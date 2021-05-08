Он заменит Реброва? Тренера Зари хотят видеть в наставниках Ференцвароша

Виктор Скрипник уже второй сезон приводит «Зарю» к бронзовым медалям УПЛ

  • 08.05.2021 01:18
  • 629 просмотров
  • 2 комментария
Он заменит Реброва? Тренера Зари хотят видеть в наставниках Ференцвароша
© ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник находится в списке кандидатов на пост главного тренера венгерского «Ференцвароша», информирует журналист программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Венгерский клуб ныне возглавляет украинец Сергей Ребров, но уже летом он может сменить место работы, хотя его контракт с «Ференцварошем» рассчитан до лета 2022 года.

Ребров в текущем сезоне с «Ференцварошем» выиграл в Венгрии третье подряд чемпионство, а Скрипник уже второй сезон приводит «Зарю» к бронзовым медалям УПЛ.

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Источник — ТаТоТаке

(2 голоса)

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Комментарии
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 08.05.2021 02:39
    0
    Это будет полный позор если даже вшивые венгры заберут лучшего тренера Украины. Ни во что по ходу нас не ставят.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 08.05.2021 01:54
    +2
    От кто кто сочиняет эту дичь?Кто эти репорты бомжы на пол ставки?
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 08.05.2021 01:54
    +2
    От кто кто сочиняет эту дичь?Кто эти репорты бомжы на пол ставки?
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 08.05.2021 02:39
    0
    Это будет полный позор если даже вшивые венгры заберут лучшего тренера Украины. Ни во что по ходу нас не ставят.
    Ссылка
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