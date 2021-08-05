Павелко хочет Маркевича. Маркевич хочет контракт на три года

9 августа на исполкоме УАФ состоятся выборы главного тренера сборной Украины. На кресло, оставшееся вакантным после неожиданного ухода Андрея Шевченко, есть сразу несколько претендентов. Но, похоже, сделать окончательный выбор будет не так уж и просто.

Приоритетным кандидатом на эту должность для президента нашей футбольной ассоциации Андрея Павелко является глава Комитета сборных Украины Мирон Маркевич. По данным Sport.ua, Андрей Васильевич предложил Мирону Богдановичу возглавить главную команду страны, но пока что стороны не пришли к общему знаменателю. Главный камень преткновения – сроки договора.

Павелко хочет, чтобы Маркевич поработал со сборной до конца нынешнего года (читай – до конца отбора на ЧМ-2022), тогда как Маркевич хочет контракт до конца 2024 года. Если главе УАФ не удастся переубедить главу Комитета сборных, есть и запасной вариант – Алексей Михайличенко. По словам нашего источника в УАФ, Алексей Александрович готов возглавить национальную сборную на условиях руководства федерации. Некоторые из членов исполкома УАФ – из ближнего окружения Павелко – ратуют за приглашение иностранного специалиста. Однако они в явном меньшинстве.

Что же касается кандидатуры Сергея Реброва, нынешнего тренера «Аль-Айна», то на данный момент она в УАФ не рассматривается – в связи с занятостью наставника и очевидными сложностями при одностороннем разрыве контракта с эмиратской стороной.