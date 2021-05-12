Динамо Киев

13 мая в Тернополе на стадионе имени Романа Шухевича состоится финишный во всех смыслах поединок нынешнего сезона – в финале Кубка Украины встретятся «Динамо» и «Заря». Матч пройдет со зрителями. Однако с существенной оговоркой: разрешено заполнять стадион лишь на 20 процентов от общего числа зрителей. Лишний раз о причинах подобных ограничений говорить нет надобности – эпидемия коронавируса. Билеты для болельщиков команд-соперниц будут распределены равными частями. Остальные пропуска на игру получат местные любители футбола. В итоге матч посетят приблизительно две тысячи зрителей.

Киевляне подходят к финалу не только с позиции фаворита, но и команды, которая в нынешнем сезоне на внутренней арене не знает себе равных. В активе команды Луческу – и Суперкубок, и национальное «золото». А еще «бело-синие» - действующие обладатели Кубка страны. Так что в игре против «Зари» они будут отстаивать свой трофей.

Путь в финал второго по значимости национального соревнования для «Динамо» оказался, как никогда, коротким. Свою дорогу по защите хрустального приза динамовцы начали сразу с четвертьфинала. Правда, уже на этой стадии киевляне могли покинуть турнир: их соперник, «Колос», оказал достойное сопротивление. Основное и добавочное время поединка закончилось нулевой ничьей, и победитель определялся в серии послематчевых пенальти. Победу в футбольной «лотерее» одержали динамовцы – 4:3, а героем серии стал голкипер Бойко, на счету которого два сейва.

А вот полуфинальная встреча для «Динамо» оказалась «тренировкой с повышенной ответственностью». «Агробизнес», который раундом ранее выбил из Кубка «Шахтер», в матче против киевлян ничем не сумел себя проявить. Действующий обладатель трофея без особых проблем одолел представителя Первой лиги - 3:0. Мячи на счету Леднева, Беседина и Буяльского.

Путь «Зари» к решающей встрече турнира получился и длиннее, и извилистее. Луганчане начали его на стадии 1/8 финала, в поединке против «Десны». Напряженный и нервный матч завершился минимальной победой луганчан – 1:0. Победный гол на счету Юрченко. В четвертьфинале «Заря» играла против представителя Первой лиги – «Вереса». Победила не без скрипа: с минимальным счетом – 2:1. За команду Скрипника забивали Иванисеня и Кочергин. Полуфинал против «Александрии» получился изнурительным. Основное и добавочное время – ничья 1:1 (за луганчан забивал Кочергин), и лишь в серии послематчевых пенальти подопечные Скрипника праздновали успех – 4:3.

Мирча Луческу, главный тренер «Динамо»:

- Я ребятам сказал: «Если выиграешь чемпионат, ты входишь в историю «Динамо». А если выиграешь Суперкубок, чемпионат и Кубок, ты входишь в историю Украины». Будем играть против очень хорошей команды, с прекрасным тренером, который знает, как готовить команду. Будет сложно, но мы будем стараться играть и выигрывать.

Виктор Скрипник, главный тренер «Зари»:

- Титул - это всегда титул. Его нужно заработать, выиграть. Ты можешь написать историю. Хотим, чтобы матч с «Динамо» стал действительно финалом. Это может оказаться вишенкой на торте в этом нашем сезоне.

В историческом разрезе «Зарю» вряд ли можно назвать неудобным соперником для «Динамо». Лишь в последнее время статистика противостояний немного улучшилась для луганской команды. Но все равно выглядит явно в пользу «бело-синих». Во всех турнирах команды провели 52 матча. «Динамо» выиграло 35 поединков, тогда как «Заря» - лишь пять. Остальные 12 матчей завершились вничью. В Кубке Украины команды пересекались четыре раза, и все эти матчи завершались победой киевлян.

Победой динамовцев завершилась и последняя на данный момент их встреча – в чемпионате страны, в рамках 18 тура. Тогда команда Луческу на выезде переиграла команду Скрипника 2:0 (с чудо-голом Сидорчука).

«Заря» еще ни разу не выигрывала Кубок Украины. Высшее достижение «черно-белых» - выход в финал. Кроме нынешнего сезона, в решающем матче Кубка луганчане играли всего раз – пять лет назад, когда во Львове уступили «Шахтеру» 0:2. Кстати, тот матч стал для нынешнего наставника «Динамо» Мирчи Луческу последним во главе «горняков». Со своей новой командой румынский тренер может завоевать первый Кубок Украины (во главе «Шахтера» он шесть раз становился обладателем этого трофея). В отличие от своего нынешнего оппонента по финалу, динамовцы – завсегдатаи решающих схваток за почетный приз. На данный момент в активе «бело-синих» 12 выигранных трофеев, и в случае победы в Тернополе киевляне сравняются с «Шахтером» по числу побед в Кубке.

«Динамо», оформив чемпионство за три тура до финиша сезона, могло себе позволить играть резервным составом, экономя силы на кубковый финал. Однако Луческу избрал иную тактику: именно основа команды доигрывала сезон. Динамовский тренер даже в последней игре чемпионата – против «Колоса» - выпустил боевой состав. А вот его луганский коллега на игру последнего тура – против «Александрии» - задействовал полурезервный состав. Ну, теперь и посмотрим, кто в итоге оказался прав.

Относительно кадров. Дисквалифицированных и травмированных в составе «Зари» нет, а вот «Динамо» по причине травм не помогут Андриевский и Шепелев.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Попов, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Караваев, Родригеш, Буяльский, Беседин.

«Заря»: Василь, Фаворов, Абу Ханна, Вернидуб, Жуниньо, Юрченко, Назарина, Кочергин, Кабаев, Громов, Аллахьяр.

13 мая, четверг