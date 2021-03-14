18-й тур
Заря
0 : 2
Динамо Киев
14.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Беспроигрышная серия Зари пала. Динамо одержало победу в Запорожье

Успех киевлянам принесли результативный удар Беседина и чудо-гол Сидорчука

  • 14.03.2021 18:53
  • 12474 просмотра
  • 206 комментариев
Беспроигрышная серия Зари пала. Динамо одержало победу в Запорожье
© twitter.com/FCZoryaOfficial

Важность центрального матча 18-го тура украинской Премьер-лиги между луганской «Зарей» и киевским «Динамо» было сложно переоценить. Победа над лидером чемпионата позволяла команде Виктора Скрипника всерьез претендовать на путевку в Лигу чемпионов, а рекордная серия из семи побед кряду вселяла оптимизм в сердца болельщиков луганчан.

Увеличивал шансы «Зари» и тот факт, что прошло всего три дня после поражения киевлян от испанского «Вильярреала» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, а потому подопечные Мирчи Луческу пребывали не в лучшей готовности – как эмоциональной, так и физической. Однако букмекеры больше склонялись к победе более титулованного клуба.

Первый голевой момент на «Славутич-Арене» создали гости. На экваторе первого тайма Виктор Цыганков отдал классную передачу на ход Виталию Буяльскому в центр штрафной, но голкипер «Зари» Никола Василь здорово прочитал ситуацию, вовремя вышел навстречу и выбил мяч из-под ноги «динамовца».

«Заря» имела не менее реальный шанс открыть счет на 35-й минуте встречи. Жуниньо обокрал в центре поля Цыганкова, после чего вывел Аллахьяра один на один с Георгием Бущаном, однако иранский форвард не смог переиграть голкипера «Динамо». На перерыв команды ушли при нулях на табло.

Первый гол болельщики, которых довольно много собралось на «Славутич-Арене», увидели на 55-й минуте поединка: Беседин на дальней штанге замкнул прострел Сидорчука с правого фланга. А буквально через минуту Артем классным ударом с дальней дистанции едва не сделал дубль, но спас хозяев Василь.

Спустя три минуты после первого гола Сидорчук на родном стадионе записал в свой актив еще и гол-красавец, который смело может претендовать на лучший в этом сезоне. Сергей в полукруге у штрафной поймал на ногу подачу с углового и в одно касание отправил мяч под перекладину.

Луганчане не опустили руки и пытались отыграть хотя бы один мяч. Хороший шанс забить был за 10 минут до конца основного времени: удар Шахаба из-за пределов штрафной отразил Бущан, а на добивании Громов с убойной позиции попал в партнера по команде.

В итоге «Заря» потерпела первое поражение за последние 15 матчей в УПЛ, а «Динамо» одержало третью победу кряду и подходит к ответному матчу с «Вильярреалом» в хорошем настроении. Гандикап киевлян над «Шахтером», который в параллельном матче разгромил «Десну» (4:0), не изменился и составляет четыре очка.

Украинская Премьер-лига. 18 тур.

«Заря» – «Динамо» – 0:2

Беседин (55), Сидорчук (58)

Жуниньо (37), Иванисеня (72), Абу Ханна (83) – Буяльский (28), Шепелев (89)

«Заря»: Василь, Д.Фаворов (Хомченовский, 79), Вернидуб (Громов, 79), Абу Ханна, Жуниньо (Цыганикс, 84), Назарина, Кочергин, Юрченко, Кабаев (Шахаб, 61), Сайядманеш, Гладкий (Иванисеня, 61)

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзёра, Сидорчук, Шапаренко (Шепелев, 88), Де Пена (Родригес, 73), Цыганков (Леднев, 88), Буяльский (Андриевский, 73), Беседин (Супряга, 86)

Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область)

Стадион «Славутич-Арена» (Запорожье)

ЗАРЯ - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Денис Шаховец, Sport.ua

(23 голоса)

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Комментарии
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 14.03.2021 20:05
    +3
    Макака7777 ты же сученок?! И твоя подстилка фесяконтролер или бульба или как его там ещё пидара того пля Забыли твари где ваше место - ПАРАША!! Ваше место рыть землю
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 14.03.2021 20:05
    0
    J0e777, 14.03.2021 19:58
    двинятин - это расиянскмий сепар, который в базе Миротворца находится.
    Да х...й с ними, с убогими. Там все Что где куда такое, кроме Бугаева и Новикова.
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 14.03.2021 20:01
    -4
    бомбалейло, 14.03.2021 20:00
    Сегодня МужЫКЫ в шубах как в фильме джентльмены удачи....
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 14.03.2021 20:01
    +2
    Как так можно?! Сучки из даунбасии что вам нада для полного щастья? Своя страна есть, может вам не хватает Ахметова раком????!
    Ссылка
    бомбалейло
    online
      бомбалейло, 14.03.2021 20:00
    -4
    YOU OK?, 14.03.2021 19:54
    Когда нужно мужЫкЫ раздвигают булки.
    Сегодня МужЫКЫ в шубах как в фильме джентльмены удачи....
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 14.03.2021 19:58
    -1
    Frank Piter, 14.03.2021 19:57
    Так это Бурбас им авки раздаёт. Этому убогому Двинятин достался. В качестве стёба.
    двинятин - это расиянскмий сепар, который в базе Миротворца находится.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 14.03.2021 19:58
    +2
    бомбалейло, 14.03.2021 19:56
    Сегодня выиграл футбол или шубы.......
    Педорублики Десна получила за 9 слив из 10 игр. Может и купили они какие шубы. В Донецке больше принято тротилом платить
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 14.03.2021 19:57
    0
    J0e777, 14.03.2021 19:54
    ак228 - ты себе двинятина налепил на аватарку. Почему? Он же тупой
    Так это Бурбас им авки раздаёт. Этому убогому Двинятин достался. В качестве стёба.
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 14.03.2021 19:56
    -4
    бомбалейло, 14.03.2021 19:56
    Сегодня выиграл футбол или шубы.......
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 14.03.2021 19:56
    +1
    бомбалейло, 14.03.2021 19:56
    Сегодня выиграл футбол или шубы.......
    Что выиграло в матче Олимпик-шахтёр?
    Ссылка
    бомбалейло
    online
      бомбалейло, 14.03.2021 19:56
    -6
    Сегодня выиграл футбол или шубы.......
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 14.03.2021 19:55
    0
    С вами по-хорошему не получится потому что ваша ДНК это пидар Черти можете порезвиться
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 14.03.2021 19:54
    -6
    Когда нужно мужЫкЫ раздвигают булки.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 14.03.2021 19:54
    +1
    Zport., 14.03.2021 19:52
    У меня много аккаунтов есть ещё акки joe777, kobalenkobrevno, 0-7,metalkh, pavelka, fanceka тайсон-плакса,Динамо с Днепра, ,БроненосецПотёлкам,РоманЕнакиево !!!!ЭТО ВСЁ Я!!Я умней всех
    ак228 - ты себе двинятина налепил на аватарку. Почему? Он же тупой
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 14.03.2021 19:53
    0
    Zport., 14.03.2021 19:52
    У меня много аккаунтов есть ещё акки joe777, kobalenkobrevno, 0-7,metalkh, pavelka, fanceka тайсон-плакса,Динамо с Днепра, ,БроненосецПотёлкам,РоманЕнакиево !!!!ЭТО ВСЁ Я!!Я умней всех
    А это ты Ак226. Прости, не признал тебе, долб...еба
    Ссылка
    Иван Панин
    online
      Иван Панин, 14.03.2021 19:53
    +1
    Шони, 14.03.2021 19:38
    Десна слила матч это точняк против нас на ничейку играли а тут в сухую этоооооо СЛИИИИИВВВВ
    Йди проспись, чмошнику. Взавтра, пивосику випьешь та подивися, тоді будешь варнякать...
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 14.03.2021 19:52
    +4
    Сосите кроты
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 14.03.2021 19:52
    -6
    Frank Piter, 14.03.2021 19:50
    Макс, дол...еб, тебя давно уже знают под этим ником.
    У меня много аккаунтов есть ещё акки joe777, kobalenkobrevno, 0-7,metalkh, pavelka, fanceka тайсон-плакса,Динамо с Днепра, ,БроненосецПотёлкам,РоманЕнакиево !!!!ЭТО ВСЁ Я!!Я умней всех
    Ссылка
    salomon77757
    online
      salomon77757, 14.03.2021 19:51
    +1
    adidas777, 14.03.2021 19:50
    БурбАс, тебе надо ютуб кАнал свой разгонять.
    А ты здесь дезой детской занимаешься
    Не не так - Burbuzz)))))
    Ссылка
    Weasel Zipper
    online
      Weasel Zipper, 14.03.2021 19:51
    0
    Panda1818, 14.03.2021 19:51
    Пересмотри Рома - шахтер. Нормальна перемога і не за гроші Суркісів
    Ссылка
    Alexandr Rozovyk
      Alexandr Rozovyk, 14.03.2021 18:59
    +22
    С победой, Динамо! Достойна игра двух лучших команд Украины!
    Ссылка
    drogovizkiy
      drogovizkiy, 14.03.2021 18:58
    +20
    Сидорчук забив в стилі Папена ....старички памятають напевне
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 14.03.2021 19:07
    +19
    Egor1510, 14.03.2021 19:02
    Купленная Зоря лохи) уровень дырки) уровень нашего аля-чемпионата)
    Так чего ж Вы не купили Зорьку когда она Вас пошатала?
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 14.03.2021 19:09
    +18
    MaKs⁷⁷⁷⁷, 14.03.2021 19:05
    Заря сттыд сливает дыре ,что с том году серебро что а этом,н дырявым ещё любимое село их чпокнит может Александрия даст бой ну и Марик конечно если дырявые снова не забоятся туда ехать тну и мы их клопним 6 матч подарят как всегда ,ну Днепр 1 и Ворскла точно сольют им как и Заря
    Землеройка позорная, ты игру смотрело сегодня лишнехромосомное?
    Где Заря сливала и каким образом???
    Позорники галимые! Гораздо проще сегодня Десну уличить в том, что они вам слили игру, и делают это постоянно с разгромным счётом!
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
      Dynamo-s-Dnepra, 14.03.2021 19:00
    +18
    Михаил Морозов, 14.03.2021 18:59
    заря слила игру
    каким образом? Может и Десна Шахтеру слила?
    Ссылка
    Семенец, Иванисеня @ Манчини СПАСИБО!
    online
      Семенец, Иванисеня @ Манчини СПАСИБО!, 14.03.2021 19:10
    +17
    MaKs⁷⁷⁷⁷, 14.03.2021 19:05
    Заря сттыд сливает дыре ,что с том году серебро что а этом,н дырявым ещё любимое село их чпокнит может Александрия даст бой ну и Марик конечно если дырявые снова не забоятся туда ехать тну и мы их клопним 6 матч подарят как всегда ,ну Днепр 1 и Ворскла точно сольют им как и Заря
    Максик, Заря не Арендуполь, который штольне сливает.. Хоть бы раз для приличия очки отнял у старших сепаров
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 14.03.2021 19:01
    +17
    ДК с победой!
    Силорчук, шикарный голешник
    Я так понял, один поц you ok? на ветке уже срет
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 14.03.2021 18:59
    +17
    Отличная победа Динамо,Сидорчук забил гол красавец,Динамо на 99 процентов чемпион,
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 14.03.2021 19:13
    +14
    Горят пуканы у кротов, ой горят
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 14.03.2021 18:57
    +14
    На ДК сегодня было приятно смотреть!
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 14.03.2021 19:37
    +13
    Вызовите наконец-то кротам пожарку
    Ссылка
    salomon77757
    online
      salomon77757, 14.03.2021 19:28
    +13
    Вадим Максимов, 14.03.2021 19:27
    А кто тогда дома играл с вильяреалом?
    Лучший клуб Украины - Динамо Киев.
    Ссылка
    Weasel Zipper
    online
      Weasel Zipper, 14.03.2021 19:14
    +13
    MaKs⁷⁷⁷⁷, 14.03.2021 19:13
    Степашка вам ещё С любимым селом играть ,так что жди 2-0 в Ковалёвки и от нас глотнёте 6 подряд матч в упл
    ты переживай, что бы Агробизнес в УПЛ не вышел, а то придётся за бронзу бороться
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 14.03.2021 19:13
    +13
    Frank Piter, 14.03.2021 19:12
    Истерикой убогой ДыРы удовлетворён Уже пена изо рта пошла у убогих
    В ордло скоро боярышник закончится из-за этих нервных
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 14.03.2021 19:16
    +12
    Вадим Максимов, 14.03.2021 19:15
    ДК скоро вильярреал, смазывайте отверстия, хоть не так больно будет.
    А в чемпионате еще много игр, где дк 100% потеряет очки, шахта вас догонит)
    Ахха. Перед Ромой ты уже смазался?
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 14.03.2021 19:15
    +12
    J0e777, 14.03.2021 19:13
    В ордло скоро боярышник закончится из-за этих нервных
    Да какие проблемы, они мочу разбавлят со стекломоем и будут дальше на бутылках прыгать
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 14.03.2021 19:10
    +12
    Олександр Жарчинський, 14.03.2021 19:06
    а що сталося з Зорею після перерви? у 2-му таймі це була якась не зрозуміла команда...можливо у перерві хтось комусь подзвонив?
    А може все простіше? ДК почало краще рухатись, вдалось забити один, потім майже відразу другий і Зоря просто не встигла оговтатися, в кінці матчу почалось Зорі створювати моменти але не забили, ось і все.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 14.03.2021 19:00
    +12
    Михаил Морозов, 14.03.2021 18:59
    заря слила игру
    То, что ты тут вместе с корейцем Ю Оком размазываете сопли, вам как-то легче от этого? Убого выглядите
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 14.03.2021 19:35
    +11
    Weasel Zipper, 14.03.2021 19:33
    А не, вру. Агробизнес явно посильнее будет
    На голову. До Агробизнеса Копанке плыть и плыть
    Ссылка
    Семенец, Иванисеня @ Манчини СПАСИБО!
    online
      Семенец, Иванисеня @ Манчини СПАСИБО!, 14.03.2021 19:16
    +11
    Darkness1984, 14.03.2021 19:13
    Горят пуканы у кротов, ой горят
    Они ущербные никак не могут догнать Динамо и даже всё старания Иванов не помогают
    Ссылка
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