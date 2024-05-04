Богдан СЛЮБИК: «Жаль, что не удалось дожать Александрию»

27-й тур УПЛ открылся поединком «Александрии» с «Рухом», в котором была зафиксирована боевая ничья (2:2).

Защитник львовян Богдан Слюбик эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о сегодняшнем противостоянии:

«Первый тайм мы не можем записать себе в актив. Возможно, сказался быстро пропущенный гол. Часто ошибались, не все получалось в отборе. И хотя довольно быстро удалось сравнять счет, все же хозяева действовали лучше.

В перерыве наши тренеры акцентировали внимание на уязвимых местах, настраивали играть в «руховский» футбол: динамичный, с созданием преимущества на определенных участках поля, что способствует поискам кратчайшего пути к воротам соперника. Это пошло на пользу. Перехватили инициативу, часто создавали угрозу у чужих владений.

Пропущенный второй мяч не выбил «Рух» из колеи. Вскоре я выровнял положение. Это уже мой четвёртый гол в текущем сезоне. Тем не менее, определенное разочарование результатом осталось, потому что не дожали хозяев, хотя моменты для этого были».

«Рух» занимает пятое место в чемпионате Украины, набрав 45 очков.