Павелко хочет Маркевича. Маркевич хочет контракт на три года

Не так просто выбрать преемника Шевченко

  • 05.08.2021 12:47
  • 7466 просмотров
  • 53 комментария
Павелко хочет Маркевича. Маркевич хочет контракт на три года
© uaf.ua

9 августа на исполкоме УАФ состоятся выборы главного тренера сборной Украины. На кресло, оставшееся вакантным после неожиданного ухода Андрея Шевченко, есть сразу несколько претендентов. Но, похоже, сделать окончательный выбор будет не так уж и просто.

Приоритетным кандидатом на эту должность для президента нашей футбольной ассоциации Андрея Павелко является глава Комитета сборных Украины Мирон Маркевич. По данным Sport.ua, Андрей Васильевич предложил Мирону Богдановичу возглавить главную команду страны, но пока что стороны не пришли к общему знаменателю. Главный камень преткновения – сроки договора.

Павелко хочет, чтобы Маркевич поработал со сборной до конца нынешнего года (читай – до конца отбора на ЧМ-2022), тогда как Маркевич хочет контракт до конца 2024 года. Если главе УАФ не удастся переубедить главу Комитета сборных, есть и запасной вариант – Алексей Михайличенко. По словам нашего источника в УАФ, Алексей Александрович готов возглавить национальную сборную на условиях руководства федерации. Некоторые из членов исполкома УАФ – из ближнего окружения Павелко – ратуют за приглашение иностранного специалиста. Однако они в явном меньшинстве.

Что же касается кандидатуры Сергея Реброва, нынешнего тренера «Аль-Айна», то на данный момент она в УАФ не рассматривается – в связи с занятостью наставника и очевидными сложностями при одностороннем разрыве контракта с эмиратской стороной.

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Источник — Sport.ua

(42 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    олег смирнов
      олег смирнов, 05.08.2021 13:54
    0
    на этот отбор можно хоть леоненка назначить...
    Ссылка
    stopor2016
      stopor2016, 05.08.2021 13:46
    0
    Та то таке сяке ...
    Ссылка
    Interstellar Петрович
    online
      Interstellar Петрович, 05.08.2021 13:45
    -1
    Та то такий гарний тренер був би.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 05.08.2021 13:41
    +2
    Откатываемся назад.
    Хотим сэкономить на контракте.
    Значит и задач нет.
    Это плохо.
    Ссылка
    Alex Suz
      Alex Suz, 05.08.2021 13:39
    -1
    Не будет толку с Маркевичем
    неактивный и вялый
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 05.08.2021 13:35
    0
    Если уже на то пошло, то пускай лучше будет Григорчук...
    У него хотя бы практика есть.
    И с хорошим подбором игроков , у него не плохо получалось в Черноморце.
    Ну только не маркевич и лесик и т.д.
    Ссылка
    Aleksandr Mamchur
    online
      Aleksandr Mamchur, 05.08.2021 13:32
    -2
    очень надеюсь, что Маркевич не растерял мастерства и согласится поработать.. и мы услышим легендарное "та то таке" на пример в матче с Италией)
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    __Funny_Cat__
      __Funny_Cat__, 05.08.2021 13:32
    +1
    А ещё есть Протасов и Демьяненко
    Ссылка
    Bolshoi
      Bolshoi, 05.08.2021 13:31
    0
    Маркевич уже забыл как выглядит мяч. Только в качестве временщика, пока нормального тренера не найдут.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 05.08.2021 13:25
    -2
    Маркевич погоджуйся на будь-які умови, бо інакше буде михайличенко і буде жопа, подумай про країну, не будь як павелко
    Ссылка
    gajvir
      gajvir, 05.08.2021 13:23
    +2
    Та який Михайличенко??? Технічна кандидатура , щоб були раді і Маркевичу. А взагалі - Ротань знищив молодіжку , Маркевич знищить головну збірну.
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    DK1961
    online
      DK1961, 05.08.2021 13:22
    0
    Ребров не будет выполнять указания с лондонской лужайки, как павелка. Значит павелке он не подходит. С маркевичами- михайличенко сборной каюк.
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    Maksim Dimitrov
      Maksim Dimitrov, 05.08.2021 13:21
    +4
    А я не хочу Маркевича. Зачем нам тренер нытик в сборной
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    BekXanov
      BekXanov, 05.08.2021 13:20
    +7
    Что Маркевич что Лесик это нокаут для сборной.
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    Istm
      Istm, 05.08.2021 13:18
    +2
    А Лесик - то шоб було на кого звалити провал циклу 2022.
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    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 05.08.2021 13:17
    +4
    навряд чи Маркевич спроможний буде вивести збірну на ЧС-2022, але однозначно що Михайличенка не варто і на гарматний потріл підпускати.
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    BekXanov
      BekXanov, 05.08.2021 13:17
    +4
    Маркевич толковый грамотный тренер.Но есть нюанс он вообще не любит работать с молодняком.По этому сборной будет очень плоховато.А попасть туда нашей молодёже вообще нереально.Сейчас переход поколения и молодняк должен играть.Нам не куда деваться.Маркевич это зарубает под корень.По этому как по мне нужен иностранный специалист с реальным видением и своим мнением,а Маркевич будет гнать пугу старой школы.
    Сборной нужен профи со свежим взглядом.
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    Istm
      Istm, 05.08.2021 13:17
    +3
    M@kss7777, 05.08.2021 12:57
    Маркевич выведет сборную хотябы плей-офф ЧМ,он уже точно лошпетов как Муфлоненко и подзаборный с дынамо в состав ставить не будет .
    Маркевичу знову не сподобається, як ображають Ярославського і не тягнуть його в УПЛ і він знову кине збірну десь серед осені.
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    johndow
      johndow, 05.08.2021 13:17
    +1
    Rys2575, 05.08.2021 13:14
    Только Зидан способен вывести нашу сборную на хороший уровень развития, все остальные - шлак и отходы
    Боюсь, его талант переоценён, да и не приедет он к нам
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    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 05.08.2021 13:17
    0
    маркевич для Павелко тяжкий і задорогий ,а міха дешева і провальна прогулянка 'Походу павелці все одно на провали молодіжки -головне щоб своі порус працювали і нічого зайвого не вимагали.
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