Динамо Киев
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Заря
13.05.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Динамо – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией финального поединка Кубка Украины

  • 12.05.2021 16:50
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Динамо – Заря. Текстовая трансляция матча
© ФК Заря

В четверг, 13 мая, состоится финальный матч Кубка Украины, в котором встретятся киевское «Динамо» и луганская «Заря». Матч пройдет в Тернополе на Городском стадионе имени Романа Шухевича и начнется в 19:00.

Несколько дней назад завершился чемпионат Украины. К финишу национального первенства киевляне пришли на первой позиции, завоевав чемпионское звание, а «черно-белые» стали «бронзовыми» призерами. В рамках Кубка Украины соперники трижды противостояли друг другу (два раза на стадии 1/8 финала и один раз – в 1/4 финала), и «бело-синие» неизменно оставляли луганчан за бортом турнира. В последних 7 матчах с «Динамо» луганчане четыре раза отбирали очки у киевлян (1 победа и 3 ничьи). В первом круге прошедшего чемпионата команды на НСК «Олимпийский» сыграли вничью со счетом 1:1 (результативными ударами отметились Владислав Кочергин и Беньямин Вербич). А в Запорожье «Динамо» одержало победу со счетом 2:0 (голы забили Артем Беседин и Сергей Сидорчук).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» - «Заря».

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Александр Снитко, Sport.ua

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