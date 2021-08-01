Стала известна причина, почему Шевченко ушел из сборной Украины

Как гром среди ясного неба! Именно так можно кратко охарактеризовать информацию о досрочном уходе Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины.
По информации Sport.ua из Дома футбола, причиной такого решения Андрея Шевченко стал финансовый вопрос. По словам нашего инсайда, Шевченко в новом цикле – отбор на ЧМ-2022 – УАФ урезала в два раза зарплату. Вместо примерно семидесяти пяти тысяч долларов в месяц тренер должен был получать примерно тридцать тысяч. Это очень не понравилось Андрею Николаевичу, и он решил уйти.
Отметим, что ранее Андрей Павелко говорил, что контракт с Шевченко будет продлен до 31 января 2022 года.
Источник — Sport.ua
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Организуйте программу "Дети лейтенанта Шевченко" !!!
Зералаш от создателей "Веселих яєць"
https://youtu.be/dVCydbOv4ZI
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Я ГОТОВ !!!!!!!!
Ну Шева понятно ценник поднимает , эти то чего мутят? Видать что то с распилом не порешали, либо может в тренерский штаб кого то надо пропихнуть а какая-то из сторон против этого.
Зералаш от создателей "Веселих яєць"
https://youtu.be/dVCydbOv4ZI
/
Я ГОТОВ !!!!!!!!
Ну Шева понятно ценник поднимает , эти то чего мутят? Видать что то с распилом не порешали, либо может в тренерский штаб кого то надо пропихнуть а какая-то из сторон против этого.
Организуйте программу "Дети лейтенанта Шевченко" !!!
Что тут добавить.
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