ВИДЕО. Как болельщики встретили сборную Украины, вернувшуюся с Евро-2020

Сборная Украины вернулась из Рима, где завершила свое выступление на Евро 2020, вылетев в четвертьфинале турнира.
Команду в Борисполе ждала многочисленная группа болельщиков, чтобы поздравить ребят с историческим успехом и поблагодарить за эмоции.
Перед фанами выступил главный тренер, Андрей Шевченко, однако его речь была прервана эмоциональным зарядом от собравшихся в аэропорту.
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Источник — YouTube
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