Хочет работать с клубом. УАФ подтвердила уход Шевченко

Контракт с наставником действительно подошел к концу

  • 02.08.2021 13:48
  • 942 просмотра
  • 1 комментарий
Хочет работать с клубом. УАФ подтвердила уход Шевченко
© Getty Images/Global Images Ukraine

УАФ на официальном сайте спустя сутки после сообщения о том, что Андрей Шевченко покидает пост тренера сборной Украины, прокомментировала ситуацию.

УАФ подтвердила, что Шевченко хочет перейти на клубную работу.

Заявление УАФ

«В июне 2020 года Исполком Украинской ассоциации футбола предложил главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко и его тренерскому штабу продлить контракт до конца 2022 года. Тогда по просьбе тренерского штаба сборной Украины контракт был подписан на один год с возможным продлением по обоюдному согласию еще на полтора года. Андрей Шевченко и его тренерский штаб мотивировали свое решение желанием после чемпионата Европы перейти на клубную работу, о чем Андрей Шевченко неоднократно говорил в своих интервью.

В Украинской ассоциации футбола пошли навстречу и согласились на такие условия контракта. Таким образом, 30 июля 2021 истек срок контракта между Украинской ассоциацией футбола и тренерским штабом сборной.

Украинская ассоциация футбола выражает безграничную благодарность Андрею Шевченко и его ассистентам за профессиональную работу в главной команде страны в течение пяти лет. За это время сборная Украины вышла на новый уровень своего развития и достигла наибольшего успеха в своей истории на чемпионатах Европы, завершив выступление на Евро-2020 в восьмерке сильнейших команд континента.

На 9 августа запланировано заседания Исполкома УАФ, на котором будет принято решение о тренерском штабе сборной Украины».

Украина в сентябре возобновит отбор ЧМ-2022. Сообщается, что главным претендентом на пост тренера сейчас является Мирон Маркевич.

По итогам трех матчей отбора Украина набрала 3 очка. До конца года сборная проведет 5 матчей в рамках отбора.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 02.08.2021 13:51
    +1
    "За это время сборная Украины вышла на новый уровень своего развития" - сборные Англии и Австрии этот новый уровень подтвердили на ЧЕ-2021. Впереди только космос и победа на ЧМ-2026.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 02.08.2021 13:51
    +1
    "За это время сборная Украины вышла на новый уровень своего развития" - сборные Англии и Австрии этот новый уровень подтвердили на ЧЕ-2021. Впереди только космос и победа на ЧМ-2026.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности