Стала известна причина, почему Шевченко ушел из сборной Украины

Как гром среди ясного неба! Именно так можно кратко охарактеризовать информацию о досрочном уходе Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины.

По информации Sport.ua из Дома футбола, причиной такого решения Андрея Шевченко стал финансовый вопрос. По словам нашего инсайда, Шевченко в новом цикле – отбор на ЧМ-2022 – УАФ урезала в два раза зарплату. Вместо примерно семидесяти пяти тысяч долларов в месяц тренер должен был получать примерно тридцать тысяч. Это очень не понравилось Андрею Николаевичу, и он решил уйти.

Отметим, что ранее Андрей Павелко говорил, что контракт с Шевченко будет продлен до 31 января 2022 года.