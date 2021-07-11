ШЕВЧЕНКО: «Завершились 5 лет в сборной Украины, нужно обдумать будущее»

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко не скрывает, что хотел бы перейти на клубную работу. Ранее наставник говорил, что после Евро обсудит свое будущее с руководством УАФ.

«Работа в клубе? Это то, над чем я раздумываю. Завершились 5 лет в сборной Украины, так что определенно нужно обдумать свое будущее».

«Я бы хотел работать в клубе», - сказал Шевченко.

Контракт тренера действует до конца ЧМ-2022.

Ранее в услугах Шевченко были заинтересованы «Милан» и «Челси», однако сейчас у этих команд есть наставники, которые готовят их к сезону.

Сборная Украины в сентябре возобновит отбор к ЧМ-2022.