ШЕВЧЕНКО: «Завершились 5 лет в сборной Украины, нужно обдумать будущее»

Наставник хотел бы перейти на клубную работу

  • 11.07.2021 13:28
  • 1964 просмотра
  • 9 комментариев
ШЕВЧЕНКО: «Завершились 5 лет в сборной Украины, нужно обдумать будущее»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко не скрывает, что хотел бы перейти на клубную работу. Ранее наставник говорил, что после Евро обсудит свое будущее с руководством УАФ.

«Работа в клубе? Это то, над чем я раздумываю. Завершились 5 лет в сборной Украины, так что определенно нужно обдумать свое будущее».

«Я бы хотел работать в клубе», - сказал Шевченко.

Контракт тренера действует до конца ЧМ-2022.

Ранее в услугах Шевченко были заинтересованы «Милан» и «Челси», однако сейчас у этих команд есть наставники, которые готовят их к сезону.

Сборная Украины в сентябре возобновит отбор к ЧМ-2022.

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Источник — Calciomercato

(11 голосов)

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Комментарии
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 11.07.2021 13:56
    0
    dd dent, 11.07.2021 13:55
    Так формально ж добился или долбился)
    Не знаю правильный ответ
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    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 11.07.2021 13:56
    0
    Шева, тебе есть ещё что доказывать на уровне сборной. В клуб тебе нужно переходить после успеха, а не после провала. Ты должен вывести эту команду на ЧМ, и показать с ней хорошую игру. Пару лет назад мы все увидели, что СбУ может играть в контроль мяча и с позиции силы - но почему-то не увидели этого в 2021 году. Выздоровят Буяльский, Малиновский, Цыганков, Коваленко, наиграешь центр поля и всё будет хорошо.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 11.07.2021 13:55
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 11.07.2021 13:46
    Круто до матча с Казахами 1.5 месяца тренер хочет уйти.
    То есть уже логично что если мы не выйдем на мир, Шева скажет я добился четвертьфинала евро)))))).
    Так формально ж добился или долбился)
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 11.07.2021 13:54
    0
    roman75zpr, 11.07.2021 13:35
    Казалось, что обдумывал уже во время наших игр на Евро... Так задумывался, что забывал замены делать
    Завтыкал, очнулся на 9О+
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    Alex Suz
    online
      Alex Suz, 11.07.2021 13:52
    0
    Спасибо
    Давай до свидания
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    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 11.07.2021 13:46
    0
    Круто до матча с Казахами 1.5 месяца тренер хочет уйти.
    То есть уже логично что если мы не выйдем на мир, Шева скажет я добился четвертьфинала евро)))))).
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    Trollface
    online
      Trollface, 11.07.2021 13:37
    +4
    Тренер в первую очередь должен настроить команду психологически, обозначить статус победителя. А не так как с Англией. Проиграли еще до начала матча.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 11.07.2021 13:35
    +7
    Казалось, что обдумывал уже во время наших игр на Евро... Так задумывался, что забывал замены делать
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    Alexsandr B
    online
      Alexsandr B, 11.07.2021 13:35
    +2
    Он то с удовольствием ушел бы, что и прослеживается в его интервью, вот только те клубы в которые он хочет его не приглашают...тут то и дилема...уйти из сборной и остаться без работы непонятно на сколько времени с другой стороны очевидно что нужно уходить т.к . скорее всего на ЧМ они не попадут и таким образом подпортить себе резюме... да задачка....
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    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 11.07.2021 13:35
    +7
    Казалось, что обдумывал уже во время наших игр на Евро... Так задумывался, что забывал замены делать
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 11.07.2021 13:37
    +4
    Тренер в первую очередь должен настроить команду психологически, обозначить статус победителя. А не так как с Англией. Проиграли еще до начала матча.
    Ссылка
    Alexsandr B
    online
      Alexsandr B, 11.07.2021 13:35
    +2
    Он то с удовольствием ушел бы, что и прослеживается в его интервью, вот только те клубы в которые он хочет его не приглашают...тут то и дилема...уйти из сборной и остаться без работы непонятно на сколько времени с другой стороны очевидно что нужно уходить т.к . скорее всего на ЧМ они не попадут и таким образом подпортить себе резюме... да задачка....
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 11.07.2021 13:56
    0
    dd dent, 11.07.2021 13:55
    Так формально ж добился или долбился)
    Не знаю правильный ответ
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 11.07.2021 13:56
    0
    Шева, тебе есть ещё что доказывать на уровне сборной. В клуб тебе нужно переходить после успеха, а не после провала. Ты должен вывести эту команду на ЧМ, и показать с ней хорошую игру. Пару лет назад мы все увидели, что СбУ может играть в контроль мяча и с позиции силы - но почему-то не увидели этого в 2021 году. Выздоровят Буяльский, Малиновский, Цыганков, Коваленко, наиграешь центр поля и всё будет хорошо.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 11.07.2021 13:55
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 11.07.2021 13:46
    Круто до матча с Казахами 1.5 месяца тренер хочет уйти.
    То есть уже логично что если мы не выйдем на мир, Шева скажет я добился четвертьфинала евро)))))).
    Так формально ж добился или долбился)
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 11.07.2021 13:54
    0
    roman75zpr, 11.07.2021 13:35
    Казалось, что обдумывал уже во время наших игр на Евро... Так задумывался, что забывал замены делать
    Завтыкал, очнулся на 9О+
    Ссылка
    Alex Suz
    online
      Alex Suz, 11.07.2021 13:52
    0
    Спасибо
    Давай до свидания
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 11.07.2021 13:46
    0
    Круто до матча с Казахами 1.5 месяца тренер хочет уйти.
    То есть уже логично что если мы не выйдем на мир, Шева скажет я добился четвертьфинала евро)))))).
    Ссылка
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