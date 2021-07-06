Рух и ФК Львов покидают Арену Львов. Будут играть на другом стадионе

Клуб УПЛ «Рух» на своем официальном сайте сообщил, что покидает «Арену Львов», где команда в минувшем сезоне проводила домашние матчи.
Вместе с «Рухом» стадион покидает ФК «Львов». Обе команды заключили договор на проведение матчей на стадионе «Украина».
«Рух» сообщает, что переезд связан с «абсурдными условиями, которые выставило руководство «Арены Львов».
Теперь на арене «Украина» должны играть «Рух», ФК «Львов» и «Карпаты».
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Источник — ФК Рух Львов
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