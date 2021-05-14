Ребров покинет Ференцварош. Клуб уже нашел ему замену

Новым наставником команды станет Петер Штегер

  • 14.05.2021 23:27
  • 4462 просмотра
  • 7 комментариев
Ребров покинет Ференцварош. Клуб уже нашел ему замену
© Getty Images/Global Images Ukraine. Петер Штегер

Сергей Ребров покинет пост главного тренера «Ференцвароша». Об этом сообщают австрийские СМИ.

В клубе уже нашли замену украинскому специалисту. «Ференцварош» возглавит Петер Штегер.

Переговоры по поводу контракта находятся на финальной стадии, соглашение будет подписано в ближайшее время. Недавно агент Штегера Макс Хагмайр посещал Будапешт.

Ситуацию прокомментировал сам Штегер, который сейчас возглавляет венскую «Аустрию»:

«Сейчас неподходящее время, чтобы говорить об этом. Но это будет актуально с конца мая, а до того нам предстоит еще многое сделать».

Ранее сообщалось о том, что Ребров хочет повышения зарплаты в «Ференцвароше».

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(17 голосов)

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Комментарии
    omddhlhfxtjk
    online
      omddhlhfxtjk, 15.05.2021 00:49
    0
    Мнoго жeнщин хoтят сeкaсa на одну нoчь. Все они собраны на одном сайте и ждут члeeнa для жосткого тpаxxа. Все анoнимнo и конфидeнциaльно, peгистpиpуйся пока беcплaнo ---- https://url.biz.ua/62yoc
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 15.05.2021 00:29
    0
    RomanEnakievo, 15.05.2021 00:14
    Итальянца уже не хочешь?
    Наверно за весь сезон, я матча 2 видел где играл его клуб. Запомнился контролем мяча, точными передачами защиты и все. Ничего особого. Конечно, я смотрел матчи против топов, Юве и Милана. А если делать выбор между Ребровым и этим Де Дзерби, то за 2 вариант)
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 15.05.2021 00:14
    0
    Alexander Киев, 14.05.2021 23:38
    Ну давайте его в Шахтер! Перешёл уже Луческу в Дно, ждём сл.ход горіла хата, гори і сарай)
    Итальянца уже не хочешь?
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 15.05.2021 00:00
    -4
    avk2307, 14.05.2021 23:40
    И назад Харатина и Зубкова , только уже по 10 лямов.
    Та ну, какие 10.. Зубкова ещё на лавку можно, но Харатина сразу в Мариуполь
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 14.05.2021 23:56
    -9
    Теперь куда, в Шериф к Вернидубу или в Солигорск к Григорчуку?
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 14.05.2021 23:40
    +2
    Alexander Киев, 14.05.2021 23:38
    Ну давайте его в Шахтер! Перешёл уже Луческу в Дно, ждём сл.ход горіла хата, гори і сарай)
    И назад Харатина и Зубкова , только уже по 10 лямов.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 14.05.2021 23:38
    -8
    Ну давайте его в Шахтер! Перешёл уже Луческу в Дно, ждём сл.ход горіла хата, гори і сарай)
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 14.05.2021 23:40
    +2
    Alexander Киев, 14.05.2021 23:38
    Ну давайте его в Шахтер! Перешёл уже Луческу в Дно, ждём сл.ход горіла хата, гори і сарай)
    И назад Харатина и Зубкова , только уже по 10 лямов.
    Ссылка
    omddhlhfxtjk
    online
      omddhlhfxtjk, 15.05.2021 00:49
    0
    Мнoго жeнщин хoтят сeкaсa на одну нoчь. Все они собраны на одном сайте и ждут члeeнa для жосткого тpаxxа. Все анoнимнo и конфидeнциaльно, peгистpиpуйся пока беcплaнo ---- https://url.biz.ua/62yoc
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 15.05.2021 00:29
    0
    RomanEnakievo, 15.05.2021 00:14
    Итальянца уже не хочешь?
    Наверно за весь сезон, я матча 2 видел где играл его клуб. Запомнился контролем мяча, точными передачами защиты и все. Ничего особого. Конечно, я смотрел матчи против топов, Юве и Милана. А если делать выбор между Ребровым и этим Де Дзерби, то за 2 вариант)
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 15.05.2021 00:14
    0
    Alexander Киев, 14.05.2021 23:38
    Ну давайте его в Шахтер! Перешёл уже Луческу в Дно, ждём сл.ход горіла хата, гори і сарай)
    Итальянца уже не хочешь?
    Ссылка
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