Рух заявил стадион в Тернополе в качестве резервного на УПЛ

«Рух» сообщил о том, что заявил стадион имени Романа Шухевича в Тернополе в качестве своего резервного на сезон 2021/2022. Соответствующее письмо львовский клуб направил в УАФ и УПЛ.

Основной домашней ареной у «Руха» по-прежнему заявлен стадион «Украина» во Львове, несмотря на то, что во время аттестации УАФ он получил вторую категорию, что не дает ему право проводить матчи УПЛ.

В своем письме «Рух» также попросил предоставить список недостатков стадиона «Украина», которые мешают ему получить вторую категорию и право проводить матчи УПЛ. «Рух» заявил, что после получения списка проблемных мест стадиона устранит их, чтобы иметь возможность проводить матчи УПЛ на этой арене.

В своем заявлении «Рух» сообщил, что дальнейший диалог клуба и УАФ будет проходить в публичной плоскости.