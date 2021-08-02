С чем и зачем Шевченко оставил сборную Украины

Колумнист Sport.ua – о сенсационных изменениях на тренерском мостике главной команды страны

  • 02.08.2021 10:12
  • 4920 просмотров
  • 10 комментариев
С чем и зачем Шевченко оставил сборную Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Накануне появилось полное ощущение, что на календаре не 1 августа, а 1 апреля. Новость об уходе Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины изначально воспринималась как какой-то нелепый розыгрыш. И не потому, что подобное не могло произойти, а потому, что время события выбрано, мягко говоря, неудачное. Почему сейчас? Почему не сразу после окончания выступлений «сине-желтых» в финальной части Евро-2020? Почему не на торжественной встрече национальной команды с болельщиками?

Вопросы, вопросы, вопросы… Их ряд можно продолжать до бесконечности, но сути этого не изменит – Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины. Одна из ключевых причин, о которой ныне говорят в кулуарах – из-за финансового аспекта. В УАФ хотели снизить расходы на тренерский штаб, а вот наставник «сине-желтых» и его ассистенты иначе видели дальнейший ход событий. Именно поэтому контракт истек настолько внезапно для всех нас – стороны просто не договорились о дальнейшем сотрудничестве, хотя имели к этому все предпосылки.

Еще в середине июля Шевченко, давая интервью иностранной прессе, отметил, что после пяти лет в сборной хотел бы обдумать будущее и, возможно, поставить вопрос о работе в клубе. Фактически это означало одно – Андрей Николаевич открыт к торгам. И, прежде всего, с Украинской ассоциацией футбола, чей руководитель Андрей Павелко еще в мае говорил об отсутствии предпосылок к тому, чтобы Шевченко ушел со своей должности раньше, чем завершится финальная часть ЧМ-2022.

И то, что решение Шевченко стало настолько неожиданным для большинства специалистов и украинских болельщиков также говорит в пользу версии, что тренер и УАФ до последнего пытались договориться. Когда позиции в переговорах, очевидно, разошлись до неприличия, тогда и пришло время огласить о прекращении сотрудничества официально. Интересно, что реакция со стороны УАФ на пост Шевченко в Instagram об уходе из сборной до сих пор не последовала… Последнее может свидетельствовать как о том, что боссы нашего футбола просто не сильно были готовы к подобному, так и о том, что в кулуарах УАФ уже готовится объявление о преемнике, из-за чего там решили просто взять небольшую паузу, чтобы затем все прояснить окончательно.

Как бы там ни было, но Шевченко действительно проделал большую работу за пять лет в сборной. Важно помнить, в каком состоянии «сине-желтые» достались новому наставнику – команда пережила катастрофический для себя Евро-2016, на котором, как нынче модно выражаться, пробила дно. Отвратительная игра, гнетущая атмосфера внутри сборной и полная неопределенность в вопросе будущего – это то, что досталось Шевченко после Фоменко. Да, можно вспоминать, как Андрей Николаевич появился в тренерском штабе «сине-желтых», и насколько та ситуация добавила негатива вокруг команды, но сути дела это не меняет – сборной Украины после Евро-2016 требовалась кардинальная перезагрузка.

Getty Images/Global Images Ukraine

И Шевченко вместе со своими ассистентами, приуменьшать роль которых нельзя ни в коем случае, сумел вновь сделать из сборной Украины команду, которой гордились болельщики во всех уголках нашей страны – от Львова до Донецка и от Чернигова до Севастополя. Вместе с новым тренерским штабом «сине-желтые» достаточно долго «нащупывали» свой путь. Сперва команда не смогла квалифицироваться в финальную часть ЧМ-2018, участвовать в котором, давайте будем откровенны, не так уж сильно и хотелось, учитывая территорию, на которой проводилась финальная часть турнира. А вот затем Украина предстала во всей красе – в дебютном розыгрыше Лиги наций наша главная команда страны сыграла очень хорошо, заняв первое место в группе 1 Лиги В, и завоевав путевку в мир элитарного футбола, который представлен Лигой А.

Но главной заслугой команды Шевченко стал отборочный турнир на Евро-2020 и то, как «сине-желтые» прошли дистанцию из восьми поединков. В группе В украинцы заняли итоговое первое место, обойдя даже явного фаворита и действующего на тот момент чемпиона континента сборную Португалии, которой мы не проиграли ни разу (0:0 – на выезде и 2:1 – в родных стенах). А триумфальная победа 5:0 над Сербией во Львове, пожалуй, надолго отложилась в памяти подавляющего большинства фанатов сборной Украины. В итоге 2019-й и 2020-й годы команда Шевченко заканчивала на наивысшем для себя за последние семь лет месте в рейтинге ФИФА – 24-м, что также о чем-то, да говорит.

Впрочем, Бог с ними, с рейтингами. Гораздо важнее, что сборная Украины при Шевченко действительно преобразилась. Наша команда наконец-то научилась играть в футбол, а не исключительно «танцевать от печки», пытаясь подлавливать соперника на ошибках. На игру «сине-желтых» стало приятно смотреть, хотя от неожиданных провалов вроде 0:4 от Испании или 1:7 от Франции команда никуда не ушла. Но до начала пандемии коронавируса сборная Украины выдала потрясающий отрезок из 11 кряду матчей без поражений (7 побед, 4 ничьих). Казалось, к финальной части Евро-2020 дружина Шевченко подходит в великолепном состоянии, но затем случился перенос турнира, после которого «сине-желтые» играли уже не столь уверенно и ярко.

Очевидно, где-то в этот отрезок времени и случился кардинальный перелом в отношениях Шевченко и сборной. Наверняка тренер изначально планировал покинуть свой пост после прекрасного выступления на Евро-2020 в 2020 году. Когда же стало понятно, что чемпионат Европы перенесен на 2021-й, то пришлось оставаться, потому как никто бы не понял Шевченко, если бы тот бросил дело на полпути, да и для самого тренера возможность сыграть с командой на Евро значит очень многое.

Getty Images/Global Images Ukraine

Давайте не будем забывать, что до работы в сборной Украины Шевченко-тренер был абсолютно никем. Его выдающиеся достижения остались в прошлом, когда он еще выходил на поле в качестве футболиста, но в тренерском ремесле приходилось начинать все заново. И сборная Украины стала прекрасным плацдармом для дальнейшего пути наверх. Начинать с каких-то клубных середняков Шевченко, видимо, не очень-то и хотелось, из-за чего он с удовольствием принял приглашение от УАФ возглавить национальную сборную.

И здесь мы подходим к важному моменту – в 2016-м сборная Украины и Андрей Шевченко были нужны друг другу. Первая пребывала в плачевном состоянии после катастрофы на Евро-2016, второй являлся полным ноунеймом в тренерском деле, а потому только хотел начать заявлять о себе в полный голос. Когда диспозиция поменялась, то стороны, вероятно, начали оценивать взаимное сотрудничество с разных плоскостей. В УАФ могли считать, что сборная находится на высоком уровне, что позволит пригласить на смену Шевченко специалиста, не уступающего в квалификации. Сам Андрей Николаевич, вероятно, полагал, что заслуживает большего, и если уж в топ-клубы его не зовут, то как минимум с вопросами жалованья в сборной проблем возникать не должно.

Поэтому новость об уходе Шевченко из сборной после Евро-2020 в целом выглядит логичной. Непонятно только, почему стороны затянули с этим решением, предпочитая дожидаться окончания контракта тренера, а не пожали друг другу руки несколько ранее, что позволило бы УАФ подыскать нового наставника пораньше, ведь через месяц у нас уже возобновляются матчи отборочного цикла на ЧМ-2022. Но и здесь, пожалуй, все объясняется весьма просто – Шевченко и УАФ успели достаточно сильно «прикипеть» друг к другу, а потому до последнего надеялись договориться, не желая признавать, что каждая из сторон уже «выросла из детских штанишек».

Что дальше? Этот вопрос очень интересен, причем как в аспекте будущего Шевченко, так и в аспекте нового рулевого для сборной Украины. И если экс-коуч «сине-желтых» еще какое-то время может посидеть без работы, оценивая варианты, то руководству УАФ действовать придется куда оперативнее. Сейчас перед Павелко и его советниками стоит непростая задача – выбрать наставника, который бы продолжил и приумножил наработки Шевченко. Ломать и начинать строить все заново, как когда-то приходилось делать тренерскому штабу теперь уже экс-коуча, в нынешней ситуации крайне нецелесообразно. Поэтому среди всех возможных вариантов придется выбирать наиболее подходящий.

Кто станет новым тренером сборной Украины? В прессе уже говорят о Реброве, Маркевиче, Скрипнике, кто-то даже вспоминает Блохина… Но первый не так давно уехал в «Аль-Айн» и допустил возможность работы со сборной лишь через пару лет, а остальные не факт, что сумеют продолжить путь в том же направлении, который был задан Шевченко и его ассистентами.

Возможно, сейчас для сборной Украины наступает исторический шанс обратить взгляды на рынок иностранных тренеров. Причем не на «сбитых летчиков» старой формации, которых в прежние времена порой сватали в стан «сине-желтых», а на кого-то из прогрессивных специалистов, стремящихся развиваться. Давайте будем искренними перед собой, что и Андрей Шевченко в какой-то степени был для нас иностранцем – взгляните хотя бы, на каком языке он сперва попрощался со сборной Украины в своем обращении в Instagram…

Но Шевченко свой выбор сделал. Теперь слово за УАФ…

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Алексей Сливченко, Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    Turnok
    online
      Turnok, 02.08.2021 10:59
    0
    С Андреем Шевченко у нас связаны только положительные моменты сборной, но, я считаю, что покидать команду в период отборочных матчей на мир - некрасиво. Есть в этом и вина УАФ. Ведь можно было как-то договориться с Шевченко, чтобы он доработал хотя-бы до окончания отборочного цикла.
    Ссылка
    makss7777
    online
      makss7777, 02.08.2021 10:59
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 02.08.2021 10:52
    Друг у меня со Львова есть так вот он интересную версию выдвинул про легенду Киевского Динамо.
    2016 год евро.
    Должен был поехать Заваров но поехал Шева. И потом оп и главный тренер.
    Каким то чудом вместо Рауля рианчо появляется Сашо. И он не тренер вратарей.
    Он просто как тренер консультант.
    Я думаю что вероятность того что будет Сашо очень велика.
    Трашер ,ты много вчера выпил после победы над вересом ,какой на...Сашо ,что бы последнее место в группе заняли на отбор ,на ЧМ
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 02.08.2021 10:52
    0
    Друг у меня со Львова есть так вот он интересную версию выдвинул про легенду Киевского Динамо.
    2016 год евро.
    Должен был поехать Заваров но поехал Шева. И потом оп и главный тренер.
    Каким то чудом вместо Рауля рианчо появляется Сашо. И он не тренер вратарей.
    Он просто как тренер консультант.
    Я думаю что вероятность того что будет Сашо очень велика.
    Ссылка
    Вячеслав Дмитров
    online
      Вячеслав Дмитров, 02.08.2021 10:45
    -1
    Да пускай валит куда хочет .Провалил начало отбора на ЧМ-2022 и в кусты.Бездарь.
    Ссылка
    Андрій Машко
    online
      Андрій Машко, 02.08.2021 10:38
    -1
    З нічим!!! Відбір на ЧС провалив, на ЧЄ гра була жахливою , така сама як і на ЧЄ 2016 роки!!! Який це тренер???
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 02.08.2021 10:35
    +2
    CheMP, 02.08.2021 10:22
    ОФИЦИАЛЬНО. ШЕВЧЕНКО ВОЗГЛАВИЛ "ЧЕРНОМОРЕЦ". Контракт подписан на 5 лет с возможностью продления на 2 года
    Ссылка
    ZloyDeda
      ZloyDeda, 02.08.2021 10:25
    0
    Шева і особливо його тренерський штаб, який він запрошував, не звикли до такого кидалова і брехні які буденні для президента УАФ Павелка! От і вся суть питання! З таким керівництвом нічого гарного нашу збірну не очікує! Для них головне - бабло у свої кишені, а не на розвиток футболу в Україні і зарпланя толковим фахівцям! Буде вам Мырон "результат" давати...
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 02.08.2021 10:25
    0
    CheMP, 02.08.2021 10:22
    ОФИЦИАЛЬНО. ШЕВЧЕНКО ВОЗГЛАВИЛ "ЧЕРНОМОРЕЦ". Контракт подписан на 5 лет с возможностью продления на 2 года
    сегодня не 1-е апреля
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 02.08.2021 10:22
    -2
    ОФИЦИАЛЬНО. ШЕВЧЕНКО ВОЗГЛАВИЛ "ЧЕРНОМОРЕЦ". Контракт подписан на 5 лет с возможностью продления на 2 года
    Ссылка
    Главное - присутствие
    online
      Главное - присутствие, 02.08.2021 10:20
    +2
    Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании, бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл прокомментировала решение Андрея Шевченко покинуть пост главного тренера сборной Украины по футболу.
    «Молодец, Андрей. Красавец. Причём ещё и вовремя ушёл, победителем. Провёл отличную работу и теперь любой результат, кроме «полуфинала большого турнира» — и его прогнали бы тапками за всё хорошее. А теперь спокойно может в итальянском чемпионате работать», — написала Баюл.
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 02.08.2021 10:35
    +2
    CheMP, 02.08.2021 10:22
    ОФИЦИАЛЬНО. ШЕВЧЕНКО ВОЗГЛАВИЛ "ЧЕРНОМОРЕЦ". Контракт подписан на 5 лет с возможностью продления на 2 года
    Ссылка
    Главное - присутствие
    online
      Главное - присутствие, 02.08.2021 10:20
    +2
    Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании, бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл прокомментировала решение Андрея Шевченко покинуть пост главного тренера сборной Украины по футболу.
    «Молодец, Андрей. Красавец. Причём ещё и вовремя ушёл, победителем. Провёл отличную работу и теперь любой результат, кроме «полуфинала большого турнира» — и его прогнали бы тапками за всё хорошее. А теперь спокойно может в итальянском чемпионате работать», — написала Баюл.
    Ссылка
    Turnok
    online
      Turnok, 02.08.2021 10:59
    0
    С Андреем Шевченко у нас связаны только положительные моменты сборной, но, я считаю, что покидать команду в период отборочных матчей на мир - некрасиво. Есть в этом и вина УАФ. Ведь можно было как-то договориться с Шевченко, чтобы он доработал хотя-бы до окончания отборочного цикла.
    Ссылка
    makss7777
    online
      makss7777, 02.08.2021 10:59
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 02.08.2021 10:52
    Друг у меня со Львова есть так вот он интересную версию выдвинул про легенду Киевского Динамо.
    2016 год евро.
    Должен был поехать Заваров но поехал Шева. И потом оп и главный тренер.
    Каким то чудом вместо Рауля рианчо появляется Сашо. И он не тренер вратарей.
    Он просто как тренер консультант.
    Я думаю что вероятность того что будет Сашо очень велика.
    Трашер ,ты много вчера выпил после победы над вересом ,какой на...Сашо ,что бы последнее место в группе заняли на отбор ,на ЧМ
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 02.08.2021 10:52
    0
    Друг у меня со Львова есть так вот он интересную версию выдвинул про легенду Киевского Динамо.
    2016 год евро.
    Должен был поехать Заваров но поехал Шева. И потом оп и главный тренер.
    Каким то чудом вместо Рауля рианчо появляется Сашо. И он не тренер вратарей.
    Он просто как тренер консультант.
    Я думаю что вероятность того что будет Сашо очень велика.
    Ссылка
    ZloyDeda
      ZloyDeda, 02.08.2021 10:25
    0
    Шева і особливо його тренерський штаб, який він запрошував, не звикли до такого кидалова і брехні які буденні для президента УАФ Павелка! От і вся суть питання! З таким керівництвом нічого гарного нашу збірну не очікує! Для них головне - бабло у свої кишені, а не на розвиток футболу в Україні і зарпланя толковим фахівцям! Буде вам Мырон "результат" давати...
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 02.08.2021 10:25
    0
    CheMP, 02.08.2021 10:22
    ОФИЦИАЛЬНО. ШЕВЧЕНКО ВОЗГЛАВИЛ "ЧЕРНОМОРЕЦ". Контракт подписан на 5 лет с возможностью продления на 2 года
    сегодня не 1-е апреля
    Ссылка
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