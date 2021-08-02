Не Ребров. Экс-наставник Динамо может заменить Шевченко в сборной Украины

9 августа состоится Исполком УАФ, на котором будет проанализирована ситуация с тренерским штабом национальной сборной Украины. После того, как у главного тренера Андрея Шевченко и его помощников истек срок контрактов, и по ряду причин их не станут продлевать, руководству УАФ в авральном порядке придется решать вопрос с новым тренером.

Скорее всего, будет предложено возглавить сборную до конца 2021 года Мирону Маркевичу – главе Комитета сборных УАФ, который хорошо знает возможности игроков. Если же он по каким-то причинам откажется, то следующий кандидат – вице-президент УАФ Алексей Михайличенко.

Что касается Сергея Реброва , то пока он занят тренировочным процессом с ФК «Аль-Айн» из ОАЭ. Однако не исключен вариант, что ради работы со сборной Украины он в конце года разорвет соглашение с эмиратским клубом.

Напомним, что, по имеющейся информации, с Андреем Шевченко не стали продлевать контракт из-за того, что не удалось договориться по зарплате.

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