Хочет работать с клубом. УАФ подтвердила уход Шевченко

УАФ на официальном сайте спустя сутки после сообщения о том, что Андрей Шевченко покидает пост тренера сборной Украины, прокомментировала ситуацию.

УАФ подтвердила, что Шевченко хочет перейти на клубную работу.

Заявление УАФ

«В июне 2020 года Исполком Украинской ассоциации футбола предложил главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко и его тренерскому штабу продлить контракт до конца 2022 года. Тогда по просьбе тренерского штаба сборной Украины контракт был подписан на один год с возможным продлением по обоюдному согласию еще на полтора года. Андрей Шевченко и его тренерский штаб мотивировали свое решение желанием после чемпионата Европы перейти на клубную работу, о чем Андрей Шевченко неоднократно говорил в своих интервью.

В Украинской ассоциации футбола пошли навстречу и согласились на такие условия контракта. Таким образом, 30 июля 2021 истек срок контракта между Украинской ассоциацией футбола и тренерским штабом сборной.

Украинская ассоциация футбола выражает безграничную благодарность Андрею Шевченко и его ассистентам за профессиональную работу в главной команде страны в течение пяти лет. За это время сборная Украины вышла на новый уровень своего развития и достигла наибольшего успеха в своей истории на чемпионатах Европы, завершив выступление на Евро-2020 в восьмерке сильнейших команд континента.

На 9 августа запланировано заседания Исполкома УАФ, на котором будет принято решение о тренерском штабе сборной Украины».

Украина в сентябре возобновит отбор ЧМ-2022. Сообщается, что главным претендентом на пост тренера сейчас является Мирон Маркевич.

По итогам трех матчей отбора Украина набрала 3 очка. До конца года сборная проведет 5 матчей в рамках отбора.