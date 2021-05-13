Сергей РЕБРОВ: «Украинские клубы снова начинают развиваться»

Специалист высказался накануне финала Кубка Украины

  • 13.05.2021 11:55
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Сергей РЕБРОВ: «Украинские клубы снова начинают развиваться»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился ожиданиями от финального матча Кубка Украины между киевским «Динамо» и луганской «Зарей».

— В первую очередь отмечу победу «Динамо» в чемпионате — она была совершенно заслуженной. С полной объективностью оценить уровень украинской лиги, не находясь внутри процесса, мне, конечно же, сложно, но могу сказать, что сегодня в УПЛ начинают возвращаться легионеры. Возможно, не во всех командах они самого высокого уровня, но процесс, как говорится, пошел. Клубы снова начинают развиваться.

Мне нравится, что многие команды, не только «Динамо» и «Шахтер», стремятся играть в комбинационный, атакующий футбол. Определенная идея в игре была видна даже у тех коллективов, которые боролись за выживание. Сегодня нет такого, как раньше, когда некоторые выходили на поле и просто отбивались. Тут все зависит от тренеров, которые не боятся строить позиционный футбол. Это радует и это всегда интересно.

— Стоит ли, в таком случае, ждать, что в финале Кубка Украины «Заря» не просто даст бой «Динамо», а попытается сыграть в свой футбол?
— Конечно. «Заря» уже давно показывает комбинационную игру, а самое главное — смелую и агрессивную. Считаю, что эта команда уже два года подряд заслуженно занимает третье место и пытается бороться за вторую строчку в таблице.

— На кого ставите?
— Финал — это финал. Тут делать ставки опасно (улыбается). Конечно, я буду болеть за «Динамо». Считаю, что на стороне киевлян, после такого яркого сезона, будет определенное психологическое преимущество. Но в одном матче может случится всякое. Многое будет зависеть от первых минут, от того, кто получит психологическое превосходство, у кого будет больше уверенности. Не сомневаюсь, что нас ждет очень хороший поединок, и мы увидим качественный футбол…

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» - «Заря». Начало в 19:00.

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Источник — zbirna.com

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