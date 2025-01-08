В Барселоне выразили не удовлетворение дисквалификацией Винисиуса

В «Барселоне» выразили категорическое недовольство наказанием для Винисиуса и сравнили его с дисквалификацией Роберта Левандовского.

По информации Diario Sport, в каталонском клубе отметили, что несправедливо предоставлять больше матчей дисквалификации за неприличный жест, чем за удар по голове соперника.

Вице-президент «Барселоны» Элена Форт прокомментировала ситуацию в интервью для RAC1:

«Это наглядный пример того, с чем ежедневно сталкивается «Барселона». Если сравнить с ситуацией с Ханси Фликом, то это явно непропорционально».

Форвард «Реала» Винисиус получил двухматчевую дисквалификацию за удар по голове вратаря «Валенсии» Столе Дмитриевски. «Королевский клуб» одержал победу в том матче со счетом 2:1.

Также Ла Лига обязала футболиста заплатить 600 евро штрафа.



