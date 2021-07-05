ВИДЕО. Как болельщики встретили сборную Украины, вернувшуюся с Евро-2020

Перед фанами выступил Андрей Шевченко

  • 05.07.2021 10:41
  • 807 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Как болельщики встретили сборную Украины, вернувшуюся с Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины вернулась из Рима, где завершила свое выступление на Евро 2020, вылетев в четвертьфинале турнира.
 
Команду в Борисполе ждала многочисленная группа болельщиков, чтобы поздравить ребят с историческим успехом и поблагодарить за эмоции.
 
Перед фанами выступил главный тренер, Андрей Шевченко, однако его речь была прервана эмоциональным зарядом от собравшихся в аэропорту.

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Источник — YouTube

(1 голос)

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Комментарии
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 05.07.2021 10:56
    0
    Я не понимаю, почему взрослые люди ведут себя так не профессионально. Одну игру они понимают всю серьезность и отрабатывают. Следующую им надо напоминать об этом и тренер уже виноват, что не настроил. Достали эти качели. То играют, то забыли, как играть.
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 05.07.2021 10:56
    0
    Я не понимаю, почему взрослые люди ведут себя так не профессионально. Одну игру они понимают всю серьезность и отрабатывают. Следующую им надо напоминать об этом и тренер уже виноват, что не настроил. Достали эти качели. То играют, то забыли, как играть.
    Ссылка
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