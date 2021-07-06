Рух и ФК Львов покидают Арену Львов. Будут играть на другом стадионе

Клубы переместились на стадион Украина

  • 06.07.2021 23:07
  • 1181 просмотр
  • 1 комментарий
Рух и ФК Львов покидают Арену Львов. Будут играть на другом стадионе
© fcrukh.com

Клуб УПЛ «Рух» на своем официальном сайте сообщил, что покидает «Арену Львов», где команда в минувшем сезоне проводила домашние матчи.

Вместе с «Рухом» стадион покидает ФК «Львов». Обе команды заключили договор на проведение матчей на стадионе «Украина».

«Рух» сообщает, что переезд связан с «абсурдными условиями, которые выставило руководство «Арены Львов».

Теперь на арене «Украина» должны играть «Рух», ФК «Львов» и «Карпаты».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Рух Львов

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Lesovij7
    online
      Lesovij7, 06.07.2021 23:32
    0
    Во Львове как всегда
    Ссылка
    Lesovij7
    online
      Lesovij7, 06.07.2021 23:32
    0
    Во Львове как всегда
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности