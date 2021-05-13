Мирча ЛУЧЕСКУ: «У всех горели глаза, поэтому я не проводил замен»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу встретился с журналистами после победы над луганской «Зарей» (1:0) в финале Кубка Украины 2020/21:

– Зрелищный финал Кубка Украины. В первом тайме была равная игра, ведь обе команды подготовились очень тщательно к этому поединку и не давали друг другу играть, проводя, скажем так, разведку. Второй тайм и дополнительное время проходили под нашу диктовку. Мы контролировали ход матча и смогли забить. Создали еще несколько моментов, которые, к сожалению, не удалось реализовать.

Обе команды были хорошо подготовлены тактически, и в конце концов победила та команда, которая играла на долю секунды быстрее и предугадывала ходы соперника. И это были мы.

Важным моментом стало то, что обе команды выдержали хороший темп на протяжении 120 минут игры, что говорит о хорошей физической подготовке. Очень надеюсь, что «Заря» покажет себя с наилучшей стороны и в еврокубках.

Поздравляю своих ребят, ведь очень сложно после выигрыша чемпионата сохранить концентрацию, мотивацию и желание побеждать. Они молодцы и я их поздравляю. Это был красивый финал национального Кубка, который мы будем вспоминать.

– Мистер, поздравляем с победой! Судя по тому, что в основное время вы провели лишь одну вынужденную замену, выпустив Караваева вместо травмированного Миколенко, вы готовились к дополнительному времени?

– Я говорил игрокам, что сегодня мы, возможно, будем играть 120 минут. По их самочувствию в ходе игры, свежести на поле, организации игры в обороне, я был уверен, что они смогут продержаться все 120 минут.

С точки зрения тактики все мои футболисты сыграли очень хорошо, ни в одной зоне не было практически никаких проблем. В каждой паузе я их спрашивал, кто не может продолжать играть. Но все хотели играть, у всех горели глаза, поэтому я не проводил замен. Исходя из того, как проходила игра, как двигались футболисты, как они выполняли свои функции, не было нужды делать замены. Игрокам довольно сложно выходить на замену и входить в игровой ритм, поэтому я не стал их менять.

– Национальная сборная Украины проведет два матча в вашем родном Бухаресте на чемпионате Европы. Планируете ли вы их посетить?

– Да. Я разговаривал и с Андреем Шевченко, и с президентом Украинской ассоциации футбола по этому поводу. Я буду присутствовать на матчах и делать все, чтобы помочь сборной Украины и в плане организации игры, и в плане поддержки болельщиков. Многие болельщики бухарестского «Динамо» благодарны киевскому «Динамо» за организацию благотворительного матча, и будут болеть в этих матчах за Украину.

В то же время я желаю, чтобы как можно больше игроков киевского «Динамо» участвовали в этом чемпионате Европы, потому что они этого заслуживают.

– Видите ли вы в составе на следующий сезон Артема Шабанова и Назария Русина?

– О будущем мы поговорим в последующие дни. Сегодня же хочется всех поздравить и отпраздновать победу. Футболисты, которые начинали сезон с нами, были в плохом психологическом состоянии, были подавленными. И то, как они отработали этот сезон, с каким желанием играть и побеждать его закончили, – самое главное.

Также я рад, что Международный центр спортивных исследований в своем анализе отметил, что 16 воспитанников нашей академии не просто участвовали в отдельных играх чемпионата, а были футболистами основы и приносили пользу команде. Их футбольный рост – это очень важный момент для киевского «Динамо» и всего украинского футбола.