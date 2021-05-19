Пять вариантов для Сергея Реброва

Обозреватель Sport.ua пытается предугадать, где продолжит карьеру один из лучших украинских тренеров

  • 19.05.2021 13:34
  • 4794 просмотра
  • 21 комментарий
Пять вариантов для Сергея Реброва
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

«Руководство «Ференцвароша» убеждено, что сотрудничество клуба с нынешним главным тренером команды Сергеем Ребровым подошло к концу, и после окончания текущего сезона он продолжит свою карьеру в другой команде». Это не наши с вами домыслы, а информация одного из венгерских СМИ. По данным источника, у Реброва прямо сейчас есть на руках сразу несколько серьезных предложений, и все они – более выгодные, нежели его нынешнее положение вещей, и одно из них украинский тренер якобы обязательно примет.

«За последний месяц со мной никто из руководства клуба не разговаривал. Мне нужно понимать, что происходит. Сейчас я думаю не про прекрасные моменты этого сезона, а про свое будущее. Это необычная, ненормальная ситуация» - а это уже слова самого Реброва, сказанные после последнего тура только что закончившегося сезона. В подробности «ненормальной» ситуации Сергей Станиславович не углублялся, однако вышеупомянутые факты так или иначе действительно свидетельствуют о том, что в новом сезоне у Реброва может быть новая работа.

Именно о новом рабочем векторе для Сергея Реброва и у нас, и в Венгрии все громче говорят после того, как 46-летний наставник третий раз подряд выиграл с «фради» чемпионский титул и впервые за 25 лет вывел «Ференцварош» в групповой этап Лиги чемпионов. «Ребров достиг в Венгрии потолка» - так или примерно так говорят по обе стороны Дуная. И, по правде говоря, разговоры эти имеют под собой рациональное начало. На следующий сезон украинцу будет очень сложно найти мотивацию, если он таки решит остаться в Будапеште (по условиям контракта у него еще один год на нынешнем рабочем месте). А если таки решит не оставаться? По нашей информации, предложений у него действительно хватает. Мы выбрали наиболее часто упоминаемые. Да, там по известным причинам не будет «Динамо» и «Шахтера», что автоматически «обедняет» выбор, но некоторые варианты действительно крутые. 

Сборная Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Слухи о возможном пришествии Реброва на тренерский мостик главной команды Украины родились не вчера. Если бы Евро-2020 состоялось вовремя, то есть в прошлом году, не исключено, что отбор на ЧМ-2022 «сине-желтые» начинали бы при новом наставнике – Сергее Реброве. Поговаривают, что у главы УАФ Павелко была принципиальная договоренность с рулевым «зеленых орлов»: Шевченко после чемпионата Европы уходит со сборной на клубную работу, а ему на смену приходит бывший партнер по «Динамо» и сборной. Но Евро сместили на год, и теперь данная рокировка – под вопросом. Нет, Ребров не перехотел возглавить сборную Украины. Просто Шевченко до сих пор так и не определился со своим будущим – уйдет ли он после континентального первенства, или останется. Ждать ли Реброву шанс? А если Шева продолжит работу в сборной? В общем, можно остаться у разбитого корыта.

«Фенербахче» (Турция)

Getty Images/Global Images Ukraine. Фенербахче

Некогда лучший клуб Турции сейчас переживает не лучшие времена. Ну, как не лучшие? «Канарейки» традиционно участвуют в чемпионских разборках турецкой Суперлиги, но вот титула не видели с 2014 года. В нынешнем сезоне стамбульцы финишировали на третьем месте. Но боссы клуба явно рассчитывали на большее. Поэтому на финише сезона и указали на дверь главному тренеру Эролу Булуту (кстати, экс-футболисту донецкого «Металлурга»). Сезон команда доигрывала под руководством спортивного директора Эмре Березоглу. В новом сезоне у «желто-синих» будет новый тренер. Руководство «Фенербахче» и раньше засматривалось в сторону Реброва, да и для самого Реброва «Фенербахче» не пустой звук. К тому же, один из самых богатых клубов Турции наверняка сможет предложить украинцу более высокую зарплату, чем нынешняя. Но, с другой стороны, в Турции ему будет сложнее, чем в Венгрии – уровень чемпионата выше, да и конкуренция жестче. Но это однозначно повышение.

ЦСКА (Россия)/ «Кайрат» (Казахстан)

Getty Images/Global Images Ukraine. ЦСКА Москва

Интерес к украинскому тренеру якобы не пропал и в стане московских армейцев. «Красно-синие» в последнем чемпионате финишировали лишь на шестой строчке в таблице, и наверняка в новом сезоне у ЦСКА будет новый наставник. Но, честно говоря, очень бы хотелось, чтобы тем наставником был не Сергей Ребров. Хоть агент нашего тренера Шандор Варга и заявил, дескать, «только на собрании наркоманов могли сказать, что работа в ЦСКА помешает Реброву в Украине», я, все же, лучше прослыву наркоманом, но скажу, что помешает. Да и, мне кажется, сам Ребров, в случае чего, не захочет туда идти.

Вряд ли он захочет идти и в «Кайрат». Точнее, вовсе не захочет. Не нужно быть Шандором Варгой, чтобы пояснить, что для Реброва переход в «Кайрат» - это шаг назад. Потому что Сергей никогда не скрывал, что хочет работать в Европе. Чемпионат Казахстана, при всем к нему уважении, это, все же, в другую сторону.

Греция

Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Шахов

Сергеем Ребровым активно интересовался греческий АЕК, за который выступают сразу три украинца – Чигринский, Шахов и Данченко. Выступают, кстати, не лучшим образом: последний по счету сезон команда провела неудачно, финишировав лишь четвертой. Вот клубное руководство и «забросило удочки» в сторону Реброва, предлагая украинцу 1,3 миллиона евро в год. Но «коллаборации» не будет. Потому что и деньги – «то на то», да и за досрочный разрыв контракта с «фради» Сергею вроде пришлось бы уплатить миллион евро. Но наверняка наш тренер на земле Эллады был бы и востребован, и уважаем. Только вот если и переходить, то в команду с реальными чемпионскими амбициями и соответственным кадровым потенциалом. АЕК на данный момент таковым не является. А вот если бы в «Олимпиакос» - тогда да.

Англия

Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм

Ну, тут все просто: ни Ребров, ни Варга никогда и не скрывали, что главная мечта Сергея – вернуться на Туманный Альбион в качестве тренера. И не куда-нибудь, а в «Тоттенхэм». В принципе, красиво жить не запретишь. А красиво мечтать – уж тем более. Лично мне очень бы хотелось, чтобы в один прекрасный день Сергей Ребров, «худший в истории трансфер «шпор» (по распространенному мнению британских таблоидов), вернулся в «хотспур» в качестве тренера и сделал их всех. Наверняка именно о таком развитии ситуации мечтает и сам Сергей. Однако, мне кажется, именно сейчас идти в «Тоттенхэм» - рано. Даже при том, что у Реброва до сих пор сохранились теплые отношения с собственником лондонского клуба Леви. «Шпоры» сейчас – топ-клуб, пускай и с ворохом проблем. Там есть Кейн, там был Моуринью; уж извините, но Реброва там могут банально «скушать». Да и сам он может стушеваться. Вот если бы он приходил на «Тоттенхэм Стэдиум» не из «Ференцвароша», а из, скажем, «Астон Виллы», было бы совсем другое кино. Прежде всего - в имиджевом плане. Поэтому, как по мне, если у Реброва будет предложение из Англии «пониже», чем из «Тоттенхэма», ему все равно нужно откликаться. Потому что риск может быть оправдан: в случае успеха приглашение от «хотспур» никуда не денется.

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Валерий Василенко, Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    fifa89
    online
      fifa89, 19.05.2021 14:32
    0
    ФЕНЕРБАХЧЕ БЫЛ БЫ ЛУЧШИМ ВАРИАНТОМ ВЕДЬ ЧЕМПИОНАТ ТУРЦИИ НАМНОГО СИЛЬНЕЕ ЧКЕМПИОНАТА УГОРЩИНЫ И В ЧЕПИЛОНАТЕ ТУРЦИИ РЕАЛЬНО МОЖНО БУДЕТ УВИДЕТЬ УРОВЕНЬ РЕБРОВА КАК ТРЕНЕРА
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 19.05.2021 14:32
    0
    Trasher311987, 19.05.2021 14:28
    Допустим в еврокубки в лигу конференции прошел придаток Газпрома Сочи.
    Лига по деньгам богаче.
    Но по силе, как только еврокубки жуткий обсер.
    Единственный частный клуб это Краснодар.
    Все остальные дотационные.
    Если взять Фернцварош Мол Види допустим и сравнить Зенит и Спартак.
    Который чудом попал в Еврокубки спасся в игре с Ахматом 2:2 с помощью гола Мозеса.
    Я просто слежу. И говорю как болельщик.
    Чемпионат Венгрии сильнее чем Рашкин.
    Остаётся немного подождать, когда чемпионат Венгрии с 33 места переместиться в первую 10-ку
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 19.05.2021 14:31
    0
    Trasher311987, 19.05.2021 14:28
    Допустим в еврокубки в лигу конференции прошел придаток Газпрома Сочи.
    Лига по деньгам богаче.
    Но по силе, как только еврокубки жуткий обсер.
    Единственный частный клуб это Краснодар.
    Все остальные дотационные.
    Если взять Фернцварош Мол Види допустим и сравнить Зенит и Спартак.
    Который чудом попал в Еврокубки спасся в игре с Ахматом 2:2 с помощью гола Мозеса.
    Я просто слежу. И говорю как болельщик.
    Чемпионат Венгрии сильнее чем Рашкин.
    мда... на какую то определенную дату сильнее наверное.. предположим что 1 апреля 2021
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 19.05.2021 14:30
    0
    Trasher311987, 19.05.2021 14:28
    Скажи свои доводы почему он сильнее
    Не так, скажи свои доводы, что венгерский сильнее .. ты этот бред начал
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.05.2021 14:28
    0
    ENJOY_, 19.05.2021 14:07
    Это как ты определил!?
    А, ты ж просто.. болельщик
    Скажи свои доводы почему он сильнее
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.05.2021 14:28
    0
    Nevershot, 19.05.2021 14:20
    Слабее Венгрии ?ты серьёзно ?
    Допустим в еврокубки в лигу конференции прошел придаток Газпрома Сочи.
    Лига по деньгам богаче.
    Но по силе, как только еврокубки жуткий обсер.
    Единственный частный клуб это Краснодар.
    Все остальные дотационные.
    Если взять Фернцварош Мол Види допустим и сравнить Зенит и Спартак.
    Который чудом попал в Еврокубки спасся в игре с Ахматом 2:2 с помощью гола Мозеса.
    Я просто слежу. И говорю как болельщик.
    Чемпионат Венгрии сильнее чем Рашкин.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 19.05.2021 14:26
    -1
    Leo Leo, 19.05.2021 14:25
    Жаль не в Шахтер!(
    Не дорос пока.
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 19.05.2021 14:25
    0
    Жаль не в Шахтер!(
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 19.05.2021 14:20
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Trasher311987, 19.05.2021 14:00
    Зачем уходить в чемпионат который слабее Венгрии.
    Ради денег?
    Слабее Венгрии ?ты серьёзно ?
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 19.05.2021 14:20
    0
    Trasher311987, 19.05.2021 13:59
    На мой взгляд лучший вариант это карьера Бьелсы, взял клуб из чемпионшипа поднял в АПЛ.
    Думаю это супер было бы для Сергея.
    Вот вот, и лучше всех остальных вариантов однозначно
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 19.05.2021 14:12
    0
    Я не обозреватель, но думаю ни один из предложенных вариантов не пройдет!!! .
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 19.05.2021 14:07
    -2
    Trasher311987, 19.05.2021 14:00
    Зачем уходить в чемпионат который слабее Венгрии.
    Ради денег?
    Это как ты определил!?
    А, ты ж просто.. болельщик
    Ссылка
    Лиза Дидкова
      Лиза Дидкова, 19.05.2021 14:07
    +1
    Удачи Сергею!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.05.2021 14:00
    -1
    Nevershot, 19.05.2021 13:38
    ЦСКА это лучший вариант
    Зачем уходить в чемпионат который слабее Венгрии.
    Ради денег?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.05.2021 13:59
    0
    На мой взгляд лучший вариант это карьера Бьелсы, взял клуб из чемпионшипа поднял в АПЛ.
    Думаю это супер было бы для Сергея.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 19.05.2021 13:59
    +1
    Пусть для начала поднимет кого-нибудь из чемпионшипа. Скучно не будет.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 19.05.2021 13:58
    +2
    Nevershot, 19.05.2021 13:38
    ЦСКА это лучший вариант
    Толсто!
    Ссылка
    hawk
    online
      hawk, 19.05.2021 13:49
    0
    Кайрат под усе! Да и в Казахстане немало украинцев со времён поднятой целины.)
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 19.05.2021 13:39
    -5
    Минай без тренера
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 19.05.2021 13:38
    -9
    Комментарий свернут. Показать
    ЦСКА это лучший вариант
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 19.05.2021 13:58
    +2
    Nevershot, 19.05.2021 13:38
    ЦСКА это лучший вариант
    Толсто!
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 19.05.2021 14:20
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Trasher311987, 19.05.2021 14:00
    Зачем уходить в чемпионат который слабее Венгрии.
    Ради денег?
    Слабее Венгрии ?ты серьёзно ?
    Ссылка
    Лиза Дидкова
      Лиза Дидкова, 19.05.2021 14:07
    +1
    Удачи Сергею!
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 19.05.2021 13:59
    +1
    Пусть для начала поднимет кого-нибудь из чемпионшипа. Скучно не будет.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 19.05.2021 13:35
    +1
    та ты шо, можно так и 1О5 накидать
    Ссылка
    fifa89
    online
      fifa89, 19.05.2021 14:32
    0
    ФЕНЕРБАХЧЕ БЫЛ БЫ ЛУЧШИМ ВАРИАНТОМ ВЕДЬ ЧЕМПИОНАТ ТУРЦИИ НАМНОГО СИЛЬНЕЕ ЧКЕМПИОНАТА УГОРЩИНЫ И В ЧЕПИЛОНАТЕ ТУРЦИИ РЕАЛЬНО МОЖНО БУДЕТ УВИДЕТЬ УРОВЕНЬ РЕБРОВА КАК ТРЕНЕРА
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 19.05.2021 14:32
    0
    Trasher311987, 19.05.2021 14:28
    Допустим в еврокубки в лигу конференции прошел придаток Газпрома Сочи.
    Лига по деньгам богаче.
    Но по силе, как только еврокубки жуткий обсер.
    Единственный частный клуб это Краснодар.
    Все остальные дотационные.
    Если взять Фернцварош Мол Види допустим и сравнить Зенит и Спартак.
    Который чудом попал в Еврокубки спасся в игре с Ахматом 2:2 с помощью гола Мозеса.
    Я просто слежу. И говорю как болельщик.
    Чемпионат Венгрии сильнее чем Рашкин.
    Остаётся немного подождать, когда чемпионат Венгрии с 33 места переместиться в первую 10-ку
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 19.05.2021 14:31
    0
    Trasher311987, 19.05.2021 14:28
    Допустим в еврокубки в лигу конференции прошел придаток Газпрома Сочи.
    Лига по деньгам богаче.
    Но по силе, как только еврокубки жуткий обсер.
    Единственный частный клуб это Краснодар.
    Все остальные дотационные.
    Если взять Фернцварош Мол Види допустим и сравнить Зенит и Спартак.
    Который чудом попал в Еврокубки спасся в игре с Ахматом 2:2 с помощью гола Мозеса.
    Я просто слежу. И говорю как болельщик.
    Чемпионат Венгрии сильнее чем Рашкин.
    мда... на какую то определенную дату сильнее наверное.. предположим что 1 апреля 2021
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 19.05.2021 14:30
    0
    Trasher311987, 19.05.2021 14:28
    Скажи свои доводы почему он сильнее
    Не так, скажи свои доводы, что венгерский сильнее .. ты этот бред начал
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.05.2021 14:28
    0
    ENJOY_, 19.05.2021 14:07
    Это как ты определил!?
    А, ты ж просто.. болельщик
    Скажи свои доводы почему он сильнее
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.05.2021 14:28
    0
    Nevershot, 19.05.2021 14:20
    Слабее Венгрии ?ты серьёзно ?
    Допустим в еврокубки в лигу конференции прошел придаток Газпрома Сочи.
    Лига по деньгам богаче.
    Но по силе, как только еврокубки жуткий обсер.
    Единственный частный клуб это Краснодар.
    Все остальные дотационные.
    Если взять Фернцварош Мол Види допустим и сравнить Зенит и Спартак.
    Который чудом попал в Еврокубки спасся в игре с Ахматом 2:2 с помощью гола Мозеса.
    Я просто слежу. И говорю как болельщик.
    Чемпионат Венгрии сильнее чем Рашкин.
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 19.05.2021 14:25
    0
    Жаль не в Шахтер!(
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 19.05.2021 14:20
    0
    Trasher311987, 19.05.2021 13:59
    На мой взгляд лучший вариант это карьера Бьелсы, взял клуб из чемпионшипа поднял в АПЛ.
    Думаю это супер было бы для Сергея.
    Вот вот, и лучше всех остальных вариантов однозначно
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 19.05.2021 14:12
    0
    Я не обозреватель, но думаю ни один из предложенных вариантов не пройдет!!! .
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.05.2021 13:59
    0
    На мой взгляд лучший вариант это карьера Бьелсы, взял клуб из чемпионшипа поднял в АПЛ.
    Думаю это супер было бы для Сергея.
    Ссылка
    hawk
    online
      hawk, 19.05.2021 13:49
    0
    Кайрат под усе! Да и в Казахстане немало украинцев со времён поднятой целины.)
    Ссылка
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