ОФИЦИАЛЬНО. ПФК Львов будет проводить домашние матчи на Арене Львов

ПФК «Львов» объявил о договоренности с представителями «Арены Львов» о проведении на этом стадионе домашних матчей в сезоне 2021/22.

«Рад, что нам удалось прийти к консенсусу, а поэтому ждем всех на трибунах», - сказал гендиректор «Львова» Вадим Левчук.

Пока неизвестно, где будет проводить свои матчи львовский «Рух», поскольку стадион «Украина» от УАФ получил вторую категорию, что не дает ему право проводить матчи УПЛ.

Ранее «Рух» заявил стадион в Тернополе в качестве резервного на УПЛ. Новый сезон чемпионата Украины стартует 23 июля.