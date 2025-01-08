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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Лондонский клуб АПЛ уволил испанского наставника
Англия
08 января 2025, 17:35 |
215
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лондонский клуб АПЛ уволил испанского наставника

Лопетеги покинул Вест Хэм

08 января 2025, 17:35 |
215
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лондонский клуб АПЛ уволил испанского наставника
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулен Лопетеги

Клуб АПЛ Вест Хэм объявил об увольнении наставника Хулена Лопетеги. Несмотря на существенные трансферные расходы летом, команда в чемпионате идет на 14-й позиции.

Лондонцы выиграли лишь раз в последних пяти встречах, а в последних двух матчах проиграли Манчестер Сити 1:4 и Ливерпулю 0:5.

Испанский специалист по итогам минувшего сезона заменил Дэвида Мойеса. Ранее сообщалось, что возглавить Вест Хэм может экс-тренер Челси Грэм Поттер.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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