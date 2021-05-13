Бой в Тернополе, слезы Миколенко и развязка в овертайме. Динамо взяло Кубок

В нынешнем сезоне в финальном матче Кубка Украины встретились чемпион и бронзовый призер недавно завершившегося чемпионата страны. «Динамо» в случае успеха становилось обладателем всех трех главных национальных футбольных трофеев, так как подопечные Мирчи Луческу выиграли еще и Суперкубок. А для «Зари» сегодняшняя победа вообще могла стать исторической, так как ранее луганский клуб еще ни разу не побеждал ни в чемпионате, ни в Кубке независимой Украины.

Стартовые составы команд особо не удивили. Разве что у киевлян на скамейке запасных остались игроки национальной сборной Бущан и Караваев, которые в последнее время чаще выходили с первых минут. А у Виктора Скрипника в старте можно было ожидать еще Абу-Ханну, Цвека, Цыганикса, Шахаба или Гладкого.

Уже в самом начале матча на 8-й минуте в борьбе с Громовым серьезную травму руки получил Миколенко и тренерскому штабу динамовцев пришлось в срочном порядке заменить его на Караваева. Вполне возможно, этот эпизод нарушил некоторые планы наставников киевлян. А вскоре на 14-й минуте за грубую игру против Беседина получил предупреждение Вернидуб. Таким образом, «Заря» сразу показала, что будет действовать жестко и уступать соперникам не намерена.

Что же касается опасных моментов, то первый из них по-настоящему возник лишь на 21-й минуте, когда Буяльский из пределов штрафной площади пробил над перекладиной. Далее матч проходил с небольшим игровым преимуществом киевлян. Они больше владели мячом и чаще атаковали. Вот только следующий голевой момент они смогли создать аж на 38-й минуте. Это Беседин получил мяч, находясь спиной к воротам оппонентов, и, резко развернувшись, пробил левой ногой в дальний угол метров с четырнадцати. Но Василь сыграл здесь блестяще и парировал мяч на угловой.

У «Зари» за весь первый тайм в атаке можно вспомнить разве что эпизод, который произошел на 41-й минуте. Юрченко со штрафного навесил мяч в район линии вратарской площади, где всех опередил Фаворов. Он нанес сильный удар головой, но неточно.

После перерыва рисунок игры не изменился. «Динамо» продолжало играть активнее и на 55-й минуте Шапаренко едва не открыл счет. Он подхватил мяч на своей половине поля, пробежал с ним по левому флангу прямо в штрафную площадь соперников и аккуратно пробил в дальний верхний угол. Мяч попал в перекладину и снова вернулся в игру. Буквально тут же через минуту Сидорчук сильно пробил низом издали, однако Василь сыграл надежно. На 61-й минуте уже Цыганков отважился на удар из-за пределов штрафной площади - и снова вратарь «Зари» выручил свою команду. А еще через минуту все болельщики киевлян схватились за голову, потому что из выгодного положения с близкого расстояния не попал в ворота Беседин. Были еще неплохие моменты для взятия ворот у Родригеса (дважды), Попова, но и они не были реализованы.

Пытаясь изменить ситуацию в матче, Виктор Скрипник сделал замену, выпустив на поле Сайядманеша. И действительно, на какое-то время луганской команде удалось отодвинуть игру от своих ворот. Тем не менее, на 77-й минуте снова была хорошая возможность отличиться у Беседина. После передачи слева от Родригеса форвард «Динамо» пробил головой в ближний нижний угол, но Василь опять показал, что не зря является основным вратарем «Зари» и отбил мяч на угловой.

До конца основного времени динамовцы все же пытались вырвать победу, однако ударам Шапаренко и Сидорчука не хватило точности. Так что пришлось футболистам провести еще два дополнительных тайма.

На 96-й минуте очередную дуэль у киевских игроков, на этот раз у Цыганкова, выиграл Василь. Но спустя две минуты и он был бессилен спасти «Зарю» от пропущенного гола. В этой атаке, которую динамовцы провели по правому флангу, надо также отметить Родригеса. Именно он прорвался к лицевой линии и сделал точную передачу на Цыганкова, а Виктор пробивал уже с близкого расстояния в открытый левый угол ворот.

Мог Цыганков и вовсе убить интригу в матче, когда на последней минуте первого овертайма за снос Буяльского от Жуниньо арбитр матча Юрий Иванов поставил пенальти. Однако Василь парировал мяч в правом от себя углу ворот и оставил своим партнерам шансы на то, чтобы отыграться.

Казалось, что в оставшееся время до конца игры «Заря» устроит настоящий штурм ворот Бойко. Но динамовцы действовали грамотно и не дали соперникам такой возможности. Более того, именно они ближе были к успеху, чем луганская команда.

В итоге заслуженная победа «Динамо» со счетом 1:0 и Кубок Украины второй год подряд отправился в Киев.

Кубок Украины. Финал.

«Динамо» – «Заря» – 1:0

Цыганков (98)

На 105+2 минуте Цыганков не реализовал пенальти (вратарь)

Шапаренко (35), Кендзёра (67), Сидорчук (90+3) – Вернидуб (14), Юрченко (52), Кочергин (76), Сайядманеш (90+3), Жуниньо (90+4), Иванисеня (111)



«Динамо»: Бойко – Миколенко (Караваев, 11), Забарный, Попов, Кендзера – Сидорчук – Шапаренко, Буяльский (Гармаш, 114), Родригес (Де Пена, 118), Цыганков – Беседин.

«Заря»: Василь – Жуниньо, Вернидуб, Иванисеня, Фаворов – Назарина (Сайядманеш, 63) – Кочергин, Хомченовский – Юрченко (Цвек, 118) – Громов (Шахаб, 90+4), Кабаев (Гладкий, 82).

Арбитр: Юрий Иванов (Макеевка)



Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича (Тернополь)

ДИНАМО - ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА