ОФИЦИАЛЬНО. Лондонский клуб АПЛ уволил испанского наставника
Лопетеги покинул Вест Хэм
Клуб АПЛ Вест Хэм объявил об увольнении наставника Хулена Лопетеги. Несмотря на существенные трансферные расходы летом, команда в чемпионате идет на 14-й позиции.
Лондонцы выиграли лишь раз в последних пяти встречах, а в последних двух матчах проиграли Манчестер Сити 1:4 и Ливерпулю 0:5.
Испанский специалист по итогам минувшего сезона заменил Дэвида Мойеса. Ранее сообщалось, что возглавить Вест Хэм может экс-тренер Челси Грэм Поттер.
West Ham United can confirm that Head Coach Julen Lopetegui has today left the Club.— West Ham United (@WestHam) January 8, 2025
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