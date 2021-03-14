18-й тур
Заря
0 : 2
Динамо Киев
14.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Заря — Динамо — 0:2. Видео голов и обзор матча

Киевляне всухую обыграли луганчан в поединке 18-го тура УПЛ

  • 14.03.2021 18:58
  • 6439 просмотров
  • 7 комментариев
Заря — Динамо — 0:2. Видео голов и обзор матча
© ФК Динамо Киев

В матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу киевское «Динамо» на выезде обыграло луганскую «Зарю» со счетом 2:0.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Заря» — «Динамо» — 0:2
Голы: Беседин, 55, Сидорчук, 58

Обзор матча

0:1, Беседин, 55

0:2, Сидорчук, 58

События матча
58' ГОЛ ! Мяч забил Сергей Сидорчук (Динамо Киев).
55' ГОЛ ! Мяч забил Артем Беседин (Динамо Киев).
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Источник — ПроФутбол

(6 голосов)

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Комментарии
    Виктор М
    online
      Виктор М, 14.03.2021 19:58
    -1
    Раз у році і Сидорчук стріляє))
    Ссылка
    Ossa8860
    online
      Ossa8860, 14.03.2021 19:51
    0
    Не та нынче "Заря". Тот же Лунин шутя взял бы оба мяча.
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 14.03.2021 19:50
    0
    zzg77, 14.03.2021 19:28
    Динамо - ЧЕМПИОН!!! Зарю кто-нибудь видел???
    Чемпіон, але все ж зачекаємо доз вітаннями до 17 квітня.
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 14.03.2021 19:50
    0
    Конечно Сидор красиво забил...
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 14.03.2021 19:42
    0
    І де огляд матчу?
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 14.03.2021 19:28
    +2
    Динамо - ЧЕМПИОН!!! Зарю кто-нибудь видел???
    Ссылка
    SerjMakovey
      SerjMakovey, 14.03.2021 19:24
    +3
    Гол Сидорчука - просто красавэлло!
    Ссылка
    SerjMakovey
    online
      SerjMakovey, 14.03.2021 19:24
    +3
    Гол Сидорчука - просто красавэлло!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 14.03.2021 19:28
    +2
    Динамо - ЧЕМПИОН!!! Зарю кто-нибудь видел???
    Ссылка
    Ossa8860
    online
      Ossa8860, 14.03.2021 19:51
    0
    Не та нынче "Заря". Тот же Лунин шутя взял бы оба мяча.
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 14.03.2021 19:50
    0
    zzg77, 14.03.2021 19:28
    Динамо - ЧЕМПИОН!!! Зарю кто-нибудь видел???
    Чемпіон, але все ж зачекаємо доз вітаннями до 17 квітня.
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 14.03.2021 19:50
    0
    Конечно Сидор красиво забил...
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 14.03.2021 19:42
    0
    І де огляд матчу?
    Ссылка
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