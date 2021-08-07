Мирон МАРКЕВИЧ: «Ребров будет тренером сборной Украины, а я ухожу из УАФ»

Специалист хочет снова тренировать

  • 07.08.2021 11:08
  • 6024 просмотра
  • 21 комментарий
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ребров будет тренером сборной Украины, а я ухожу из УАФ»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Глава комитета сборных Украины УАФ Мирон Маркевич заявил, что уходит со своей должности, так как хочет снова работать тренером.

А наставником сборной Украины станет Сергей Ребров.

«Я считаю, что верой и правдой служил украинскому футболу пять лет, занимая эту должность в УАФ. За это время национальная сборная Украины завоевала право выступать в финальной части чемпионата Европы, где финишировала в восьмерке лучших, молодежная сборная стала чемпионом мира, успехов добивались и сборные других возрастных групп. Также важно, что в рядах сборных прогрессировали молодые футболисты, которые сейчас на виду  даже в именитых зарубежных клубах. Я благодарен всем, кто все эти годы поддерживал меня».

«Однако после окончания чемпионата Европы меня все чаще преследовала мысль, что я еще не сказал своего последнего слова, как тренер. Поэтому и решил, что с работой функционера пора заканчивать».

«Пользуясь случаем, хочу пожелать Сергею Реброву, которого 9 августа назначат новым главным тренером национальной сборной Украины, успехов. Он на мою поддержку всегда может рассчитывать», - сказал Маркевич.

Ранее сообщалось, что Мирон Маркевич был претендентом на должность тренера сборной, однако не договорился о контракте.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 07.08.2021 11:35
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 07.08.2021 11:23
    А кого из вашей команды брать кроме Трубина?. Остальные все загорелые играют)))))
    Ты снова зачем то общаешься с отбросом
    Это старый , опуще***ный ещё при СССР зек , который тут раньше вонял под ником Frankov11 .
    Думаешь он что то путнее тебе ответит ?
    Ссылка
    Тор12
    online
      Тор12, 07.08.2021 11:34
    0
    __Funny_Cat__, 07.08.2021 11:28
    Фух , Слава Богу что Ребров
    законтаченный,ты в отпуск не поехал ??
    Ссылка
    Vitvit
    online
      Vitvit, 07.08.2021 11:34
    0
    Якесь мурло цей Мирон! Це харило вічно не задоволене та надмірне якесь....Іди в Рух там.чи до синочка в допомогу в недоклуб....Для збірних, ти гівно, нічого не зробив...І до заслуг Петракова, не сунь свою мордууу.....,
    Ссылка
    Тор12
    online
      Тор12, 07.08.2021 11:33
    -1
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 07.08.2021 11:23
    А кого из вашей команды брать кроме Трубина?. Остальные все загорелые играют)))))
    да кого угодно ну только не муссоров законтаченных )))
    Ссылка
    samird
      samird, 07.08.2021 11:32
    +1
    Отлично! Сразу две хорошие новости.
    Ссылка
    аоот оооит
      аоот оооит, 07.08.2021 11:31
    -2
    Цирк. Михась 2 будет
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 07.08.2021 11:28
    -2
    Два роки забагато,виженуть раніше.Аравія,Упл,Мадьяри?
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 07.08.2021 11:28
    0
    Фух , Слава Богу что Ребров
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 07.08.2021 11:28
    0
    Обиделся
    Ссылка
    SevaCherkago
    online
      SevaCherkago, 07.08.2021 11:27
    +2
    Обидели мышку, написяли в норку....
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 07.08.2021 11:23
    +2
    Тор12, 07.08.2021 11:21
    Серёга ждём в команде))и меньше муссоров кипрских шубных в сборную бери🙈
    А кого из вашей команды брать кроме Трубина?. Остальные все загорелые играют)))))
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 07.08.2021 11:21
    -2
    Я похвалю Бидоныча.
    Молодец успехов.
    Я рад что будет Ребров.
    Значит будут испанцы.
    Висенте Гомес и ДР.
    Ссылка
    Тор12
    online
      Тор12, 07.08.2021 11:21
    -6
    Серёга ждём в команде))и меньше муссоров кипрских шубных в сборную бери🙈
    Ссылка
    Andrey Ilyashenko
    online
      Andrey Ilyashenko, 07.08.2021 11:16
    +1
    - Та цей дядька йде до свого пана, "царька слобожанськоно", Ярославського. Як цуцик, на свист ...
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 07.08.2021 11:15
    0
    Fangold, 07.08.2021 11:13
    По Ротаню ти дав в штангу канешно
    +100500😂😂
    Ссылка
    inflicted
      inflicted, 07.08.2021 11:14
    -4
    Шкода. Киданули Мирона
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 07.08.2021 11:14
    +2
    Фух..хоть не Михайличенко..а то я конкретно начал подсыкать, от такой возможности😂😂😂
    Ссылка
    Олег Судак
    online
      Олег Судак, 07.08.2021 11:14
    +5
    Та я вже давно казав,що Мирон буде в Металісті ! Ярославський,Красніков,Маркевич --- збирається вся стара банда !!! Чекаємо через рік в єврокубках замість колгоспів !
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 07.08.2021 11:13
    +5
    По Ротаню ти дав в штангу канешно
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 07.08.2021 11:11
    +3
    Металлист?
    Ссылка
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