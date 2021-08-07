БУРБАС: «Маркевич сказал, что ему даже не предлагали возглавить сборную»

Специалист не будет работать с национальной командой

  • 07.08.2021 12:06
  • 2083 просмотра
  • 4 комментария
БУРБАС: «Маркевич сказал, что ему даже не предлагали возглавить сборную»
© uaf.ua

Известный украинский тренер Мирон Маркевич не станет новым тренером национальной сборной. Как мы сообщали ранее, сборную Украины возглавит Сергей Ребров.

Журналист Игорь Бурбас сообщил, что Маркевич сказал ему, что даже не получал предложение возглавить сборную Украины.

«Звонок от Маркевича. Возмущенный, что подается все, что он требователен об условиях и поэтому не сошелся с УАФ по контракту. Дословно: «мне даже не предлагали сборную. Просто поставили перед фактом, что тренером будет Ребров. Сказали и дальше возглавлять комитет. Я подал в отставку», - написал Бурбас в Twitter.

Ранее сообщалось, что Мирон Маркевич был претендентом на должность тренера сборной, однако не договорился о контракте.

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Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    drekcler1
      drekcler1, 07.08.2021 12:27
    0
    Т. Артём, 07.08.2021 12:12
    Теперь все ясно. Павелко конечно не такая гниль как суркис на должности ффу, но тем не менее неприятный тип
    Ну раскажы нам про Суркиса и гниль и святого павелка.
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    Kevko
    online
      Kevko, 07.08.2021 12:19
    -1
    Похоже, сильно обиделся. Но объективно Ребров это явно лучше, чем Маркевич
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    Bolshoi
      Bolshoi, 07.08.2021 12:15
    -1
    Старый дурень, радовался бы что имеет такое комфортное местечко.
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    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 07.08.2021 12:12
    -6
    Теперь все ясно. Павелко конечно не такая гниль как суркис на должности ффу, но тем не менее неприятный тип
    Ссылка
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