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Украина. Премьер лига
04 мая 2024, 23:53 | Обновлено 04 мая 2024, 23:58
45
0

Богдан СЛЮБИК: «Жаль, что не удалось дожать Александрию»

Защитник львовской команды «Рух» прокомментировал матч 27-го тура УПЛ

04 мая 2024, 23:53 | Обновлено 04 мая 2024, 23:58
45
0
Богдан СЛЮБИК: «Жаль, что не удалось дожать Александрию»
ФК Рух. Богдан Слюбик

27-й тур УПЛ открылся поединком «Александрии» с «Рухом», в котором была зафиксирована боевая ничья (2:2).

Защитник львовян Богдан Слюбик эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о сегодняшнем противостоянии:

«Первый тайм мы не можем записать себе в актив. Возможно, сказался быстро пропущенный гол. Часто ошибались, не все получалось в отборе. И хотя довольно быстро удалось сравнять счет, все же хозяева действовали лучше.

В перерыве наши тренеры акцентировали внимание на уязвимых местах, настраивали играть в «руховский» футбол: динамичный, с созданием преимущества на определенных участках поля, что способствует поискам кратчайшего пути к воротам соперника. Это пошло на пользу. Перехватили инициативу, часто создавали угрозу у чужих владений.

Пропущенный второй мяч не выбил «Рух» из колеи. Вскоре я выровнял положение. Это уже мой четвёртый гол в текущем сезоне. Тем не менее, определенное разочарование результатом осталось, потому что не дожали хозяев, хотя моменты для этого были».

«Рух» занимает пятое место в чемпионате Украины, набрав 45 очков.

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Рух Львов Александрия - Рух Богдан Слюбик инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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