ФОТО. Манчестер Сити представил новую домашнюю форму

«Манчестер Сити» представил новую домашнюю форму на сезон 2021/2022. Она выполнена в традиционном для клуба голубом цвете.

На внутренней стороне футболе изображен таймер со временем 93:20. Это напоминание о первом чемпионстве клуба в АПЛ в 2012 году. Золотой гол в ворота КПР Серхио Агуэро тогда забил как раз тогда, когда время матча было 93 минуты и 20 секунд:

