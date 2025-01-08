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  4. СВИТОЛИНА: «Год играла со стрессовым переломом. Решила пойти на операцию»
Australian Open
08 января 2025, 17:26 |
132
0

СВИТОЛИНА: «Год играла со стрессовым переломом. Решила пойти на операцию»

8 января Элина проиграла Чжэн Циньвень в выставочном матче перед Аuastralian Open

08 января 2025, 17:26 |
132
0
СВИТОЛИНА: «Год играла со стрессовым переломом. Решила пойти на операцию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

8 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 29) уступила Чжэн Циньвень (Китай, WTA 5) в выставочном матче перед стартом Australian Open 2025 со счетом 2:6, 2:6.

После завершения встречи украинка прокомментировала решение сменить ракетку от Wilson, которой играла всю карьеру, на ракетку компании Diadem Sports:

«Менять что-то, когда ты находишься на поздних этапах карьеры, – это всегда нелегко. Это сложно и да, это непросто. Но на данный момент я очень довольна, тренировки проходили очень хорошо. Мне важно чувствовать себя комфортно на корте и тогда придет уверенность.

Что я могу сказать о ее характеристиках, она тяжелее или легче? В ней есть немного магии (смеется). То есть, это секрет? Да (улыбается). Я чувствую себя с ней очень хорошо, а дальше увидим. Надеюсь, она принесет мне много побед, потому что я ищу именно этого».

Также Элина прокомментировала свое возвращение в Тур после перенесенной операции на ноге в сентябре:

«Прошлый сезон завершился для меня тяжело. Я год играла со стрессовым переломом, он немного создал мне трудности. В конце концов я решила, что пойду на операцию, что я это сделаю. Это было нелегко, ведь это была моя первая операция. Возвращаться – это всегда непросто.

Мне уже удалось осуществить один камбэк – после рождения дочери. Поэтому, можно сказать, это мой второй камбэк. Я просто стараюсь много тренироваться, много часов заниматься и в зале, и на корте. Надеюсь, что буду в форме в течение всего сезона».

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Элина Свитолина Чжэн Циньвень Australian Open 2025
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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