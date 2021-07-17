ОФИЦИАЛЬНО. ПФК Львов будет проводить домашние матчи на Арене Львов

Сторонам удалось прийти к консенсусу

  • 17.07.2021 09:51
  • 389 просмотров
  • 4 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. ПФК Львов будет проводить домашние матчи на Арене Львов
© ПФК Львов

ПФК «Львов» объявил о договоренности с представителями «Арены Львов» о проведении на этом стадионе домашних матчей в сезоне 2021/22.

«Рад, что нам удалось прийти к консенсусу, а поэтому ждем всех на трибунах», - сказал гендиректор «Львова» Вадим Левчук.

Пока неизвестно, где будет проводить свои матчи львовский «Рух», поскольку стадион «Украина» от УАФ получил вторую категорию, что не дает ему право проводить матчи УПЛ.

Ранее «Рух» заявил стадион в Тернополе в качестве резервного на УПЛ. Новый сезон чемпионата Украины стартует 23 июля.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Львов

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 17.07.2021 10:19
    0
    Хоч я і вболіваю за Рух і його розбудову Академії для дітей... Але Козловський тут просто як гопнік і жлоб'яра виглядає... ДК, ШД, Метал платять за оренду набагато більші гроші і можна було вести переговори з Ареною, а не істерити і виглядати, як істеричка - жлоб. Я розумію шо Петрович привик всьо за копійки у Львові отримувати ... Але... Несолідно, Петрович, не солідно... Петрович тут явно в прольоті, імідж і марка підмочені. Він просто залишився місцевим баригою і жлобом і не вийшов на рівень солідного бізнесмена. Шкода, я думав Рух з Козловський триматиме марку... Це явно не прибавить вболівальників для команди з Винник. Такі крайнощі і занадто емоційність до крайнощів не підуть на користь такому проекту, як ФК Рух! Шкода...
    Ссылка
    Роман Лелюк
    online
      Роман Лелюк, 17.07.2021 10:18
    -1
    для усіх двох вболівальників?
    Ссылка
    Леонід Вишневський
    online
      Леонід Вишневський, 17.07.2021 10:16
    -1
    PFCLviv, 17.07.2021 10:09
    Хто б що не говорив про ПФК Львів але у цій всій ситуації керівництво нашого клубу виглядає професійно і круто. Провели переговори і дійшли консенсусу з Ареною Львів. Все для вболівальника і команди. Дуже круто, так тримати. Просто солідно і професійно виглядають!
    Для яких вболівальників? Переставай пити прострочене пиво
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 17.07.2021 10:09
    0
    Хто б що не говорив про ПФК Львів але у цій всій ситуації керівництво нашого клубу виглядає професійно і круто. Провели переговори і дійшли консенсусу з Ареною Львів. Все для вболівальника і команди. Дуже круто, так тримати. Просто солідно і професійно виглядають!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 17.07.2021 10:19
    0
    Хоч я і вболіваю за Рух і його розбудову Академії для дітей... Але Козловський тут просто як гопнік і жлоб'яра виглядає... ДК, ШД, Метал платять за оренду набагато більші гроші і можна було вести переговори з Ареною, а не істерити і виглядати, як істеричка - жлоб. Я розумію шо Петрович привик всьо за копійки у Львові отримувати ... Але... Несолідно, Петрович, не солідно... Петрович тут явно в прольоті, імідж і марка підмочені. Він просто залишився місцевим баригою і жлобом і не вийшов на рівень солідного бізнесмена. Шкода, я думав Рух з Козловський триматиме марку... Це явно не прибавить вболівальників для команди з Винник. Такі крайнощі і занадто емоційність до крайнощів не підуть на користь такому проекту, як ФК Рух! Шкода...
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 17.07.2021 10:09
    0
    Хто б що не говорив про ПФК Львів але у цій всій ситуації керівництво нашого клубу виглядає професійно і круто. Провели переговори і дійшли консенсусу з Ареною Львів. Все для вболівальника і команди. Дуже круто, так тримати. Просто солідно і професійно виглядають!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности