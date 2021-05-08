Он заменит Реброва? Тренера Зари хотят видеть в наставниках Ференцвароша

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник находится в списке кандидатов на пост главного тренера венгерского «Ференцвароша», информирует журналист программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Венгерский клуб ныне возглавляет украинец Сергей Ребров, но уже летом он может сменить место работы, хотя его контракт с «Ференцварошем» рассчитан до лета 2022 года.

Ребров в текущем сезоне с «Ференцварошем» выиграл в Венгрии третье подряд чемпионство, а Скрипник уже второй сезон приводит «Зарю» к бронзовым медалям УПЛ.