Не Ребров. Экс-наставник Динамо может заменить Шевченко в сборной Украины

Вице-президент УАФ – один из кандидатов на вакантный пост

  • 02.08.2021 12:29
  • 1420 просмотров
  • 6 комментариев
Не Ребров. Экс-наставник Динамо может заменить Шевченко в сборной Украины
© ФК Динамо Киев. Алексей Михайличенко

9 августа состоится Исполком УАФ, на котором будет проанализирована ситуация с тренерским штабом национальной сборной Украины. После того, как у главного тренера Андрея Шевченко и его помощников истек срок контрактов, и по ряду причин их не станут продлевать, руководству УАФ в авральном порядке придется решать вопрос с новым тренером.

Скорее всего, будет предложено возглавить сборную до конца 2021 года Мирону Маркевичу – главе Комитета сборных УАФ, который хорошо знает возможности игроков. Если же он по каким-то причинам откажется, то следующий кандидат – вице-президент УАФ Алексей Михайличенко.

Что касается Сергея Реброва , то пока он занят тренировочным процессом с ФК «Аль-Айн» из ОАЭ. Однако не исключен вариант, что ради работы со сборной Украины он в конце года разорвет соглашение с эмиратским клубом.

Напомним, что, по имеющейся информации, с Андреем Шевченко не стали продлевать контракт из-за того, что не удалось договориться по зарплате.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 02.08.2021 12:40
    0
    ну очччень надъёжный источник !!!
    прям аж да !!!
    .
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 02.08.2021 12:36
    +5
    Михайличенко? Я сподіваюсь це такий невдалий жарт? Якщо таке вчудять, я би пропонував усім вболівальникам, фанатам влаштувати такий резонанс і тиск на УАФ, щоб їм більше ніколи в голову такий ідіотизм не приходив.І бойкотувати усі матчі збірної і на стадіонах, і на ТБ.
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 02.08.2021 12:35
    +2
    Вы че там совсем попарились ??? Миха уже все всем показал и доказал !!!
    Ссылка
    SaneK
    online
      SaneK, 02.08.2021 12:35
    +1
    А как УАФ справится без вице-президента, если Михайличенко будет занят тренеровкой Сборной?
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 02.08.2021 12:34
    +1
    Михайличенко був норм після Лобановського. Але його останній його прихід в ДК - це суцільний жах.
    Ссылка
    Drema17
    online
      Drema17, 02.08.2021 12:33
    0
    Давайте физрука в сборную!!!!
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 02.08.2021 12:36
    +5
    Михайличенко? Я сподіваюсь це такий невдалий жарт? Якщо таке вчудять, я би пропонував усім вболівальникам, фанатам влаштувати такий резонанс і тиск на УАФ, щоб їм більше ніколи в голову такий ідіотизм не приходив.І бойкотувати усі матчі збірної і на стадіонах, і на ТБ.
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 02.08.2021 12:35
    +2
    Вы че там совсем попарились ??? Миха уже все всем показал и доказал !!!
    Ссылка
    SaneK
    online
      SaneK, 02.08.2021 12:35
    +1
    А как УАФ справится без вице-президента, если Михайличенко будет занят тренеровкой Сборной?
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 02.08.2021 12:34
    +1
    Михайличенко був норм після Лобановського. Але його останній його прихід в ДК - це суцільний жах.
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 02.08.2021 12:40
    0
    ну очччень надъёжный источник !!!
    прям аж да !!!
    .
    Ссылка
    Drema17
    online
      Drema17, 02.08.2021 12:33
    0
    Давайте физрука в сборную!!!!
    Ссылка
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