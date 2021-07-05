ВИДЕО. Как болельщики встретили сборную Украины, вернувшуюся с Евро-2020

Сборная Украины вернулась из Рима, где завершила свое выступление на Евро 2020, вылетев в четвертьфинале турнира.



Команду в Борисполе ждала многочисленная группа болельщиков, чтобы поздравить ребят с историческим успехом и поблагодарить за эмоции.



Перед фанами выступил главный тренер, Андрей Шевченко, однако его речь была прервана эмоциональным зарядом от собравшихся в аэропорту.