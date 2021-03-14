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Заря
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Динамо Киев
14.03.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Один из определяющих поединков за чемпионство

  • 14.03.2021 06:17
  • 9838 просмотров
  • 260 комментариев
Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Заря

14 марта на запорожской «Славутич-Арене» состоится центральный матч 18 тура УПЛ и один из определяющих поединков в борьбе за «золото»: в гости к «Заре» пожалует «Динамо».

Хозяева подходят к игре с рекордной для клуба семиматчевой победной серией, которая позволила команде Скрипника вплотную приблизится к «Шахтеру», занимающему второе место (по потерянным очкам разница между соперниками – всего один балл). Однако показателен не только рекорд, а и игра как таковая, которую с начала второго круга демонстрируют луганчане. Очень организованная, быстрая, сбалансированная и атакующая команда – такой с начала года предстала «Заря». Если оценивать вместе и качество игры, и результат, то луганская команда сейчас однозначно лучшая в чемпионате.

В предыдущем туре «Заря» не испытала даже малейших проблем в матче против «Львова». По словам наставника луганчан Скрипника, для команды не важно, против кого играть – аутсайдера или лидера, главное - показывать свой футбол. В том матче тренер «Зари» дал возможность передохнуть некоторым игрокам основы и наоборот – дал шанс проявить себя тем, кто имеет немного игровой практики. Несмотря на неоптимальный состав, «Заря» разгромила своего оппонента 4:0.

На матч против «Динамо» луганчане подходят во всеоружии – травмированных в команде нет. И «с оптимизмом» - во всяком случае, именно так считает Скрипник.

В принципе, Виктор Анатольевич имеет полное право так считать. Сумасшедшая форма команды позволяет ей сейчас решать самые высокие задачи.

Хороший игровой тонус сейчас и у соперника луганчан. «Динамо» подходит к противостоянию в статусе единоличного лидера чемпионата, имея преимущество над «Шахтером» в виде четырех очков. Беспроигрышная серия «бело-синих» в УПЛ насчитывает восемь поединков: шесть побед и две ничьи.

В предыдущем туре киевляне не имели особых хлопот в игре с «Минаем»: победа подопечных Луческу 4:1. Может, и не столь яркая победа, как «Зари» над «Львовом», но явно подпадающая под определение «на классе».

Как и «Заря», «Динамо» во втором круге тоже демонстрирует привлекательный и сбалансированный футбол. Может, не столь яркий, как у подопечных Скрипника, но все равно убедительный, приносящий нужный результат. Поэтому будет справедливым отметить, что 14 марта в Запорожье встретятся две лучшие на данный момент команды нашего чемпионата.

Визуально преимущество в матче можно отдать «Заре» по той простой причине, что за три для до игры киевляне провели сложный и энергоемкий поединок Лиги Европы против «Вильярреала». В четверг команда Луческу серьезно «нагрузила» ноги, в то время как команда Скрипника планомерно готовилась к воскресному противостоянию. В остальных компонентах – примерное равенство. Можно утверждать, что атакующее звено «Зари» на данный момент смотрится предпочтительнее динамовского, но в то же время защита киевлян по классу превосходит своих луганских коллег.

Какой будет игра? Почему-то кажется, что она не будет закрытой. Вполне возможно, что гости попытаются играть на результат, прагматично. Но если хозяевам удастся первыми забить, матч может превратиться на игру без середины поля, с постоянными атаками и голевыми моментами. В общем, должно быть нескучно и интересно.  

Нескучно и интересно было и в первом круге, когда оппоненты встретились в Киеве. Тогда (четвертого октября) на НСК «Олимпийский» была зафиксирована результативная ничья 1:1. Главные события матча произошли во втором тайме. На гол Кочергина точным ударом ответил Вербич.  

Ориентировочные составы:

«Заря»: Василь, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Хомченовский, Назарина, Юрченко, Кочергин, Кабаев, Аллахьяр, Гладкий.

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Буяльский, Беседин.  

 

14 марта, суббота

«Заря» — «Динамо»
Запорожье. Стадион «Славутич-Арена». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Униан»
ЗАРЯ - ДИНАМО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область)
Прогноз Sport.ua — 2:1

 

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    APL
    online
      APL, 14.03.2021 08:55
    0
    keegan, 14.03.2021 08:00
    Ещё не забыт прошлый год,когда зорька добровольно отдала серебро Киеву,против шахты она костьми ложится,а против Динамо этого не видно было раньше,посмотрим
    Ти в адекваті Зоря кожного року, якщо не переграє так в нічю грає з ДК, сьогодні теж буде хороший матч, всі говорять про форму Зорі, так вона в них хороша, але і в ДК вона непогана, думаю що сьогодні переможе ДРУЖБА, тобто буде нічя
    Ссылка
    sand
    online
      sand, 14.03.2021 08:04
    0
    Venom, 13.03.2021 15:37
    Я не пойму некоторых людей на этом сайте - болея за Шахтер они так рьяно сидят только на ветках Динамо, пропагандируя при этом лгбт. Вам в жизне заняться нечем или это вы о наболевшем пытаетесь сказать? Стыдно вашим родителям быть должно за то, что воспитали таких вот отпрысков. Вы этим не других унижаете - вы этим плюете в лицо своих родных, которые с малых лет пытались сделать из вас людей а выросло непонятно что. Хотя мб я ошибаюсь и яблоко от яблони недалеко падает.
    Тут всяких хватает... И дк и шд... Перефразируя песенку из классического фильма "...видно через жопу их мама родила..." Так что не надо их понимать, их надо в игнор
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 14.03.2021 08:00
    +1
    Egor1510, 14.03.2021 07:31
    Сегодня увидим Заря это самостоятельная команда или арендуполь Дырки. В Прошлом сезоне все видели как сдавалось напрочь серебро!
    Заря не обязана обыгрывать Динамо как это сделала с Шахтером, ибо Динамо банально сильнее Шахтера на данный момент, хоть ты усрись. Ожидаю хаос в первые 20 минут игры у ворот Зари и сравнительно легкую победу ДК. Отдельный привет дебилам из УПЛ/УАФ, поставившим два топ-матча в одно время.
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 14.03.2021 08:00
    0
    Ещё не забыт прошлый год,когда зорька добровольно отдала серебро Киеву,против шахты она костьми ложится,а против Динамо этого не видно было раньше,посмотрим
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.03.2021 07:59
    +1
    Всегда удивлялся выбору спорт уа в фотографиях на заглавие статьи..
    Есть какой то скрытый символизм... это борьба или позиция игроков, которые они займут в матче!?
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 14.03.2021 07:47
    0
    Во-первых счёт матча Минай - Динамо - 0:3, а во-вторых, чтобы здесь не писали - это всё досужие вымыслы, а мяч круглый и всё покажет игра. Я думаю опыт Луческу здесь сыграет главную роль, то есть для Зари без шансов.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 14.03.2021 07:45
    -1
    Роман Порывай, 14.03.2021 00:03
    По-перше, "донецьких", бо зі своїм "даунецьких" ти нічим не кращий за Макса з Форевкой. По-друге, де я конкретно тут захищаю донецьких? По-третє, у тих моїх знайомих з Донецька, що з початком війни перебралися до Києва чи інших українських міст, я бачу більше адекватності та любові до України, ніж у таких псевдопатріотів, як ти.
    Неужели ты не понимаешь с кем общаешься? Это же шизоид Макс, который клонировал чужой аккаунт.
    Ссылка
    Egor1510
    online
      Egor1510, 14.03.2021 07:31
    +2
    Сегодня увидим Заря это самостоятельная команда или арендуполь Дырки. В Прошлом сезоне все видели как сдавалось напрочь серебро!
    Ссылка
    kravets_2010
    online
      kravets_2010, 14.03.2021 07:25
    0
    Маю надію, що команди покажуть гарний футбол. Ціна перемоги для обох команд дуже велика. І тому буде боротьба на кожному клаптику поля. Нічия більше влаштує Динамо ніж Зорю. Чекаю із нетерпінням сьогоднішнє протистояння. Бережіть себе!
    Ссылка
    Луганчанин
    online
      Луганчанин, 14.03.2021 07:19
    0
    Ну, Alex86 1, готовься писать комменты как сегодня судья топил Динамо. Потому что ты не готов признать что Зоря, на сегодняшний день, сильнее.
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра
    online
      Хоакин Гусман Лоэра, 14.03.2021 02:17
    +1
    Не сайт а оркестр недоумков,снова этот дегенерат Zport появился,готовьте вёдра помои выливать с сайта
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра
    online
      Хоакин Гусман Лоэра, 14.03.2021 02:07
    0
    Матч сезона для Динамо и Зари.
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 14.03.2021 00:03
    0
    Zport., 13.03.2021 23:54
    ошиватися тут навіщо?якщоти ти даунецкіх захищаєш
    По-перше, "донецьких", бо зі своїм "даунецьких" ти нічим не кращий за Макса з Форевкой. По-друге, де я конкретно тут захищаю донецьких? По-третє, у тих моїх знайомих з Донецька, що з початком війни перебралися до Києва чи інших українських міст, я бачу більше адекватності та любові до України, ніж у таких псевдопатріотів, як ти.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 13.03.2021 23:54
    -3
    Роман Порывай, 13.03.2021 23:35
    Ну вже те, що ти донбасосом називаєш незнайому людину, багато говорить за твою адекватність.
    ошиватися тут навіщо?якщоти ти даунецкіх захищаєш
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 13.03.2021 23:35
    +1
    Zport., 13.03.2021 23:29
    І чому я зараз повинен бути в неадекваті?Я написав що думаю ти краще думай як сім'ю свої прогодувати донбосос немитий
    Ну вже те, що ти донбасосом називаєш незнайому людину, багато говорить за твою адекватність.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 13.03.2021 23:29
    -2
    Роман Порывай, 13.03.2021 23:13
    Ти перепив чи що? Спочатку пишеш Динамо з малої літері та розповідаєш про "судді тягнуть", проте зливаєшся, коли тебе просять сказати, де конкретно судді тягли. А тепер про біженців недобитих пишеш киянину з народження. Тому й вважаю, що ти або косиш під акк Zport-а, або в неадекваті зараз.
    І чому я зараз повинен бути в неадекваті?Я написав що думаю ти краще думай як сім'ю свої прогодувати донбосос немитий
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 13.03.2021 23:13
    0
    Zport., 13.03.2021 23:08
    Я за Динамо Київ був і буду завжди ясно тобі недобитий біженець,просто хочу нормальних перемог,а не куплених за гроші Суркісів
    Ти перепив чи що? Спочатку пишеш Динамо з малої літері та розповідаєш про "судді тягнуть", проте зливаєшся, коли тебе просять сказати, де конкретно судді тягли. А тепер про біженців недобитих пишеш киянину з народження. Тому й вважаю, що ти або косиш під акк Zport-а, або в неадекваті зараз.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 13.03.2021 23:08
    0
    Роман Порывай, 13.03.2021 23:03
    Ти визначся, ти за Динамо Київ чи вас судді тягнуть?
    Я за Динамо Київ був і буду завжди ясно тобі недобитий біженець,просто хочу нормальних перемог,а не куплених за гроші Суркісів
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 13.03.2021 23:03
    -2
    Zport., 13.03.2021 23:01
    Я за Динамо Київ, а ти собака їж шматок гівна
    Ти визначся, ти за Динамо Київ чи вас судді тягнуть?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 13.03.2021 23:01
    +1
    Роман Порывай, 13.03.2021 22:36
    С Зорею ви вже грали. Вам з Десною завтра.
    Я за Динамо Київ, а ти собака їж шматок гівна
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 13.03.2021 16:11
    +10
    Ты ещё что за долб@б?
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 13.03.2021 16:17
    +9
    Только Десна только ПОБЕДА!!!
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 13.03.2021 16:12
    +9
    Ставь петушара!
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 13.03.2021 16:48
    +7
    Роман Порывай, 13.03.2021 16:45
    Игнор помогает, но слабо. Тут некоторых из них банят по нескольку раз за день, так они вылезают под другими никами. У меня в игноре уже наверное 50 акков и это только 2-3 людей. Причём общаются как под методичку. А может и правда сидят себе и строчат, зарабатывая денежку. Уж больно неграмотные, однообразные и все их разговоры съезжают на темы сношений и гомо. Я бы подумал, что подростки, период полового созревания и т.п. Но судя по тому, что они старше, это либо болезнь, либо заработок
    Возможно и болезнь и зароботок. Т.к. инвалидов не везде берут. Этот макс7777 у меня каждый день в игнор попадает. Я не знаю насколько нужно быть человеком с низкой социальной ответственностью чтобы ежедневно поливать гавном Динамо и при этом попадая в бан опять и опять регистрировать новые аккаунты. Таких людей даже жаль в какой-то мере.
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 13.03.2021 15:37
    +7
    Я не пойму некоторых людей на этом сайте - болея за Шахтер они так рьяно сидят только на ветках Динамо, пропагандируя при этом лгбт. Вам в жизне заняться нечем или это вы о наболевшем пытаетесь сказать? Стыдно вашим родителям быть должно за то, что воспитали таких вот отпрысков. Вы этим не других унижаете - вы этим плюете в лицо своих родных, которые с малых лет пытались сделать из вас людей а выросло непонятно что. Хотя мб я ошибаюсь и яблоко от яблони недалеко падает.
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 13.03.2021 14:59
    +7
    AK_228, 13.03.2021 14:58
    Если не вмешаются высшие силы, то Заря должна спокойно выигрывать
    Высшие силы это когда заслуженный гол Олимпика отменяют?
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 13.03.2021 16:45
    +6
    Venom, 13.03.2021 16:39
    За 2 месяца на этом ресурсе судя по комментариям проще всякую нечисть ставить в игнор. Им что-то объяснять бесполезно. А читать их гомофобные выше моих сил.
    Игнор помогает, но слабо. Тут некоторых из них банят по нескольку раз за день, так они вылезают под другими никами. У меня в игноре уже наверное 50 акков и это только 2-3 людей. Причём общаются как под методичку. А может и правда сидят себе и строчат, зарабатывая денежку. Уж больно неграмотные, однообразные и все их разговоры съезжают на темы сношений и гомо. Я бы подумал, что подростки, период полового созревания и т.п. Но судя по тому, что они старше, это либо болезнь, либо заработок
    Ссылка
    Ярослав Мирошниченко
      Ярослав Мирошниченко, 13.03.2021 17:25
    +5
    MAks⁷⁷⁷⁷, 13.03.2021 17:23
    Не то что ты опущщенец JV любишь глотать это не секрет,глотай молча в обе щеки и не Скули опущенец
    Иди накуй 🐒 макеевская
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 13.03.2021 16:51
    +5
    Venom, 13.03.2021 16:48
    Возможно и болезнь и зароботок. Т.к. инвалидов не везде берут. Этот макс7777 у меня каждый день в игнор попадает. Я не знаю насколько нужно быть человеком с низкой социальной ответственностью чтобы ежедневно поливать гавном Динамо и при этом попадая в бан опять и опять регистрировать новые аккаунты. Таких людей даже жаль в какой-то мере.
    Ну, ощущение, что в его жизни больше и нет ничего, кроме сидения на этом сайте и хейтерства.
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 13.03.2021 16:23
    +5
    Гудвин, 13.03.2021 16:18
    Старая тупая сова ты куда вчера делась ?
    А я с людьми, которые все разговоры на свою гомосятину сворачивают, в принципе не общаюсь. Твой уровень это Макс и Фэйс Контроль (YOU OK).
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 13.03.2021 16:20
    +5
    AK_228, 13.03.2021 15:51
    Нет, победе Заре... не расстраивайся, все норм... в следующий раз у тебя обязательно получиться поступить на факультет логики
    Думаю, что сама игра покажет, зачем на нее назначен судья Иванов, которого после подобного скандального судейства в стране с нормальным судейским корпусом отстранили бы хотя бы чтобы не поднимать напряженность. Хотелось бы ошибиться, но думаю, то там будут неоднозначные решения. Например удаления в обоих командах.
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 13.03.2021 15:54
    +5
    AK_228, 13.03.2021 15:51
    Нет, победе Заре... не расстраивайся, все норм... в следующий раз у тебя обязательно получиться поступить на факультет логики
    Шахтер, который хочет догнать Динамо, будет способствовать поражению Зари.
    Вопросов больше не имею.
    Ссылка
    junglecat
      junglecat, 13.03.2021 19:08
    +4
    Комментарий свернут. Показать
    Роман Порывай, 13.03.2021 19:00
    А проживання за адресою готеля Опера?) Який,до речі, належить СКМ
    Он там работает
    Пылесосит так сказать
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 13.03.2021 18:47
    +4
    junglecat, 13.03.2021 18:44

    Тут книгу можно написать , про зашквары этого недоумка
    Та ну...Він так часто пише одне й те ж саме, що тема скоро б вичерпала себе
    Ссылка
    junglecat
      junglecat, 13.03.2021 18:47
    +4
    Комментарий свернут. Показать
    MAks⁷⁷⁷⁷, 13.03.2021 18:40
    Ооо.жекаголубец ты уже тут как тут ботяра тупая ,ты чего на матчи своей команды не ходишь? правда что тут говорят тебя нээсенюк не отпускает с подвала и ты инвалид убогий без ножек ??
    Даунятко, а тебе пенсии в ДыНыРы не хватает?
    Или зачем ты тут сутками унимаешься ?
    Или у тебя реально в 33 года голос 70 летнего деда ?

    Ты наверное красивое такое же как форевка с таким то голоском
    Про таких как ты ещё Пушкин писал -:» родила царица в ночь не то сына , не то дочь»
    Ссылка
    junglecat
      junglecat, 13.03.2021 18:31
    +4
    Комментарий свернут. Показать
    Роман Порывай, 13.03.2021 16:45
    Игнор помогает, но слабо. Тут некоторых из них банят по нескольку раз за день, так они вылезают под другими никами. У меня в игноре уже наверное 50 акков и это только 2-3 людей. Причём общаются как под методичку. А может и правда сидят себе и строчат, зарабатывая денежку. Уж больно неграмотные, однообразные и все их разговоры съезжают на темы сношений и гомо. Я бы подумал, что подростки, период полового созревания и т.п. Но судя по тому, что они старше, это либо болезнь, либо заработок
    Даун Максим бросал видео , где якобы его голос
    Так там дед лет по 70 , который 65 из них бухает и курит по 5 пачек в день .
    Серьезно , может это в ДыНыРы такая подработка у пенсионеров
    Ссылка
    junglecat
      junglecat, 13.03.2021 18:28
    +4
    Комментарий свернут. Показать
    Снова два заднеприводных пса Максимка и Тимофеючка
    Загадили всю ветку
    Интересно, за те сотни аккаунтов что они сменили , за те тысячи часов, что они тут обшиваются , было от них хоть 10 постов по теме футбола ?
    Где вообще бурбас мог таких конче*лыг найти
    Ссылка
    Ярослав Мирошниченко
      Ярослав Мирошниченко, 13.03.2021 17:27
    +4
    YOU OK?, 13.03.2021 17:25
    Ты уже на смереке?
    Вафлючка все спросить хочу тебя что такое помадка и почему ты фани кисей называешь? Все и так знают что пидр
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 13.03.2021 16:52
    +4
    в описании ошибка "14 марта, суббота"
    14 марта это воскресенье
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 13.03.2021 16:39
    +4
    Роман Порывай, 13.03.2021 16:35
    Я как всякий нормальный человек ушел спать. А тебе ума хватает только копировать одно и то же и писать разным людям? Я уверен, что это даже не твоя мысль, уровень не тот. Просто скопировал и копипастишь. Ты даже не замечаешь, что выставляешь тут себя дурачком своими однообразными писульками.
    За 2 месяца на этом ресурсе судя по комментариям проще всякую нечисть ставить в игнор. Им что-то объяснять бесполезно. А читать их гомофобные выше моих сил.
    Ссылка
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