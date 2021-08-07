БУРБАС: «Маркевич сказал, что ему даже не предлагали возглавить сборную»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич не станет новым тренером национальной сборной. Как мы сообщали ранее, сборную Украины возглавит Сергей Ребров.

Журналист Игорь Бурбас сообщил, что Маркевич сказал ему, что даже не получал предложение возглавить сборную Украины.

«Звонок от Маркевича. Возмущенный, что подается все, что он требователен об условиях и поэтому не сошелся с УАФ по контракту. Дословно: «мне даже не предлагали сборную. Просто поставили перед фактом, что тренером будет Ребров. Сказали и дальше возглавлять комитет. Я подал в отставку», - написал Бурбас в Twitter.

Ранее сообщалось, что Мирон Маркевич был претендентом на должность тренера сборной, однако не договорился о контракте.