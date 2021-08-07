Мирон МАРКЕВИЧ: «Ребров будет тренером сборной Украины, а я ухожу из УАФ»

Глава комитета сборных Украины УАФ Мирон Маркевич заявил, что уходит со своей должности, так как хочет снова работать тренером.

А наставником сборной Украины станет Сергей Ребров.

«Я считаю, что верой и правдой служил украинскому футболу пять лет, занимая эту должность в УАФ. За это время национальная сборная Украины завоевала право выступать в финальной части чемпионата Европы, где финишировала в восьмерке лучших, молодежная сборная стала чемпионом мира, успехов добивались и сборные других возрастных групп. Также важно, что в рядах сборных прогрессировали молодые футболисты, которые сейчас на виду даже в именитых зарубежных клубах. Я благодарен всем, кто все эти годы поддерживал меня».

«Однако после окончания чемпионата Европы меня все чаще преследовала мысль, что я еще не сказал своего последнего слова, как тренер. Поэтому и решил, что с работой функционера пора заканчивать».

«Пользуясь случаем, хочу пожелать Сергею Реброву, которого 9 августа назначат новым главным тренером национальной сборной Украины, успехов. Он на мою поддержку всегда может рассчитывать», - сказал Маркевич.

Ранее сообщалось, что Мирон Маркевич был претендентом на должность тренера сборной, однако не договорился о контракте.