально с конца мая, а до того нам предстоит еще многое сделать».

Ранее сообщалось о том, что Ребров хочет повышения зарплаты в «Ференцвароше».