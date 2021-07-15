ФОТО. Мода на ретро. Ман Юнайтед презентовал новую домашнюю форму

«Манчестер Юнайтед» презентовал новую домашнюю форму на сезон 2021/2022.
Экипировка выполнена в традиционных для клуба красном и белом цветах и сделана в ретростиле. Она вдохновлена 1960-ми годами. Воротник, манжеты и шорты — белые, на футболке присутствуют еле заметные вертикальные полосы.
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Источник — Sport.ua
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