18-й тур
Заря
0 : 0
Динамо Киев
14.03.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Заря – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 18 тура чемпионата Украины

  • 13.03.2021 13:10
  • 460 просмотров
  • 1 комментарий
Заря – Динамо. Текстовая трансляция матча
© УПЛ

В воскресенье, 14 марта, состоится поединок восемнадцатого тура чемпионата Украины, в котором встретятся луганская «Заря» и киевское «Динамо». Матч пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена» и начнется в 17:00.

Киевляне на данный момент возглавляют турнирную таблицу украинского первенства, а «черно-белые» занимают третью позицию. «Заря» подошла к ответственному противостоянию с 14-тиматчевой беспроигрышной серией: последний раз луганчане уступали в сентябре прошлого года. При этом в семи встречах подряд подопечные Виктора Скрипника вообще не теряли очков. Киевляне в середине недели на своем поле проиграли испанскому «Вильярреалу» со счетом 0:2 и вряд ли смогут выйти в следующую стадию Лиги Европы. Поэтому теперь команда Мирчи Луческу может сконцентрироваться на завоевании чемпионского звания. В первом круге соперники сыграли вничью со счетом 1:1. Оба гола были забиты во втором тайме: сначала отметился Кочергин, а затем результат сравнял Вербич.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Динамо».

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Александр Снитко, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Гудвин
    online
      Гудвин, 13.03.2021 13:37
    0
    Вся Украина в воскресенье за Шахтёр и Зарю 🇺🇦
    Ссылка
    Гудвин
    online
      Гудвин, 13.03.2021 13:37
    0
    Вся Украина в воскресенье за Шахтёр и Зарю 🇺🇦
    Ссылка
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