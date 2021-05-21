Павелко прокомментировал контракт Шевченко: «Никаких разговоров нет»

Наставник может остаться в сборной Украины до ЧМ-2022

  • 21.05.2021 15:55
  • 284 просмотра
  • 0 комментариев
Павелко прокомментировал контракт Шевченко: «Никаких разговоров нет»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал слухи вокруг возможного ухода из сборной Украины Андрея Шевченко по итогам Евро-2020.

«Мы часто комментировали этот вопрос. У Шевченко действующий контракт с возможностью продления до ЧМ-2022. Есть такая опция. Мы говорили с Шевченко, ничего не поменялось. Все должны понимать, что наша сборная будет с тем тренерским штабом, который дает результат. Не вижу предпосылок, чтобы Шевченко не доработал контракт до конца отбора ЧМ-2022 и, надеюсь, сам чемпионат мира».

«Конечно, если успешное выступление на Евро даст какой-то большой интерес к Шевченко, то мы понимаем, что это жизнь. Но сейчас никаких переговоров или разговоров нет», - сказал Павелко.

Ране были слухи о том, что сборную может возглавить Сергей Ребров.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Денисов Time

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности