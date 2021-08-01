Стала известна причина, почему Шевченко ушел из сборной Украины

На первый план вышел финансовый вопрос

  • 01.08.2021 16:00
  • 10187 просмотров
  • 28 комментариев
Стала известна причина, почему Шевченко ушел из сборной Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

Как гром среди ясного неба! Именно так можно кратко охарактеризовать информацию о досрочном уходе Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины.

По информации Sport.ua из Дома футбола, причиной такого решения Андрея Шевченко стал финансовый вопрос. По словам нашего инсайда, Шевченко в новом цикле – отбор на ЧМ-2022 – УАФ урезала в два раза зарплату. Вместо примерно семидесяти пяти тысяч долларов в месяц тренер должен был получать примерно тридцать тысяч. Это очень не понравилось Андрею Николаевичу, и он решил уйти.

Отметим, что ранее Андрей Павелко говорил, что контракт с Шевченко будет продлен до 31 января 2022 года.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(43 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Vladimir-Kharkiv
    online
      Vladimir-Kharkiv, 01.08.2021 16:34
    +1
    С такой игрой сборной пошел он к ее***** маме!!!! Тренер не выпускающий нападающего и делающий замены на 90 минуте в проигрышном матче!!!! даун и все
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 01.08.2021 16:34
    +1
    Ёкарный Бабай, 01.08.2021 16:31
    Это слишком даже для Павелки. На мой взгляд финансовый вопрос не главный. Всем известно, что мечта тренера Шевченко тренировать хороший клуб в Европе, а чем дальше в лес, тем труднее выглядеть грамотным специалистом. Вот не за горами пролет мимо ЧМ, второй подряд. После таких "успехов" только Минай позовет.
    Руководитель футбола политик.
    Что тут добавить.
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 01.08.2021 16:32
    0
    Владислав Ткаченко, 01.08.2021 16:21
    при средней зарплате в Украине 18000 гривен,вроде ж Шева не бедный,в принципе жлобство не излечимо
    Хрен тебе 18, 12 еле еле.
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 01.08.2021 16:31
    0
    Чергова видумка журналістів. Вони явно не ті люди, яким можуть бути відомі такі подробиці. По Шевченку було зрозуміло, що в планах в нього кар'єра на клубному рівні, і це єдина причина. Він в принципі досяг класного результату і може з чистим сумлінням йти. Але таке "поважне " видання не може не висмоктувати з пальця подібні викиди.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 01.08.2021 16:31
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 01.08.2021 16:27
    Это ж наша страна. Здесь все бывает
    Это слишком даже для Павелки. На мой взгляд финансовый вопрос не главный. Всем известно, что мечта тренера Шевченко тренировать хороший клуб в Европе, а чем дальше в лес, тем труднее выглядеть грамотным специалистом. Вот не за горами пролет мимо ЧМ, второй подряд. После таких "успехов" только Минай позовет.
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 01.08.2021 16:31
    0
    Batya, 01.08.2021 16:12
    А харя не трісне? У країні, де пенсія 200 доларів його послуги більше 10 НЕ ВАРТУЮТЬ...
    Яких 200 у мене 2200 гривень до ста не дотягуе!
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 01.08.2021 16:30
    +1
    Павелке надо проплачивать ручным холуям из исполкома ? Чтобы те его не скинули , куда там на зарплаты тренеру
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 01.08.2021 16:30
    +2
    scorpio16, 01.08.2021 16:27
    Давайте Вам сейчас з/п урежем в два раза ?)) Я посмотрю на реакцию. Плевать какая з/п в Украине, со мной подписали контракт на такую з/п дальше либо повышение, либо без изменений , ну хорошо маленькое снижение ну никак не рубилрво в два раза ниже
    На стадион в Кривом Роге не хватает
    Ссылка
    scorpio16
    online
      scorpio16, 01.08.2021 16:27
    +1
    Владислав Ткаченко, 01.08.2021 16:21
    при средней зарплате в Украине 18000 гривен,вроде ж Шева не бедный,в принципе жлобство не излечимо
    Давайте Вам сейчас з/п урежем в два раза ?)) Я посмотрю на реакцию. Плевать какая з/п в Украине, со мной подписали контракт на такую з/п дальше либо повышение, либо без изменений , ну хорошо маленькое снижение ну никак не рубилрво в два раза ниже
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 01.08.2021 16:27
    +1
    Ёкарный Бабай, 01.08.2021 16:13
    15 миллионов заработали на Евро, а зарплату урезали в 2 раза до 300 тысяч в год? Кто в этот бред поверит?
    Это ж наша страна. Здесь все бывает
    Ссылка
    Владислав Ткаченко
    online
      Владислав Ткаченко, 01.08.2021 16:21
    -1
    при средней зарплате в Украине 18000 гривен,вроде ж Шева не бедный,в принципе жлобство не излечимо
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 01.08.2021 16:18
    +2
    Дайте Шеве подзаработать!!
    Организуйте программу "Дети лейтенанта Шевченко" !!!
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 01.08.2021 16:18
    +1
    Спорт юа походу решил хайпануть
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 01.08.2021 16:18
    +2
    бігуни за шкіряним пузирем ох-їли
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 01.08.2021 16:17
    +3
    Совсем плохи у нас в стране дела. На зарплату главного тренера не хватает. Велике крадівництво вообще прекратили, Зато растут цены на все продукты и коммуналку.
    Зералаш от создателей "Веселих яєць"
    https://youtu.be/dVCydbOv4ZI
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 01.08.2021 16:17
    +3
    Трохи дивно, враховуючи 16 млн призових за Євро.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 01.08.2021 16:16
    +3
    Правильно за такие "копейки" (30000 долл. в месяц) пусть кто-то другой тренирует!
    /
    Я ГОТОВ !!!!!!!!
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 01.08.2021 16:15
    -2
    Да пусть идет в американский гольф играет, возьмем тренера Дании или Чехии, у этих команд хоть игра была.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 01.08.2021 16:14
    0
    Твоя жена говорила, что соль не нужна, он и так солёный.
    Ссылка
    Astra
    online
      Astra, 01.08.2021 16:14
    +3
    Странное решение федерации.
    Ну Шева понятно ценник поднимает , эти то чего мутят? Видать что то с распилом не порешали, либо может в тренерский штаб кого то надо пропихнуть а какая-то из сторон против этого.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 01.08.2021 16:14
    +10
    Зато набрали в федерацию кучу балласта (Блохин, Михайличенко ит.д.) Сидят куча бездельников, выгони половину никто и не заметит.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 01.08.2021 16:04
    +6
    Родного кума кинул Василич
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 01.08.2021 16:17
    +3
    Совсем плохи у нас в стране дела. На зарплату главного тренера не хватает. Велике крадівництво вообще прекратили, Зато растут цены на все продукты и коммуналку.
    Зералаш от создателей "Веселих яєць"
    https://youtu.be/dVCydbOv4ZI
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 01.08.2021 16:17
    +3
    Трохи дивно, враховуючи 16 млн призових за Євро.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 01.08.2021 16:16
    +3
    Правильно за такие "копейки" (30000 долл. в месяц) пусть кто-то другой тренирует!
    /
    Я ГОТОВ !!!!!!!!
    Ссылка
    Astra
    online
      Astra, 01.08.2021 16:14
    +3
    Странное решение федерации.
    Ну Шева понятно ценник поднимает , эти то чего мутят? Видать что то с распилом не порешали, либо может в тренерский штаб кого то надо пропихнуть а какая-то из сторон против этого.
    Ссылка
    UPL
    online
      UPL, 01.08.2021 16:13
    +3
    Batya, 01.08.2021 16:12
    А харя не трісне? У країні, де пенсія 200 доларів його послуги більше 10 НЕ ВАРТУЮТЬ...
    Це жарт такий (про пенсію)????))))
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 01.08.2021 16:30
    +2
    scorpio16, 01.08.2021 16:27
    Давайте Вам сейчас з/п урежем в два раза ?)) Я посмотрю на реакцию. Плевать какая з/п в Украине, со мной подписали контракт на такую з/п дальше либо повышение, либо без изменений , ну хорошо маленькое снижение ну никак не рубилрво в два раза ниже
    На стадион в Кривом Роге не хватает
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 01.08.2021 16:18
    +2
    Дайте Шеве подзаработать!!
    Организуйте программу "Дети лейтенанта Шевченко" !!!
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 01.08.2021 16:18
    +2
    бігуни за шкіряним пузирем ох-їли
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 01.08.2021 16:12
    +2
    А харя не трісне? У країні, де пенсія 200 доларів його послуги більше 10 НЕ ВАРТУЮТЬ...
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 01.08.2021 16:09
    +2
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 01.08.2021 16:04
    Родного кума кинул Василич
    Ссылка
    Vladimir-Kharkiv
    online
      Vladimir-Kharkiv, 01.08.2021 16:34
    +1
    С такой игрой сборной пошел он к ее***** маме!!!! Тренер не выпускающий нападающего и делающий замены на 90 минуте в проигрышном матче!!!! даун и все
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 01.08.2021 16:34
    +1
    Ёкарный Бабай, 01.08.2021 16:31
    Это слишком даже для Павелки. На мой взгляд финансовый вопрос не главный. Всем известно, что мечта тренера Шевченко тренировать хороший клуб в Европе, а чем дальше в лес, тем труднее выглядеть грамотным специалистом. Вот не за горами пролет мимо ЧМ, второй подряд. После таких "успехов" только Минай позовет.
    Руководитель футбола политик.
    Что тут добавить.
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 01.08.2021 16:30
    +1
    Павелке надо проплачивать ручным холуям из исполкома ? Чтобы те его не скинули , куда там на зарплаты тренеру
    Ссылка
    scorpio16
    online
      scorpio16, 01.08.2021 16:27
    +1
    Владислав Ткаченко, 01.08.2021 16:21
    при средней зарплате в Украине 18000 гривен,вроде ж Шева не бедный,в принципе жлобство не излечимо
    Давайте Вам сейчас з/п урежем в два раза ?)) Я посмотрю на реакцию. Плевать какая з/п в Украине, со мной подписали контракт на такую з/п дальше либо повышение, либо без изменений , ну хорошо маленькое снижение ну никак не рубилрво в два раза ниже
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 01.08.2021 16:27
    +1
    Ёкарный Бабай, 01.08.2021 16:13
    15 миллионов заработали на Евро, а зарплату урезали в 2 раза до 300 тысяч в год? Кто в этот бред поверит?
    Это ж наша страна. Здесь все бывает
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 01.08.2021 16:18
    +1
    Спорт юа походу решил хайпануть
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 01.08.2021 16:32
    0
    Владислав Ткаченко, 01.08.2021 16:21
    при средней зарплате в Украине 18000 гривен,вроде ж Шева не бедный,в принципе жлобство не излечимо
    Хрен тебе 18, 12 еле еле.
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 01.08.2021 16:31
    0
    Чергова видумка журналістів. Вони явно не ті люди, яким можуть бути відомі такі подробиці. По Шевченку було зрозуміло, що в планах в нього кар'єра на клубному рівні, і це єдина причина. Він в принципі досяг класного результату і може з чистим сумлінням йти. Але таке "поважне " видання не може не висмоктувати з пальця подібні викиди.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности