Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Барселоне выразили не удовлетворение дисквалификацией Винисиуса
Испания
08 января 2025, 16:51 | Обновлено 08 января 2025, 16:52
501
0

В Барселоне выразили не удовлетворение дисквалификацией Винисиуса

Каталонцы считают, что наказание должно было быть более суровым

08 января 2025, 16:51 | Обновлено 08 января 2025, 16:52
501
0
В Барселоне выразили не удовлетворение дисквалификацией Винисиуса
Getty Images/Global Images Ukraine

В «Барселоне» выразили категорическое недовольство наказанием для Винисиуса и сравнили его с дисквалификацией Роберта Левандовского.

По информации Diario Sport, в каталонском клубе отметили, что несправедливо предоставлять больше матчей дисквалификации за неприличный жест, чем за удар по голове соперника.

Вице-президент «Барселоны» Элена Форт прокомментировала ситуацию в интервью для RAC1:

«Это наглядный пример того, с чем ежедневно сталкивается «Барселона». Если сравнить с ситуацией с Ханси Фликом, то это явно непропорционально».

Форвард «Реала» Винисиус получил двухматчевую дисквалификацию за удар по голове вратаря «Валенсии» Столе Дмитриевски. «Королевский клуб» одержал победу в том матче со счетом 2:1.

Также Ла Лига обязала футболиста заплатить 600 евро штрафа.


По теме:
«Клуб моей жизни». Топ-талант Барселоны согласовал новый контракт
Жирона заявит украинского вратаря на Ла Лигу. Хочет и на Лигу чемпионов
Интерес из Европы. Игроки Руха не хотят играть за Карпаты
дисквалификация чемпионат Испании по футболу Валенсия Реал Мадрид штрафы Ла Лига Валенсия - Реал Винисиус Жуниор Столе Димитриевски Барселона
Олександр Сільченко Источник: Sport.es
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фабрицио Романо подтвердил плохие новости для Мудрика
Футбол | 07 января 2025, 23:48 2
Фабрицио Романо подтвердил плохие новости для Мудрика
Фабрицио Романо подтвердил плохие новости для Мудрика

Челси действительно рассматривает возможность подписания замены для Михаила Мудрика

Артем КУСЛИЙ: «С Кернозенко было трудно конкурировать»
Футбол | 08 января 2025, 17:15 0
Артем КУСЛИЙ: «С Кернозенко было трудно конкурировать»
Артем КУСЛИЙ: «С Кернозенко было трудно конкурировать»

Бывший голкипер «Днепра» вспомнил, как лишился места в основе

Большие деньги. Суперзвезда Манчестер Сити покинет клуб
Футбол | 07.01.2025, 20:17
Большие деньги. Суперзвезда Манчестер Сити покинет клуб
Большие деньги. Суперзвезда Манчестер Сити покинет клуб
«Дибала не мог этого представить». Журналист – об игре Довбика в дерби
Футбол | 07.01.2025, 19:58
«Дибала не мог этого представить». Журналист – об игре Довбика в дерби
«Дибала не мог этого представить». Журналист – об игре Довбика в дерби
Европейский гранд хочет продать россиянина ради звезды сборной Украины
Футбол | 08.01.2025, 11:03
Европейский гранд хочет продать россиянина ради звезды сборной Украины
Европейский гранд хочет продать россиянина ради звезды сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
БРИЕДИС: «Если Усик это сделает, то будет лучше Мухаммеда Али и Тайсона»
БРИЕДИС: «Если Усик это сделает, то будет лучше Мухаммеда Али и Тайсона»
08.01.2025, 08:33 12
Бокс
«Судья помог. Это мало ценят». Бриедис отреагировал на реванш Усик – Фьюри
«Судья помог. Это мало ценят». Бриедис отреагировал на реванш Усик – Фьюри
06.01.2025, 19:42 1
Бокс
Перес разочаровался в трех игроках старта Реала. Пойдет на радикальные меры
Перес разочаровался в трех игроках старта Реала. Пойдет на радикальные меры
06.01.2025, 20:00
Футбол
Трансфер Динамо. Известно, кем хочет усилиться Шовковский
Трансфер Динамо. Известно, кем хочет усилиться Шовковский
07.01.2025, 09:57
Футбол
ДЮБУА: «Усику повезло. Все было законно, почему он не хватался за яйца?»
ДЮБУА: «Усику повезло. Все было законно, почему он не хватался за яйца?»
06.01.2025, 21:28 10
Бокс
Забарный отказался от перехода в топ-клуб. Названа причина решения Ильи
Забарный отказался от перехода в топ-клуб. Названа причина решения Ильи
07.01.2025, 22:53 12
Футбол
УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»
УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»
07.01.2025, 08:19 4
Бокс
Есть покупатели. Барселона предложила 3 игрокам покинуть клуб
Есть покупатели. Барселона предложила 3 игрокам покинуть клуб
07.01.2025, 09:46
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем