Мирон МАРКЕВИЧ: «Ребров будет тренером сборной Украины, а я ухожу из УАФ»

Глава комитета сборных Украины УАФ Мирон Маркевич заявил, что уходит со своей должности, так как хочет снова работать тренером.
А наставником сборной Украины станет Сергей Ребров.
«Я считаю, что верой и правдой служил украинскому футболу пять лет, занимая эту должность в УАФ. За это время национальная сборная Украины завоевала право выступать в финальной части чемпионата Европы, где финишировала в восьмерке лучших, молодежная сборная стала чемпионом мира, успехов добивались и сборные других возрастных групп. Также важно, что в рядах сборных прогрессировали молодые футболисты, которые сейчас на виду даже в именитых зарубежных клубах. Я благодарен всем, кто все эти годы поддерживал меня».
«Однако после окончания чемпионата Европы меня все чаще преследовала мысль, что я еще не сказал своего последнего слова, как тренер. Поэтому и решил, что с работой функционера пора заканчивать».
«Пользуясь случаем, хочу пожелать Сергею Реброву, которого 9 августа назначат новым главным тренером национальной сборной Украины, успехов. Он на мою поддержку всегда может рассчитывать», - сказал Маркевич.
Ранее сообщалось, что Мирон Маркевич был претендентом на должность тренера сборной, однако не договорился о контракте.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Это старый , опуще***ный ещё при СССР зек , который тут раньше вонял под ником Frankov11 .
Думаешь он что то путнее тебе ответит ?
Молодец успехов.
Я рад что будет Ребров.
Значит будут испанцы.
Висенте Гомес и ДР.
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