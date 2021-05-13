СМИ: Ребров хочет повышения зарплаты в Ференцвароше

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров хочет повышения зарплаты, несмотря на то, что его контракт с клубом действует еще год. Об этом сообщают венгерские СМИ.

Причина такого требования – высокий интерес к Реброву со стороны ряда европейских клубов.

Руководство «Ференцвароша» понимает, что удержать Реброва будет непросто, и уже ищет ему замену. Рассматриваются кандидатуры из Италии, Германии и России. Среди них – Эусебио Ди Франческо и Петер Штегер.

Сейчас Ребров зарабатывает в «Ференцвароше» 68 тысяч долларов в месяц. За выход в Лигу чемпионов тренер получил премиальные в размере 3,4 миллиона долларов.

Ранее Ребров поделился ожиданиями от финала Кубка Украины.