Ребров покинет Ференцварош. Клуб уже нашел ему замену

Сергей Ребров покинет пост главного тренера «Ференцвароша». Об этом сообщают австрийские СМИ.
В клубе уже нашли замену украинскому специалисту. «Ференцварош» возглавит Петер Штегер.
Переговоры по поводу контракта находятся на финальной стадии, соглашение будет подписано в ближайшее время. Недавно агент Штегера Макс Хагмайр посещал Будапешт.
Ситуацию прокомментировал сам Штегер, который сейчас возглавляет венскую «Аустрию»:
«Сейчас неподходящее время, чтобы говорить об этом. Но это будет актуально с конца мая, а до того нам предстоит еще многое сделать».
Ранее сообщалось о том, что Ребров хочет повышения зарплаты в «Ференцвароше».
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