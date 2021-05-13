СМИ: Ребров хочет повышения зарплаты в Ференцвароше

Клуб уже ищет замену украинскому тренеру

  • 13.05.2021 13:04
  • 3193 просмотра
  • 5 комментариев
СМИ: Ребров хочет повышения зарплаты в Ференцвароше
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров хочет повышения зарплаты, несмотря на то, что его контракт с клубом действует еще год. Об этом сообщают венгерские СМИ.

Причина такого требования – высокий интерес к Реброву со стороны ряда европейских клубов.

Руководство «Ференцвароша» понимает, что удержать Реброва будет непросто, и уже ищет ему замену. Рассматриваются кандидатуры из Италии, Германии и России. Среди них – Эусебио Ди Франческо и Петер Штегер.

Сейчас Ребров зарабатывает в «Ференцвароше» 68 тысяч долларов в месяц. За выход в Лигу чемпионов тренер получил премиальные в размере 3,4 миллиона долларов.

Ранее Ребров поделился ожиданиями от финала Кубка Украины.

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(10 голосов)

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Комментарии
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 13.05.2021 13:33
    +3
    Тактика Реброва ясна, видимо, есть хорошее финансовое предложение, вот он и поднял ставки. Или дадут столько же что б остался или пойдет туда где дают бОльшие деньги
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 13.05.2021 13:31
    +3
    Слава Чебан, 13.05.2021 13:15
    3,4 ляма за выход в лч?? так куда ему уходить...
    Другой уровень жизни, нам не понять...
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 13.05.2021 13:31
    +3
    Ребров в венгрии герой страны. А героям нужно хорошо платить.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 13.05.2021 13:28
    +3
    68 тис баксів в місяць маловато для його рівня. ІМХО. А за ЛЧ нормально виплатили.
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 13.05.2021 13:15
    -1
    3,4 ляма за выход в лч?? так куда ему уходить...
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 13.05.2021 13:33
    +3
    Тактика Реброва ясна, видимо, есть хорошее финансовое предложение, вот он и поднял ставки. Или дадут столько же что б остался или пойдет туда где дают бОльшие деньги
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 13.05.2021 13:31
    +3
    Слава Чебан, 13.05.2021 13:15
    3,4 ляма за выход в лч?? так куда ему уходить...
    Другой уровень жизни, нам не понять...
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 13.05.2021 13:31
    +3
    Ребров в венгрии герой страны. А героям нужно хорошо платить.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 13.05.2021 13:28
    +3
    68 тис баксів в місяць маловато для його рівня. ІМХО. А за ЛЧ нормально виплатили.
    Ссылка
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