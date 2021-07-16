Рух заявил стадион в Тернополе в качестве резервного на УПЛ

Клуб по-прежнему надеется играть на стадионе «Украина»

  • 16.07.2021 18:52
  • 438 просмотров
  • 6 комментариев
Рух заявил стадион в Тернополе в качестве резервного на УПЛ
© ФК Рух

«Рух» сообщил о том, что заявил стадион имени Романа Шухевича в Тернополе в качестве своего резервного на сезон 2021/2022. Соответствующее письмо львовский клуб направил в УАФ и УПЛ.

Основной домашней ареной у «Руха» по-прежнему заявлен стадион «Украина» во Львове, несмотря на то, что во время аттестации УАФ он получил вторую категорию, что не дает ему право проводить матчи УПЛ.

В своем письме «Рух» также попросил предоставить список недостатков стадиона «Украина», которые мешают ему получить вторую категорию и право проводить матчи УПЛ. «Рух» заявил, что после получения списка проблемных мест стадиона устранит их, чтобы иметь возможность проводить матчи УПЛ на этой арене.

В своем заявлении «Рух» сообщил, что дальнейший диалог клуба и УАФ будет проходить в публичной плоскости.

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Источник — ФК Рух Львов

(5 голосов)

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 16.07.2021 19:08
    0
    Адмін читай далі по тексту.... Спершу Стадіон Україна отримав 2-гу категорію...., А далі .... перелік зауважень, щоб отримати 2-гу категорію (виправ на 3-тю), щоб усунути недоліки для проведення матчів на цій арені....
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 16.07.2021 19:06
    0
    Павел СН, 16.07.2021 19:00
    це немможливо,т.к як там проводили КУ
    Ну і що? Та банда щось вигадає - потрібно ж Арену Львів Руху таки "втюхати"....
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 16.07.2021 19:02
    -1
    Рух - ганьба українського футболу
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 16.07.2021 19:00
    +1
    Vbolivalnyk-Peter, 16.07.2021 18:54
    УАФ зараз і стадіон в Тернополі забракує....
    це немможливо,т.к як там проводили КУ
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 16.07.2021 18:54
    +2
    УАФ зараз і стадіон в Тернополі забракує....
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 16.07.2021 18:53
    0
    Стадіон Україна навпаки отримав 2-гу категорію, а матчі УПЛ можна проводити на аренах 3-ї категорії... Адмін поправте!!!
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 16.07.2021 18:54
    +2
    УАФ зараз і стадіон в Тернополі забракує....
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 16.07.2021 19:00
    +1
    Vbolivalnyk-Peter, 16.07.2021 18:54
    УАФ зараз і стадіон в Тернополі забракує....
    це немможливо,т.к як там проводили КУ
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 16.07.2021 19:08
    0
    Адмін читай далі по тексту.... Спершу Стадіон Україна отримав 2-гу категорію...., А далі .... перелік зауважень, щоб отримати 2-гу категорію (виправ на 3-тю), щоб усунути недоліки для проведення матчів на цій арені....
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 16.07.2021 19:06
    0
    Павел СН, 16.07.2021 19:00
    це немможливо,т.к як там проводили КУ
    Ну і що? Та банда щось вигадає - потрібно ж Арену Львів Руху таки "втюхати"....
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 16.07.2021 18:53
    0
    Стадіон Україна навпаки отримав 2-гу категорію, а матчі УПЛ можна проводити на аренах 3-ї категорії... Адмін поправте!!!
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