ОФИЦИАЛЬНО. Лондонский клуб АПЛ уволил испанского наставника

Клуб АПЛ Вест Хэм объявил об увольнении наставника Хулена Лопетеги. Несмотря на существенные трансферные расходы летом, команда в чемпионате идет на 14-й позиции.

Лондонцы выиграли лишь раз в последних пяти встречах, а в последних двух матчах проиграли Манчестер Сити 1:4 и Ливерпулю 0:5.

Испанский специалист по итогам минувшего сезона заменил Дэвида Мойеса. Ранее сообщалось, что возглавить Вест Хэм может экс-тренер Челси Грэм Поттер.

West Ham United can confirm that Head Coach Julen Lopetegui has today left the Club.