14 марта на запорожской «Славутич-Арене» состоится центральный матч 18 тура УПЛ и один из определяющих поединков в борьбе за «золото»: в гости к «Заре» пожалует «Динамо».
Хозяева подходят к игре с рекордной для клуба семиматчевой победной серией, которая позволила команде Скрипника вплотную приблизится к «Шахтеру», занимающему второе место (по потерянным очкам разница между соперниками – всего один балл). Однако показателен не только рекорд, а и игра как таковая, которую с начала второго круга демонстрируют луганчане. Очень организованная, быстрая, сбалансированная и атакующая команда – такой с начала года предстала «Заря». Если оценивать вместе и качество игры, и результат, то луганская команда сейчас однозначно лучшая в чемпионате.
В предыдущем туре «Заря» не испытала даже малейших проблем в матче против «Львова». По словам наставника луганчан Скрипника, для команды не важно, против кого играть – аутсайдера или лидера, главное - показывать свой футбол. В том матче тренер «Зари» дал возможность передохнуть некоторым игрокам основы и наоборот – дал шанс проявить себя тем, кто имеет немного игровой практики. Несмотря на неоптимальный состав, «Заря» разгромила своего оппонента 4:0.
На матч против «Динамо» луганчане подходят во всеоружии – травмированных в команде нет. И «с оптимизмом» - во всяком случае, именно так считает Скрипник.
В принципе, Виктор Анатольевич имеет полное право так считать. Сумасшедшая форма команды позволяет ей сейчас решать самые высокие задачи.
Хороший игровой тонус сейчас и у соперника луганчан. «Динамо» подходит к противостоянию в статусе единоличного лидера чемпионата, имея преимущество над «Шахтером» в виде четырех очков. Беспроигрышная серия «бело-синих» в УПЛ насчитывает восемь поединков: шесть побед и две ничьи.
В предыдущем туре киевляне не имели особых хлопот в игре с «Минаем»: победа подопечных Луческу 4:1. Может, и не столь яркая победа, как «Зари» над «Львовом», но явно подпадающая под определение «на классе».
Как и «Заря», «Динамо» во втором круге тоже демонстрирует привлекательный и сбалансированный футбол. Может, не столь яркий, как у подопечных Скрипника, но все равно убедительный, приносящий нужный результат. Поэтому будет справедливым отметить, что 14 марта в Запорожье встретятся две лучшие на данный момент команды нашего чемпионата.
Визуально преимущество в матче можно отдать «Заре» по той простой причине, что за три для до игры киевляне провели сложный и энергоемкий поединок Лиги Европы против «Вильярреала». В четверг команда Луческу серьезно «нагрузила» ноги, в то время как команда Скрипника планомерно готовилась к воскресному противостоянию. В остальных компонентах – примерное равенство. Можно утверждать, что атакующее звено «Зари» на данный момент смотрится предпочтительнее динамовского, но в то же время защита киевлян по классу превосходит своих луганских коллег.
Какой будет игра? Почему-то кажется, что она не будет закрытой. Вполне возможно, что гости попытаются играть на результат, прагматично. Но если хозяевам удастся первыми забить, матч может превратиться на игру без середины поля, с постоянными атаками и голевыми моментами. В общем, должно быть нескучно и интересно.
Нескучно и интересно было и в первом круге, когда оппоненты встретились в Киеве. Тогда (четвертого октября) на НСК «Олимпийский» была зафиксирована результативная ничья 1:1. Главные события матча произошли во втором тайме. На гол Кочергина точным ударом ответил Вербич.
Ориентировочные составы:
«Заря»: Василь, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Хомченовский, Назарина, Юрченко, Кочергин, Кабаев, Аллахьяр, Гладкий.
«Динамо»: Бущан, Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Буяльский, Беседин.
14 марта, суббота
|«Заря» — «Динамо»
|Запорожье. Стадион «Славутич-Арена». 17:00
|ТВ-трансляция на телеканале «Униан»
|ЗАРЯ - ДИНАМО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область)
|Прогноз Sport.ua — 2:1
Источник — Sport.ua
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Есть какой то скрытый символизм... это борьба или позиция игроков, которые они займут в матче!?
Вопросов больше не имею.
Пылесосит так сказать
Тут книгу можно написать , про зашквары этого недоумка
Или зачем ты тут сутками унимаешься ?
Или у тебя реально в 33 года голос 70 летнего деда ?
Ты наверное красивое такое же как форевка с таким то голоском
Про таких как ты ещё Пушкин писал -:» родила царица в ночь не то сына , не то дочь»
Так там дед лет по 70 , который 65 из них бухает и курит по 5 пачек в день .
Серьезно , может это в ДыНыРы такая подработка у пенсионеров
Загадили всю ветку
Интересно, за те сотни аккаунтов что они сменили , за те тысячи часов, что они тут обшиваются , было от них хоть 10 постов по теме футбола ?
Где вообще бурбас мог таких конче*лыг найти
14 марта это воскресенье
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