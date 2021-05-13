Динамо Киев
1 : 0
Заря
13.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Бой в Тернополе, слезы Миколенко и развязка в овертайме. Динамо взяло Кубок

Киевляне вырвали победу у «Зари» в финальном поединке Кубка Украины

  • 13.05.2021 21:32
  • 14431 просмотр
  • 208 комментариев
Бой в Тернополе, слезы Миколенко и развязка в овертайме. Динамо взяло Кубок
© twitter.com/FCZoryaOfficial

В нынешнем сезоне в финальном матче Кубка Украины встретились чемпион и бронзовый призер недавно завершившегося чемпионата страны. «Динамо» в случае успеха становилось обладателем всех трех главных национальных футбольных трофеев, так как подопечные Мирчи Луческу выиграли еще и Суперкубок. А для «Зари» сегодняшняя победа вообще могла стать исторической, так как ранее луганский клуб еще ни разу не побеждал ни в чемпионате, ни в Кубке независимой Украины.

Стартовые составы команд особо не удивили. Разве что у киевлян на скамейке запасных остались игроки национальной сборной Бущан и Караваев, которые в последнее время чаще выходили с первых минут. А у Виктора Скрипника в старте можно было ожидать еще Абу-Ханну, Цвека, Цыганикса, Шахаба или Гладкого. 

Уже в самом начале матча на 8-й минуте в борьбе с Громовым серьезную травму руки получил Миколенко и тренерскому штабу динамовцев пришлось в срочном порядке заменить его на Караваева. Вполне возможно, этот эпизод нарушил некоторые планы наставников киевлян. А вскоре на 14-й минуте за грубую игру против Беседина получил предупреждение Вернидуб. Таким образом, «Заря» сразу показала, что будет действовать жестко и уступать соперникам не намерена. 

Что же касается опасных моментов, то первый из них по-настоящему возник лишь на 21-й минуте, когда Буяльский из пределов штрафной площади пробил над перекладиной. Далее матч проходил с небольшим игровым преимуществом киевлян. Они больше владели мячом и чаще атаковали. Вот только следующий голевой момент они  смогли создать аж на 38-й минуте. Это Беседин получил мяч, находясь спиной к воротам оппонентов, и, резко развернувшись, пробил левой ногой в дальний угол метров с четырнадцати. Но Василь сыграл здесь блестяще и парировал мяч на угловой. 

У «Зари» за весь первый тайм в атаке можно вспомнить разве что эпизод, который произошел на 41-й минуте. Юрченко со штрафного навесил мяч в район линии вратарской площади, где всех опередил Фаворов. Он нанес сильный удар головой, но неточно. 

После перерыва рисунок игры не изменился. «Динамо» продолжало играть активнее и на 55-й минуте Шапаренко едва не открыл счет. Он подхватил мяч на своей половине поля, пробежал с ним по левому флангу прямо в штрафную площадь соперников и аккуратно пробил в дальний верхний угол. Мяч попал в перекладину и снова вернулся в игру. Буквально тут же через минуту Сидорчук сильно пробил низом издали, однако Василь сыграл надежно. На 61-й минуте уже Цыганков отважился на удар из-за пределов штрафной площади - и снова вратарь «Зари» выручил свою команду. А еще через минуту все болельщики киевлян схватились за голову, потому что из выгодного положения с близкого расстояния не попал в ворота Беседин. Были еще неплохие моменты для взятия ворот у Родригеса (дважды), Попова, но и они не были реализованы. 

Пытаясь изменить ситуацию в матче, Виктор Скрипник сделал замену, выпустив на поле Сайядманеша. И действительно, на какое-то время луганской команде удалось отодвинуть игру от своих ворот. Тем не менее, на 77-й минуте снова была хорошая возможность отличиться у Беседина. После передачи слева от Родригеса форвард «Динамо» пробил головой в ближний нижний угол, но Василь опять показал, что не зря является основным вратарем «Зари» и отбил мяч на угловой. 

До конца основного времени динамовцы все же пытались вырвать победу, однако ударам Шапаренко и Сидорчука не хватило точности. Так что пришлось футболистам провести еще два дополнительных тайма.   

На 96-й минуте очередную дуэль у киевских игроков, на этот раз у Цыганкова, выиграл Василь. Но спустя две минуты и он был бессилен спасти «Зарю» от пропущенного гола. В этой атаке, которую динамовцы провели по правому флангу, надо также отметить Родригеса. Именно он прорвался к лицевой линии и сделал точную передачу на Цыганкова, а Виктор пробивал уже с близкого расстояния в открытый левый угол ворот. 

Мог Цыганков и вовсе убить интригу в матче, когда на последней минуте первого овертайма за снос Буяльского от Жуниньо арбитр матча Юрий Иванов поставил пенальти. Однако Василь парировал мяч в правом от себя углу ворот и оставил своим партнерам шансы на то, чтобы отыграться. 

Казалось, что в оставшееся время до конца игры «Заря» устроит настоящий штурм ворот Бойко. Но динамовцы действовали грамотно и не дали соперникам такой возможности. Более того, именно они ближе были к успеху, чем луганская команда. 

В итоге заслуженная победа «Динамо» со счетом 1:0 и Кубок Украины второй год подряд отправился в Киев.

Кубок Украины. Финал.

«Динамо»  «Заря» 1:0

Цыганков (98)

На 105+2 минуте Цыганков не реализовал пенальти (вратарь)

Шапаренко (35), Кендзёра (67), Сидорчук (90+3) – Вернидуб (14), Юрченко (52), Кочергин (76), Сайядманеш (90+3), Жуниньо (90+4), Иванисеня (111)

«Динамо»: Бойко – Миколенко (Караваев, 11), Забарный, Попов, Кендзера – Сидорчук – Шапаренко, Буяльский (Гармаш, 114), Родригес (Де Пена, 118), Цыганков – Беседин.

«Заря»: Василь – Жуниньо, Вернидуб, Иванисеня, Фаворов – Назарина (Сайядманеш, 63) – Кочергин, Хомченовский – Юрченко (Цвек, 118) – Громов (Шахаб, 90+4), Кабаев (Гладкий, 82).

Арбитр: Юрий Иванов (Макеевка)

Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича (Тернополь)

ДИНАМО - ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(29 голосов)

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Комментарии
    J0e777
    online
      J0e777, 13.05.2021 23:07
    0
    максимка, твои собратья ордловские тебя покинули? Почему только ты гадишь на ветке Чемпиона и обладателя Кубка Украины?
    Ссылка
    M@ks_7777.
    online
      M@ks_7777., 13.05.2021 23:07
    -1
    avk2307, 13.05.2021 23:03
    Максим по всем ветками интересуюсь: кто чемпион Европы 21 века? Ты уклониться от ответа? Ну интересно?
    Ботяоа ты такой забитый скучный бот ,иди посмотри матч 99 с реалом и поплачь
    Ссылка
    M@ks_7777.
    online
      M@ks_7777., 13.05.2021 23:06
    -2
    Петр Яновский, 13.05.2021 23:01
    Деб...л, Динамо в этом году выбыло там же где и Копанка. Плюс Динамо прошло в стыках чемпа и вице-чемпа Бельгии и вице-чемпа Голландии. А вас трахал чемп Израиля
    кто то реал обыграл два раза полуфиналистов лч и две ничьи с чемпионом Италии а кто то у опущенных венгров смоктав и Ювентуса нууллячегго и деткам барсы влетал ,,,можешь полудурок сказать БМ слабей венгров . .. .ну тогда ты полудурок на всю голову яготинский ну таким ты и есть дятел
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 13.05.2021 23:05
    0
    Леха Аксютенко, 13.05.2021 23:05
    Ещё раз обращаю внимание на ключевые слова. В ТЕКУЩЕМ сезоне турнира с названием супер кубок играют победители прошлого сезона(не победители текущего сезона). Т.е суперкубок - это первый матч нового сезона, а не последний.
    И в Европе считают точно так же
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 13.05.2021 23:05
    +2
    etorfine, 13.05.2021 22:59
    Сейчас сезон 2020/2021 да?
    Кто обладатель суперкубка сезона 2020/2021?
    Чемпион и обладатель кубка есть, кто победил в суперкубке?
    Ты реально туговат?
    Посмотри европейские примеры, да ёпт ты ж))
    но ведь, напримео, в Лиге чемпионов 20/21 играют чемпионы и призеры сезона 19/20, но от этого ЛЧ 20/21 не становится ЛЧ 19/20
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 13.05.2021 23:05
    0
    etorfine, 13.05.2021 22:59
    Сейчас сезон 2020/2021 да?
    Кто обладатель суперкубка сезона 2020/2021?
    Чемпион и обладатель кубка есть, кто победил в суперкубке?
    Ты реально туговат?
    Посмотри европейские примеры, да ёпт ты ж))
    Ещё раз обращаю внимание на ключевые слова. В ТЕКУЩЕМ сезоне турнира с названием супер кубок играют победители прошлого сезона(не победители текущего сезона). Т.е суперкубок - это первый матч нового сезона, а не последний.
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 13.05.2021 23:03
    +3
    Бедные ржавые жлобы уже не знать что придумать
    Сейчас скажут , что те кто выиграет чемпионство непарном году - не чемпионы на самом деле
    ——
    Прям хз зачем так унижаться
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 13.05.2021 23:03
    0
    M@ks_7777., 13.05.2021 22:58
    Да ты дятел без мозгов,,Чемпионат и Кубок сезона 2020/2021 и суперкубок сезона 2019/2020,выиграют 20/21 суперкубок будет хеттрик сезона 20/21,не позорся дура тупая
    Максим по всем ветками интересуюсь: кто чемпион Европы 21 века? Ты уклониться от ответа? Ну интересно?
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 13.05.2021 23:01
    +1
    J0e777, 13.05.2021 22:34
    Ошибаетесь. Суперкубок - это открытие сезона.
    Киевское "Динамо" выиграло все трофеи украинского футбола в нынешнем сезоне!
    Второй раз в своей истории "бело-синяя" команда сделала золотой требл - выиграла Суперкубок, чемпионат и Кубок Украины в одном сезоне.
    Сезон 2020/2021 начался с уверенной победы в Суперкубке Украины над "Шахтером" со счетом 3:1. Затем динамовцы захватили лидерство в национальном чемпионате и не отдали его до завершения турнира.
    Сегодня подопечные Мирчи Луческу выиграли Кубок Украины, обыграв в финале луганскую "Зарю" 1:0. Этот трофей позволил киевлянам собрать все главные награды украинского футбола в этом сезоне у себя.
    До сегодняшнего дня единственным подобным случаем был сезон 2006/2007. Тогда в матче за Суперкубок динамовцы обыграли "Шахтер" 2:0 (отличились Маркович и Милевский), уверенно выиграли чемпионат (те же +11 очков, что и на этот раз), а в финале Кубка обыграли "Шахтер" 2:1 (гола забили Клебер и нынешний ассистент главного тренера Олег Гусев).
    Я сам вболівальник ДК і радію усім трьом призам. Проте у нас помилково називають Суперкубок відкриттям сезону. Хіба що, якщо вважати, що це перша гра піля відпустки гравців. Його розігрують на початку сезону, а відноситься він до сезону попереднього. Суперкубок розігрують чемпіон та володар кубка (чи 2 місце). Вони визначилися тільки цього тижня. Тож Суперкубок цього сезону тільки має бути зіграний. Та все одно вітаю всіх вболівальників з перемогою в кубку. Хто хоче святкувати требл, тому це не заборониш)
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 13.05.2021 23:01
    +1
    M@ks_7777., 13.05.2021 22:53
    Яготинский бомж Сережа ,,,вы с группы ЛЕ не можете выйти с Лугано какое лч мля ,,яготинь да ты вообще и..от опущеный
    Деб...л, Динамо в этом году выбыло там же где и Копанка. Плюс Динамо прошло в стыках чемпа и вице-чемпа Бельгии и вице-чемпа Голландии. А вас трахал чемп Израиля
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 13.05.2021 23:01
    +1
    M@ks_7777., 13.05.2021 22:58
    Да ты дятел без мозгов,,Чемпионат и Кубок сезона 2020/2021 и суперкубок сезона 2019/2020,выиграют 20/21 суперкубок будет хеттрик сезона 20/21,не позорся дура тупая
    То что ты идиот, знают все на этом сайте, и чем больше семорок у тебя в никнейме, тем ниже уровень интеллекта.
    Ты, в целом, недостоин моего внимания. Иди с одноклассниками общайся
    Ссылка
    etorfine
    online
      etorfine, 13.05.2021 22:59
    -1
    Леха Аксютенко, 13.05.2021 22:55
    В Европе считают так же, как я написал, а не так, как ты придумал.
    Суперкубок это первый матч нового сезона. Ты бы сам в Гугл заглянул, как советовал.
    "Суперкубок України — одноматчевий турнір, який проводиться Об'єднанням професіональних футбольних клубів України «Прем'єр-ліга» та у якому грають чемпіон та володар кубка України попереднього сезону. "
    Ключевые слова "попереднього сезону"
    Сейчас сезон 2020/2021 да?
    Кто обладатель суперкубка сезона 2020/2021?
    Чемпион и обладатель кубка есть, кто победил в суперкубке?
    Ты реально туговат?
    Посмотри европейские примеры, да ёпт ты ж))
    Ссылка
    M@ks_7777.
    online
      M@ks_7777., 13.05.2021 22:58
    -3
    Леха Аксютенко, 13.05.2021 22:55
    В Европе считают так же, как я написал, а не так, как ты придумал.
    Суперкубок это первый матч нового сезона. Ты бы сам в Гугл заглянул, как советовал.
    "Суперкубок України — одноматчевий турнір, який проводиться Об'єднанням професіональних футбольних клубів України «Прем'єр-ліга» та у якому грають чемпіон та володар кубка України попереднього сезону. "
    Ключевые слова "попереднього сезону"
    Да ты дятел без мозгов,,Чемпионат и Кубок сезона 2020/2021 и суперкубок сезона 2019/2020,выиграют 20/21 суперкубок будет хеттрик сезона 20/21,не позорся дура тупая
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 13.05.2021 22:56
    +2
    vova, 13.05.2021 21:59
    иногда хочется чтобы ДК и ШХТ выпали в 1 туре кубка и вот тогда былаб интрига а так СКУЧНОООООООООООООООООООООООООООООООО
    Так Шахтер который год так и делает
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 13.05.2021 22:55
    0
    etorfine, 13.05.2021 22:53
    Это не я придумал, так в Европе считают, но где мы, а где Европа))
    В Европе считают так же, как я написал, а не так, как ты придумал.
    Суперкубок это первый матч нового сезона. Ты бы сам в Гугл заглянул, как советовал.
    "Суперкубок України — одноматчевий турнір, який проводиться Об'єднанням професіональних футбольних клубів України «Прем'єр-ліга» та у якому грають чемпіон та володар кубка України попереднього сезону. "
    Ключевые слова "попереднього сезону"
    Ссылка
    M@ks_7777.
    online
      M@ks_7777., 13.05.2021 22:53
    -5
    Петр Яновский, 13.05.2021 22:51
    Из группы? Только при очень хорошем усилении, хорошем жребии и приличном везении.
    Яготинский бомж Сережа ,,,вы с группы ЛЕ не можете выйти с Лугано какое лч мля ,,яготинь да ты вообще и..от опущеный
    Ссылка
    etorfine
    online
      etorfine, 13.05.2021 22:53
    -1
    Леха Аксютенко, 13.05.2021 22:51
    Потому что это так и есть. И то что ты себе придумал, не всегда является правдой.
    Это не я придумал, так в Европе считают, но где мы, а где Европа))
    Ссылка
    Minolt
    online
      Minolt, 13.05.2021 22:53
    +2
    В Динамо трудно кого выделить, все сыграли отлично. Но больше всех мне понравился Родригеш. Он техничен, остро атакующий с хорошим ударом. Как по мне он наголову лучше Де Пены. Рад, что это понял Мирча. И о пенальти. Много раз повторяю удар низом это 50 на 50. Удар верхом - 100%.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 13.05.2021 22:52
    0
    viktor77, 13.05.2021 22:51
    Ржавые это кто вообще?
    Хватит в дурочку играть. Ржавый клуб с пистой заместо эмблемы. Только один такой
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 13.05.2021 22:51
    -3
    viktor77, 13.05.2021 22:49
    На на Динамо посмотрим в ЛЧ,как они выйдут из группы,с из бюджетом,тренером и игроками
    Из группы? Только при очень хорошем усилении, хорошем жребии и приличном везении.
    Ссылка
    Alex1976
    online
      Alex1976, 13.05.2021 21:36
    +21
    Всех с победой!!! Динамо-молодцы!!! Луческу-красавчик!
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 13.05.2021 21:35
    +20
    ЗолотоЙ Хет-ТРИК!!!!!!!! Лучшая команды Украины всех времен Браво! С 94 летием! Всех с этой победой болеем за лучших!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 13.05.2021 21:36
    +17
    повністю заслужено! якби не Васіль, був би взагалі розгром!
    Жерсон сьогодні звір та й інші не підкачали. фізуха у команди - супер!
    з перемогою!!!
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 13.05.2021 21:34
    +16
    Киевлян с хэт триком!!!
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 13.05.2021 21:33
    +16
    Трипл!
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 13.05.2021 21:41
    +15
    Браво Динамо Киев. Браво Луческу
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 13.05.2021 21:38
    +15
    Пригоните там к общаге Макса пожарную машину
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 13.05.2021 21:52
    +13
    Динамо подтвердило что лучшее в этом сезоне. Заре удачи в еврокубках.
    Ссылка
    Yevgeniy Lysenko
    online
      Yevgeniy Lysenko, 13.05.2021 21:36
    +13
    Спасибо Мирче за победу. Он за год сделал то, что Динамовское сердца не могли сделать 4 года!
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 13.05.2021 21:34
    +13
    С победой , лучший клуб Украины !
    Фантастический сезон .
    Василь топ конечно
    —-
    А главное приятно от игры ДК
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 13.05.2021 21:53
    +12
    Alexander Киев, 13.05.2021 21:37
    Убогое днище, бей-беги Пенальти чистый, но это же ДНО, какой судья поставит пенальти у ворота Суркисят.. Заря играла на своем уровне, а Дно ни о чем
    Плохо быть таким опущенцем как Сашка
    За те жалкие 100 гривен , получать сутками струи урины в свое не самое красивое лицо
    Ссылка
    TheBesedin
    online
      TheBesedin, 13.05.2021 21:42
    +12
    Жерсон відіграв чудовий матч. Сподіваюсь з Миколенком все добре...
    З Перемогою! Молодці
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 13.05.2021 21:39
    +12
    Alexander Киев, 13.05.2021 21:37
    Убогое днище, бей-беги Пенальти чистый, но это же ДНО, какой судья поставит пенальти у ворота Суркисят.. Заря играла на своем уровне, а Дно ни о чем
    Игру Копанки описал прям У Динамо требл, а Копанка х...й дос...вает
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 13.05.2021 21:42
    +11
    Alexander Киев, 13.05.2021 21:37
    Убогое днище, бей-беги Пенальти чистый, но это же ДНО, какой судья поставит пенальти у ворота Суркисят.. Заря играла на своем уровне, а Дно ни о чем
    Выпади ты уже наконец-то с окна. Сделай шаг вперед
    Ссылка
    Дмитрий Подвысоцкий
    online
      Дмитрий Подвысоцкий, 13.05.2021 21:40
    +11
    Физика команды и уверенность конечно очень радуют. Надеюсь будет все хорошо с Миколенко, Циганкову нужно снова набирать форму. Жерсон сегодня показал, как должен работать лег. Забарный и Попов, Кенжора практически без ошибок. Отметить Караваева, на чужой позиции отыграл неплохо.
    Буяльский, Шапа, Сидорчук - супер.
    Единственное слабое звено - Беседин.
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 13.05.2021 21:38
    +11
    Фух, вот это рубка, вот это матч!!! С победой родной клуб!!! Заря молодцы, но Динамо объективно намного больше создало и должно было раньше закрывать игру!
    С хет-триком!!! Просто красавцы!!!
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 13.05.2021 21:36
    +11
    С победой, молодцы! Есть трипл!
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 13.05.2021 22:01
    +10
    Всех болельщиков Динамо Киев поздравляю с чемпионским хет-триком!!! А беженцем днонецким желаю вернуться в свои дома и не быть такими агрессивными по отношению к киевлянам.
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    Pixelman
    online
      Pixelman, 13.05.2021 21:56
    +10
    Браво Динамо! Браво Луческу! Просто лучшие!
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    Aleks04
    online
      Aleks04, 13.05.2021 21:41
    +10
    Абсолютное доминирование на поле. С победой Динамо!
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