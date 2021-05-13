Динамо Киев
1 : 0
Заря
13.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Динамо - Заря - 1:0. Киевляне выиграли Кубок. Видео гола и обзор матча

Фрагменты финального поединка Кубка Украины

  • 13.05.2021 22:18
  • 6246 просмотров
  • 1 комментарий
Динамо - Заря - 1:0. Киевляне выиграли Кубок. Видео гола и обзор матча
© fcdynamo.kiev.ua

Состоялся финал Кубка Украины между «Динамо» и «Зарей». По итогам дополнительного времени киевляне выиграли 1:0 благодаря голу Виктора Цыганкова.

Динамо - Заря 1:0. Обзор матча

Динамо - Заря. Лучшие моменты дополнительного времени

Динамо - Заря. Виктор Цыганков не забил пенальти

Динамо - Заря 1:0. Гол Виктора Цыганкова

Динамо - Заря. Лучшие моменты первого тайма

Динамо - Заря. Лучшие моменты второго тайма

События матча
99' ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Алексей Степанов
      Алексей Степанов, 13.05.2021 22:37
    0
    Зарю не узнать! Концентрация оставляет желать лучшего! Первый гол, два игрока "отключились" после стенки (21 номер и Жуниор). Так нельзя в финале играть! Тем более, что Динамо настроено было брать Кубок!
    Ссылка
    Алексей Степанов
      Алексей Степанов, 13.05.2021 22:37
    0
    Зарю не узнать! Концентрация оставляет желать лучшего! Первый гол, два игрока "отключились" после стенки (21 номер и Жуниор). Так нельзя в финале играть! Тем более, что Динамо настроено было брать Кубок!
    Ссылка
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