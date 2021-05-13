Динамо - Заря - 1:0. Киевляне выиграли Кубок. Видео гола и обзор матча

Состоялся финал Кубка Украины между «Динамо» и «Зарей». По итогам дополнительного времени киевляне выиграли 1:0 благодаря голу Виктора Цыганкова.
Динамо - Заря 1:0. Обзор матча
Динамо - Заря. Лучшие моменты дополнительного времени
Динамо - Заря. Виктор Цыганков не забил пенальти
Динамо - Заря 1:0. Гол Виктора Цыганкова
Динамо - Заря. Лучшие моменты первого тайма
Динамо - Заря. Лучшие моменты второго тайма
События матча
|99'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.