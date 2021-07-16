РЕБРОВ: «Возможно, через пару лет будет шанс поработать в сборной Украины»

Сергей Ребров, который недавно возглавил «Аль-Айн», оценил вероятность того, что в будущем возглавит сборную Украины:

«Думаю, что каждый тренер мечтает работать в национальной команде своей страны. Нужно подходящее время для этого. Ты никогда не знаешь, что случится в будущем.

Я уверен, что Андрей Шевченко хотел бы работать каждый день. Он – молодой тренер. Для него важно найти клуб, чтобы работать в нем каждый день. Тоже самое и со мной.

Я наслаждаюсь работой в таком ритме. И я не знаю, что будет в будущем.

Возможно, через несколько лет у меня будет возможность поработать в сборной Украины. Но сейчас я наслаждаюсь ежедневной работой. Это моя жизнь. Для меня это разные вещи – работа в клубе и работа в сборной».

Ранее Андрей Шевченко намекнул на уход с поста главного тренера сборной Украины.