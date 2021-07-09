Стадион Украина лишили права принимать матчи УПЛ. Где играть Руху и Львову?

На официальных сайтах УАФ и УПЛ появился обновленный список стадионов, которые разбиты на различные категории - от 4-й (лучшей) до 1-й.

При этом стадион «Украина» во Львове перевели из 3-й категории во 2-ю. В прошлом списке «Украина» значилась в 3-й категории. Отметим, что матчи УПЛ можно проводить только на стадионах 3-й и 4-й категорий.

Буквально на днях о переезде с «Арены Львов» (4-я категория) на стадион «Украина» объявили клубы УПЛ «Рух» и ФК «Львов».

Стадионы 2-й категории могут принимать матчи Первой лиги, но не УПЛ.

Возможно, для этих клубов будет сделано исключение. Ранее «Рух» объяснил свой переезд тем, что не сумел договориться с руководством «Арены Львов» об условиях аренды.