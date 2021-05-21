Павелко прокомментировал контракт Шевченко: «Никаких разговоров нет»

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал слухи вокруг возможного ухода из сборной Украины Андрея Шевченко по итогам Евро-2020.

«Мы часто комментировали этот вопрос. У Шевченко действующий контракт с возможностью продления до ЧМ-2022. Есть такая опция. Мы говорили с Шевченко, ничего не поменялось. Все должны понимать, что наша сборная будет с тем тренерским штабом, который дает результат. Не вижу предпосылок, чтобы Шевченко не доработал контракт до конца отбора ЧМ-2022 и, надеюсь, сам чемпионат мира».

«Конечно, если успешное выступление на Евро даст какой-то большой интерес к Шевченко, то мы понимаем, что это жизнь. Но сейчас никаких переговоров или разговоров нет», - сказал Павелко.

Ране были слухи о том, что сборную может возглавить Сергей Ребров.