ФОТО. Манчестер Сити представил новую домашнюю форму

«Манчестер Сити» представил новую домашнюю форму на сезон 2021/2022. Она выполнена в традиционном для клуба голубом цвете.
На внутренней стороне футболе изображен таймер со временем 93:20. Это напоминание о первом чемпионстве клуба в АПЛ в 2012 году. Золотой гол в ворота КПР Серхио Агуэро тогда забил как раз тогда, когда время матча было 93 минуты и 20 секунд:
A Different City! 💙— Manchester City (@ManCity) July 14, 2021
Introducing our 21/22 @pumafootball home kit! 🤩
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Dressed for success! 😎— Manchester City (@ManCity) July 14, 2021
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Источник — ФК Манчестер Сити
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