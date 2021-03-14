Беспроигрышная серия Зари пала. Динамо одержало победу в Запорожье

Важность центрального матча 18-го тура украинской Премьер-лиги между луганской «Зарей» и киевским «Динамо» было сложно переоценить. Победа над лидером чемпионата позволяла команде Виктора Скрипника всерьез претендовать на путевку в Лигу чемпионов, а рекордная серия из семи побед кряду вселяла оптимизм в сердца болельщиков луганчан.

Увеличивал шансы «Зари» и тот факт, что прошло всего три дня после поражения киевлян от испанского «Вильярреала» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, а потому подопечные Мирчи Луческу пребывали не в лучшей готовности – как эмоциональной, так и физической. Однако букмекеры больше склонялись к победе более титулованного клуба.

Первый голевой момент на «Славутич-Арене» создали гости. На экваторе первого тайма Виктор Цыганков отдал классную передачу на ход Виталию Буяльскому в центр штрафной, но голкипер «Зари» Никола Василь здорово прочитал ситуацию, вовремя вышел навстречу и выбил мяч из-под ноги «динамовца».

«Заря» имела не менее реальный шанс открыть счет на 35-й минуте встречи. Жуниньо обокрал в центре поля Цыганкова, после чего вывел Аллахьяра один на один с Георгием Бущаном, однако иранский форвард не смог переиграть голкипера «Динамо». На перерыв команды ушли при нулях на табло.

Первый гол болельщики, которых довольно много собралось на «Славутич-Арене», увидели на 55-й минуте поединка: Беседин на дальней штанге замкнул прострел Сидорчука с правого фланга. А буквально через минуту Артем классным ударом с дальней дистанции едва не сделал дубль, но спас хозяев Василь.

Спустя три минуты после первого гола Сидорчук на родном стадионе записал в свой актив еще и гол-красавец, который смело может претендовать на лучший в этом сезоне. Сергей в полукруге у штрафной поймал на ногу подачу с углового и в одно касание отправил мяч под перекладину.

Луганчане не опустили руки и пытались отыграть хотя бы один мяч. Хороший шанс забить был за 10 минут до конца основного времени: удар Шахаба из-за пределов штрафной отразил Бущан, а на добивании Громов с убойной позиции попал в партнера по команде.

В итоге «Заря» потерпела первое поражение за последние 15 матчей в УПЛ, а «Динамо» одержало третью победу кряду и подходит к ответному матчу с «Вильярреалом» в хорошем настроении. Гандикап киевлян над «Шахтером», который в параллельном матче разгромил «Десну» (4:0), не изменился и составляет четыре очка.

Украинская Премьер-лига. 18 тур.

«Заря» – «Динамо» – 0:2

Беседин (55), Сидорчук (58)

Жуниньо (37), Иванисеня (72), Абу Ханна (83) – Буяльский (28), Шепелев (89)

«Заря»: Василь, Д.Фаворов (Хомченовский, 79), Вернидуб (Громов, 79), Абу Ханна, Жуниньо (Цыганикс, 84), Назарина, Кочергин, Юрченко, Кабаев (Шахаб, 61), Сайядманеш, Гладкий (Иванисеня, 61)

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзёра, Сидорчук, Шапаренко (Шепелев, 88), Де Пена (Родригес, 73), Цыганков (Леднев, 88), Буяльский (Андриевский, 73), Беседин (Супряга, 86)

Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область)

Стадион «Славутич-Арена» (Запорожье)

ЗАРЯ - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА