Заря — Динамо — 0:2. Видео голов и обзор матча

В матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу киевское «Динамо» на выезде обыграло луганскую «Зарю» со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Заря» — «Динамо» — 0:2
Голы: Беседин, 55, Сидорчук, 58
Обзор матча
0:1, Беседин, 55
0:2, Сидорчук, 58
События матча
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Сидорчук (Динамо Киев).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Беседин (Динамо Киев).
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Источник — ПроФутбол
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