СМИ: Ребров хочет повышения зарплаты в Ференцвароше

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров хочет повышения зарплаты, несмотря на то, что его контракт с клубом действует еще год. Об этом сообщают венгерские СМИ.
Причина такого требования – высокий интерес к Реброву со стороны ряда европейских клубов.
Руководство «Ференцвароша» понимает, что удержать Реброва будет непросто, и уже ищет ему замену. Рассматриваются кандидатуры из Италии, Германии и России. Среди них – Эусебио Ди Франческо и Петер Штегер.
Сейчас Ребров зарабатывает в «Ференцвароше» 68 тысяч долларов в месяц. За выход в Лигу чемпионов тренер получил премиальные в размере 3,4 миллиона долларов.
Ранее Ребров поделился ожиданиями от финала Кубка Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.