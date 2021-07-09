Стадион Украина лишили права принимать матчи УПЛ. Где играть Руху и Львову?

Неожиданная проблема для двух клубов УПЛ

  • 09.07.2021 15:07
  • 2016 просмотров
  • 8 комментариев
Стадион Украина лишили права принимать матчи УПЛ. Где играть Руху и Львову?
© fckarpaty.com

На официальных сайтах УАФ и УПЛ появился обновленный список стадионов, которые разбиты на различные категории - от 4-й (лучшей) до 1-й.

При этом стадион «Украина» во Львове перевели из 3-й категории во 2-ю. В прошлом списке «Украина» значилась в 3-й категории. Отметим, что матчи УПЛ можно проводить только на стадионах 3-й и 4-й категорий.

Буквально на днях о переезде с «Арены Львов» (4-я категория) на стадион «Украина» объявили клубы УПЛ «Рух» и ФК «Львов».

Стадионы 2-й категории могут принимать матчи Первой лиги, но не УПЛ.

Возможно, для этих клубов будет сделано исключение. Ранее «Рух» объяснил свой переезд тем, что не сумел договориться с руководством «Арены Львов» об условиях аренды.

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Источник — УПЛ

(3 голоса)

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Комментарии
    Diamond66689
    online
      Diamond66689, 09.07.2021 15:49
    0
    Вот как иснпектировали стадион https://www.youtube.com/watch?v=oQKdeB74mWU
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 09.07.2021 15:47
    0
    Ласкаво просимо до Тернополя
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 09.07.2021 15:38
    +5
    схоже що спеціально зроблено щоб ці команди грали на стадіоні "АренаЛьвів"
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 09.07.2021 15:20
    +3
    До речі забув про Луцьк. Дивлюсь в нього також третя категорія. Ви серйозно? Я був там декілька разів. Не в образу нікому, але це хлів, а не стадіон. Це просто посміховисько. раніше була базар-ліга, але зараз навіть таке порівняння є дуже м'яким та коректним
    Ссылка
    Tymchuk Andriy
    online
      Tymchuk Andriy, 09.07.2021 15:20
    +3
    dudigo78, 09.07.2021 15:14
    А як на рахунок стадіонів в Чернігові, Ужгороді та Кропивницькому?
    По Чернігову це 100%!А на Україні ще і збірна грала не так давно,єврокубки були!УАФ цим рішенням себе спалило і всі фінансові договорняки!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 09.07.2021 15:14
    +4
    А як на рахунок стадіонів в Чернігові, Ужгороді та Кропивницькому?
    Ссылка
    mavast
    online
      mavast, 09.07.2021 15:13
    +3
    Платити треба туди, куди скажуть, а не куди тобі вигідно
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 09.07.2021 15:09
    +1
    Та их же лицензировали, финансирование достойное, пускай играют на своих )))
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 09.07.2021 15:38
    +5
    схоже що спеціально зроблено щоб ці команди грали на стадіоні "АренаЛьвів"
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 09.07.2021 15:14
    +4
    А як на рахунок стадіонів в Чернігові, Ужгороді та Кропивницькому?
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 09.07.2021 15:20
    +3
    До речі забув про Луцьк. Дивлюсь в нього також третя категорія. Ви серйозно? Я був там декілька разів. Не в образу нікому, але це хлів, а не стадіон. Це просто посміховисько. раніше була базар-ліга, але зараз навіть таке порівняння є дуже м'яким та коректним
    Ссылка
    Tymchuk Andriy
    online
      Tymchuk Andriy, 09.07.2021 15:20
    +3
    dudigo78, 09.07.2021 15:14
    А як на рахунок стадіонів в Чернігові, Ужгороді та Кропивницькому?
    По Чернігову це 100%!А на Україні ще і збірна грала не так давно,єврокубки були!УАФ цим рішенням себе спалило і всі фінансові договорняки!
    Ссылка
    mavast
    online
      mavast, 09.07.2021 15:13
    +3
    Платити треба туди, куди скажуть, а не куди тобі вигідно
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 09.07.2021 15:09
    +1
    Та их же лицензировали, финансирование достойное, пускай играют на своих )))
    Ссылка
    Diamond66689
    online
      Diamond66689, 09.07.2021 15:49
    0
    Вот как иснпектировали стадион https://www.youtube.com/watch?v=oQKdeB74mWU
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 09.07.2021 15:47
    0
    Ласкаво просимо до Тернополя
    Ссылка
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