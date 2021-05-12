Динамо Киев

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13.05.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Динамо – Заря. Прогноз и анонс на матч финала Кубка Украины

Первый для луганчан или тринадцатый для киевлян

  • 12.05.2021 18:03
  • 1742 просмотра
  • 24 комментария
Динамо – Заря. Прогноз и анонс на матч финала Кубка Украины
© ФК Динамо

13 мая в Тернополе на стадионе имени Романа Шухевича состоится финишный во всех смыслах поединок нынешнего сезона – в финале Кубка Украины встретятся «Динамо» и «Заря». Матч пройдет со зрителями. Однако с существенной оговоркой: разрешено заполнять стадион лишь на 20 процентов от общего числа зрителей. Лишний раз о причинах подобных ограничений говорить нет надобности – эпидемия коронавируса. Билеты для болельщиков команд-соперниц будут распределены равными частями. Остальные пропуска на игру получат местные любители футбола. В итоге матч посетят приблизительно две тысячи зрителей.  

Киевляне подходят к финалу не только с позиции фаворита, но и команды, которая в нынешнем сезоне на внутренней арене не знает себе равных. В активе команды Луческу – и Суперкубок, и национальное «золото». А еще «бело-синие» - действующие обладатели Кубка страны. Так что в игре против «Зари» они будут отстаивать свой трофей.

Путь в финал второго по значимости национального соревнования для «Динамо» оказался, как никогда, коротким. Свою дорогу по защите хрустального приза динамовцы начали сразу с четвертьфинала. Правда, уже на этой стадии киевляне могли покинуть турнир: их соперник, «Колос», оказал достойное сопротивление. Основное и добавочное время поединка закончилось нулевой ничьей, и победитель определялся в серии послематчевых пенальти. Победу в футбольной «лотерее» одержали динамовцы – 4:3, а героем серии стал голкипер Бойко, на счету которого два сейва.

А вот полуфинальная встреча для «Динамо» оказалась «тренировкой с повышенной ответственностью». «Агробизнес», который раундом ранее выбил из Кубка «Шахтер», в матче против киевлян ничем не сумел себя проявить. Действующий обладатель трофея без особых проблем одолел представителя Первой лиги - 3:0. Мячи на счету Леднева, Беседина и Буяльского.  

Путь «Зари» к решающей встрече турнира получился и длиннее, и извилистее. Луганчане начали его на стадии 1/8 финала, в поединке против «Десны». Напряженный и нервный матч завершился минимальной победой луганчан – 1:0. Победный гол на счету Юрченко. В четвертьфинале «Заря» играла против представителя Первой лиги – «Вереса». Победила не без скрипа: с минимальным счетом – 2:1. За команду Скрипника забивали Иванисеня и Кочергин. Полуфинал против «Александрии» получился изнурительным. Основное и добавочное время – ничья 1:1 (за луганчан забивал Кочергин), и лишь в серии послематчевых пенальти подопечные Скрипника праздновали успех – 4:3.    

Мирча Луческу, главный тренер «Динамо»:

- Я ребятам сказал: «Если выиграешь чемпионат, ты входишь в историю «Динамо». А если выиграешь Суперкубок, чемпионат и Кубок, ты входишь в историю Украины». Будем играть против очень хорошей команды, с прекрасным тренером, который знает, как готовить команду. Будет сложно, но мы будем стараться играть и выигрывать. 

Виктор Скрипник, главный тренер «Зари»:

- Титул - это всегда титул. Его нужно заработать, выиграть. Ты можешь написать историю. Хотим, чтобы матч с «Динамо» стал действительно финалом. Это может оказаться вишенкой на торте в этом нашем сезоне.   

В историческом разрезе «Зарю» вряд ли можно назвать неудобным соперником для «Динамо». Лишь в последнее время статистика противостояний немного улучшилась для луганской команды. Но все равно выглядит явно в пользу «бело-синих». Во всех турнирах команды провели 52 матча. «Динамо» выиграло 35 поединков, тогда как «Заря» - лишь пять. Остальные 12 матчей завершились вничью. В Кубке Украины команды пересекались четыре раза, и все эти матчи завершались победой киевлян.

Победой динамовцев завершилась и последняя на данный момент их встреча – в чемпионате страны, в рамках 18 тура. Тогда команда Луческу на выезде переиграла команду Скрипника 2:0 (с чудо-голом Сидорчука).

«Заря» еще ни разу не выигрывала Кубок Украины. Высшее достижение «черно-белых» - выход в финал. Кроме нынешнего сезона, в решающем матче Кубка луганчане играли всего раз – пять лет назад, когда во Львове уступили «Шахтеру» 0:2. Кстати, тот матч стал для нынешнего наставника «Динамо» Мирчи Луческу последним во главе «горняков». Со своей новой командой румынский тренер может завоевать первый Кубок Украины (во главе «Шахтера» он шесть раз становился обладателем этого трофея). В отличие от своего нынешнего оппонента по финалу, динамовцы – завсегдатаи решающих схваток за почетный приз. На данный момент в активе «бело-синих» 12 выигранных трофеев, и в случае победы в Тернополе киевляне сравняются с «Шахтером» по числу побед в Кубке.

«Динамо», оформив чемпионство за три тура до финиша сезона, могло себе позволить играть резервным составом, экономя силы на кубковый финал. Однако Луческу избрал иную тактику: именно основа команды доигрывала сезон. Динамовский тренер даже в последней игре чемпионата – против «Колоса» - выпустил боевой состав. А вот его луганский коллега на игру последнего тура – против «Александрии» - задействовал полурезервный состав. Ну, теперь и посмотрим, кто в итоге оказался прав.

Относительно кадров. Дисквалифицированных и травмированных в составе «Зари» нет, а вот «Динамо» по причине травм не помогут Андриевский и Шепелев.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Попов, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Караваев, Родригеш, Буяльский, Беседин.

«Заря»: Василь, Фаворов, Абу Ханна, Вернидуб, Жуниньо, Юрченко, Назарина, Кочергин, Кабаев, Громов, Аллахьяр. 

13 мая, четверг

«Динамо» — «Заря»
Тернополь. Стадион имени Романа Шухевича. 19:00
ТВ-трансляция на телеканале Перший
ДИНАМО - ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область)
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    ENJOY
    online
      ENJOY, 12.05.2021 19:38
    0
    J0e777, 12.05.2021 19:33
    С утра до вечера ты в офисе сидишь на этом сайте, а с вечера до ночи в доме? И так каждый день? Тебе самому не смешно Дыряво?
    Дыбились-Шпрот, прикинь, так бывает .. люди ходят на работу с утра, а вечером возвращаются домой!! У тебя, дыбила, не так!?
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 12.05.2021 19:37
    0
    Zvalenok, почему ты постоянно гадишь на ветках Динамо Киев? У тебя болезнь, или это просто комплекс?
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 12.05.2021 19:33
    0
    ENJOY, 12.05.2021 19:29
    Дыбил-Шпрот, у меня дом есть!
    А у тебя подвал, в котором ты привязан к системнику
    С утра до вечера ты в офисе сидишь на этом сайте, а с вечера до ночи в доме? И так каждый день? Тебе самому не смешно Дыряво?
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 12.05.2021 19:29
    -2
    J0e777, 12.05.2021 19:20
    Ты все ещё в офисе в пол восьмого? офисный работник Zvalenok ёпт
    Дыбил-Шпрот, у меня дом есть!
    А у тебя подвал, в котором ты привязан к системнику
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 12.05.2021 19:23
    -1
    A0Va, 12.05.2021 19:21
    Хоть 5 сразу. Шестиконечных.
    Сейчас две пятиконечные. Через год будет три
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 12.05.2021 19:22
    0
    ENJOY, 12.05.2021 19:16
    Тебе на лоб, Шпрот!?
    Где твой коллега по офисной работе пропал? Уволили максимку из офиса?
    Ссылка
    A0Va
    online
      A0Va, 12.05.2021 19:21
    -1
    J0e777, 12.05.2021 18:47
    Если так, то Динамо Киев - 29-кратный чемпион. После следующего сезона планируем третью звезду на лого вешать.
    Хоть 5 сразу. Шестиконечных.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 12.05.2021 19:20
    0
    ENJOY, 12.05.2021 19:16
    Тебе на лоб, Шпрот!?
    Ты все ещё в офисе в пол восьмого? офисный работник Zvalenok ёпт
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 12.05.2021 19:16
    -3
    J0e777, 12.05.2021 18:47
    Если так, то Динамо Киев - 29-кратный чемпион. После следующего сезона планируем третью звезду на лого вешать.
    Тебе на лоб, Шпрот!?
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 12.05.2021 19:16
    -2
    Удачи Заре несомненно!
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 12.05.2021 19:14
    +1
    A0Va, 12.05.2021 18:39
    Читай книжки по футболу. Заря - чемпион СССР по футболу. Так же, как и Динамо К.
    ты прям как экспэрд Ф1\2\3 Морозов
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 12.05.2021 19:00
    +4
    Вадим Максимов, 12.05.2021 18:41
    А ты гавно подзаборное
    Типичный фан шахтаря
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 12.05.2021 18:47
    +1
    A0Va, 12.05.2021 18:39
    Читай книжки по футболу. Заря - чемпион СССР по футболу. Так же, как и Динамо К.
    Если так, то Динамо Киев - 29-кратный чемпион. После следующего сезона планируем третью звезду на лого вешать.
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 12.05.2021 18:42
    +1
    Вадим Максимов, 12.05.2021 18:35
    Удачно обосратся?
    Тебе разве что
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 12.05.2021 18:41
    -4
    funcat, 12.05.2021 18:39
    Ну явно не ты
    А ты гавно подзаборное
    Ссылка
    A0Va
    online
      A0Va, 12.05.2021 18:39
    +1
    J0e777, 12.05.2021 18:25
    По какому виду спорта Заря чемпион?)
    Читай книжки по футболу. Заря - чемпион СССР по футболу. Так же, как и Динамо К.
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 12.05.2021 18:39
    +1
    Вадим Максимов, 12.05.2021 18:35
    Умник нашелся
    Ну явно не ты
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 12.05.2021 18:35
    -4
    funcat, 12.05.2021 18:34
    Удачи Динамо !!!
    Удачно обосратся?
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 12.05.2021 18:35
    -4
    funcat, 12.05.2021 18:34
    То есть ты сам не знаешь по какому виду Заря чемпион?
    Умник нашелся
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 12.05.2021 18:34
    0
    Вадим Максимов, 12.05.2021 18:32
    К тому что у зари есть все шансы обыграть деревянных. С их самоотдачей и хорошим тренером.
    Дырке и чемпионата выигранного хватит.
    То есть ты сам не знаешь по какому виду Заря чемпион?
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 12.05.2021 19:00
    +4
    Вадим Максимов, 12.05.2021 18:41
    А ты гавно подзаборное
    Типичный фан шахтаря
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 12.05.2021 19:14
    +1
    A0Va, 12.05.2021 18:39
    Читай книжки по футболу. Заря - чемпион СССР по футболу. Так же, как и Динамо К.
    ты прям как экспэрд Ф1\2\3 Морозов
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 12.05.2021 18:47
    +1
    A0Va, 12.05.2021 18:39
    Читай книжки по футболу. Заря - чемпион СССР по футболу. Так же, как и Динамо К.
    Если так, то Динамо Киев - 29-кратный чемпион. После следующего сезона планируем третью звезду на лого вешать.
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 12.05.2021 18:42
    +1
    Вадим Максимов, 12.05.2021 18:35
    Удачно обосратся?
    Тебе разве что
    Ссылка
    A0Va
    online
      A0Va, 12.05.2021 18:39
    +1
    J0e777, 12.05.2021 18:25
    По какому виду спорта Заря чемпион?)
    Читай книжки по футболу. Заря - чемпион СССР по футболу. Так же, как и Динамо К.
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 12.05.2021 18:39
    +1
    Вадим Максимов, 12.05.2021 18:35
    Умник нашелся
    Ну явно не ты
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 12.05.2021 18:34
    +1
    Удачи Динамо !!!
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 12.05.2021 19:38
    0
    J0e777, 12.05.2021 19:33
    С утра до вечера ты в офисе сидишь на этом сайте, а с вечера до ночи в доме? И так каждый день? Тебе самому не смешно Дыряво?
    Дыбились-Шпрот, прикинь, так бывает .. люди ходят на работу с утра, а вечером возвращаются домой!! У тебя, дыбила, не так!?
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 12.05.2021 19:37
    0
    Zvalenok, почему ты постоянно гадишь на ветках Динамо Киев? У тебя болезнь, или это просто комплекс?
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 12.05.2021 19:33
    0
    ENJOY, 12.05.2021 19:29
    Дыбил-Шпрот, у меня дом есть!
    А у тебя подвал, в котором ты привязан к системнику
    С утра до вечера ты в офисе сидишь на этом сайте, а с вечера до ночи в доме? И так каждый день? Тебе самому не смешно Дыряво?
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 12.05.2021 19:22
    0
    ENJOY, 12.05.2021 19:16
    Тебе на лоб, Шпрот!?
    Где твой коллега по офисной работе пропал? Уволили максимку из офиса?
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 12.05.2021 19:20
    0
    ENJOY, 12.05.2021 19:16
    Тебе на лоб, Шпрот!?
    Ты все ещё в офисе в пол восьмого? офисный работник Zvalenok ёпт
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 12.05.2021 18:34
    0
    Вадим Максимов, 12.05.2021 18:32
    К тому что у зари есть все шансы обыграть деревянных. С их самоотдачей и хорошим тренером.
    Дырке и чемпионата выигранного хватит.
    То есть ты сам не знаешь по какому виду Заря чемпион?
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 12.05.2021 18:25
    0
    Вадим Максимов, 12.05.2021 18:22
    Заря чемпион!!! Собраться и вынести дк.
    По какому виду спорта Заря чемпион?)
    Ссылка
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