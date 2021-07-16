ФОТО. Арсенал представил новую домашнюю форму

Лондонский «Арсенал» представил новый домашний комплект формы на сезон 2021/2022. Он выполнен в традиционном для клуба красном цвете с белыми рукавами:
📸 First senior photoshoot— Arsenal (@Arsenal) July 16, 2021
Ready to go in 2021/22 👊@balogun | @adidasfootball pic.twitter.com/8vf0eKRuYU
Where we belong.— adidas Football (@adidasfootball) July 16, 2021
Introducing the new @Arsenal home jersey for 2021/2022, exclusively available now: https://t.co/F2T9EpDvtG. pic.twitter.com/4cOuII94v7
Вчера свою новую домашнюю форму представил «Манчестер Юнайтед».
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Источник — Twitter
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