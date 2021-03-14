18-й тур
Заря
0 : 2
Динамо Киев
14.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я очень доволен игрой и результатом»

Наставник «Динамо» прокомментировал победу над луганской «Зарей» (2:0)

  • 14.03.2021 19:59
  • 1724 просмотра
  • 4 комментария
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я очень доволен игрой и результатом»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер ФК «Динамо» Киев Мирча Луческу ответил на вопросы во время пресс-конференции после матча с «Зарей» в Запорожье, в котором «бело-синие» добыли победу со счетом 2:0.

- Сегодня была очень интенсивная игра, очень хороший ритм игры. В первом тайме и мы, и «Заря», в первую очередь, не позволяли соперникам создавать опасные моменты у своих ворот, переигрывали друг друга в тактическом плане. А во втором тайме и мы, и «Заря» начали больше рисковать. Мы были более успешными в реализации моментов. Хотя моменты были и у наших соперников.

Интенсивность была на высоком уровне, обе команды демонстрировали высокий уровень физической подготовки. После пропущенного мяча наш соперник, естественно, стал больше раскрываться, и поэтому у нас появились моменты у чужих ворот.

И организация, и само качество игры, и ее ритм у обеих команд были на уровне. Встретились две команды, которые играют в еврокубках и, я надеюсь, будут представлять Украину в Европе и в следующем году.

- У команды сейчас очень напряженный график.  Удалось ли игрокам полностью восстановиться после игры с «Вильярреалом»?
- Да, у нас сложный график. Мы уже на протяжении месяца играем в таком режиме – по два матча в неделю. Естественно, игрокам сложно. Тем более, у нас сейчас есть игроки, которые еще полностью не восстановили свои физические кондиции – Гармаш, Попов, Тымчик. Плюс травмированные игроки – Вербич, Бэлуцэ. Им нужно время. Тяжело восстанавливаться и играть одной и той же обоймой.

Я очень доволен тем, как ребята подготовились к игре, как они сыграли, как интерпретировали на поле то, что я хотел видеть от них. У них есть понимание того, что я хочу видеть на футбольном поле. Я очень доволен и игрой, и результатом.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    nicksaf
    online
      nicksaf, 14.03.2021 20:14
    -2
    Не надо никакой субмарины, выставить дубль. ЧУ и КУ самые важные сейчас турниры.
    Ссылка
    Forever-smart-1
    online
      Forever-smart-1, 14.03.2021 20:13
    -7
    "- Да, у нас сложный график. Мы уже на протяжении месяца играем в таком режиме по два матча в неделю. Естественно, игрокам сложно" (с).
    После этих слов Мирча начал рыдать и пускать зелёные сопли в платочек
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 14.03.2021 20:12
    -5
    Alex86 1, 14.03.2021 20:08
    давай с субмаринами хотя б ничейку
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 14.03.2021 20:08
    +2
    давай с субмаринами хотя б ничейку
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 14.03.2021 20:08
    +2
    давай с субмаринами хотя б ничейку
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности