14 марта на запорожской «Славутич-Арене» состоится центральный матч 18 тура УПЛ и один из определяющих поединков в борьбе за «золото»: в гости к «Заре» пожалует «Динамо».

Хозяева подходят к игре с рекордной для клуба семиматчевой победной серией, которая позволила команде Скрипника вплотную приблизится к «Шахтеру», занимающему второе место (по потерянным очкам разница между соперниками – всего один балл). Однако показателен не только рекорд, а и игра как таковая, которую с начала второго круга демонстрируют луганчане. Очень организованная, быстрая, сбалансированная и атакующая команда – такой с начала года предстала «Заря». Если оценивать вместе и качество игры, и результат, то луганская команда сейчас однозначно лучшая в чемпионате.

В предыдущем туре «Заря» не испытала даже малейших проблем в матче против «Львова». По словам наставника луганчан Скрипника, для команды не важно, против кого играть – аутсайдера или лидера, главное - показывать свой футбол. В том матче тренер «Зари» дал возможность передохнуть некоторым игрокам основы и наоборот – дал шанс проявить себя тем, кто имеет немного игровой практики. Несмотря на неоптимальный состав, «Заря» разгромила своего оппонента 4:0.

На матч против «Динамо» луганчане подходят во всеоружии – травмированных в команде нет. И «с оптимизмом» - во всяком случае, именно так считает Скрипник.

В принципе, Виктор Анатольевич имеет полное право так считать. Сумасшедшая форма команды позволяет ей сейчас решать самые высокие задачи.

Хороший игровой тонус сейчас и у соперника луганчан. «Динамо» подходит к противостоянию в статусе единоличного лидера чемпионата, имея преимущество над «Шахтером» в виде четырех очков. Беспроигрышная серия «бело-синих» в УПЛ насчитывает восемь поединков: шесть побед и две ничьи.

В предыдущем туре киевляне не имели особых хлопот в игре с «Минаем»: победа подопечных Луческу 4:1. Может, и не столь яркая победа, как «Зари» над «Львовом», но явно подпадающая под определение «на классе».

Как и «Заря», «Динамо» во втором круге тоже демонстрирует привлекательный и сбалансированный футбол. Может, не столь яркий, как у подопечных Скрипника, но все равно убедительный, приносящий нужный результат. Поэтому будет справедливым отметить, что 14 марта в Запорожье встретятся две лучшие на данный момент команды нашего чемпионата.

Визуально преимущество в матче можно отдать «Заре» по той простой причине, что за три для до игры киевляне провели сложный и энергоемкий поединок Лиги Европы против «Вильярреала». В четверг команда Луческу серьезно «нагрузила» ноги, в то время как команда Скрипника планомерно готовилась к воскресному противостоянию. В остальных компонентах – примерное равенство. Можно утверждать, что атакующее звено «Зари» на данный момент смотрится предпочтительнее динамовского, но в то же время защита киевлян по классу превосходит своих луганских коллег.

Какой будет игра? Почему-то кажется, что она не будет закрытой. Вполне возможно, что гости попытаются играть на результат, прагматично. Но если хозяевам удастся первыми забить, матч может превратиться на игру без середины поля, с постоянными атаками и голевыми моментами. В общем, должно быть нескучно и интересно.

Нескучно и интересно было и в первом круге, когда оппоненты встретились в Киеве. Тогда (четвертого октября) на НСК «Олимпийский» была зафиксирована результативная ничья 1:1. Главные события матча произошли во втором тайме. На гол Кочергина точным ударом ответил Вербич.

Ориентировочные составы:

«Заря»: Василь, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Хомченовский, Назарина, Юрченко, Кочергин, Кабаев, Аллахьяр, Гладкий.

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Буяльский, Беседин.

14 марта, суббота