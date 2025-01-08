Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинец, который играет в европейском чемпионате, может перебраться в МЛС
Польша
08 января 2025, 17:18 |
453
0

Украинец, который играет в европейском чемпионате, может перебраться в МЛС

«Лос-Анджелес» заинтересован в приобретении Владислава Кочергина

08 января 2025, 17:18 |
453
0
Украинец, который играет в европейском чемпионате, может перебраться в МЛС
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кочергин

Полузащитник польского «Ракува» Владислав Кочергин может продолжить карьеру в американском чемпионате MLS.

Сообщается, что в услугах украинского футболиста заинтересован один из сильнейших клубов лиги – «Лос-Анджелес», который занял первое место в Западной конференции, однако вылетел на стадии четвертьфинала плей-офф.

Контракт Кочергина с польским клубом заканчивается 30 июня 2025 года, поэтому полузащитник сможет перейти в новую команду на правах свободного агента.

В этом сезоне украинец провел за «Ракув» 18 матчей в чемпионате, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Кочергин проводит в польском чемпионате четвертый сезон – в 2022 году перешел в «Ракув» из луганской «Зари» на правах свободного агента.

По теме:
Футболист Динамо собирается попробовать свои силы в европейском чемпионате
ОФИЦИАЛЬНО. Ренн подписал голкипера Ланса за 15 млн евро
Европейский топ-клуб готовится сделать предложение по трансферу Зинченко
Major League Soccer (MLS) Лос-Анджелес (MLS) чемпионат Польши по футболу Ракув Ченстохова Владислав Кочергин трансферы
Микола Титюк Источник: Динамомания
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Дибала не мог этого представить». Журналист – об игре Довбика в дерби
Футбол | 07 января 2025, 19:58 4
«Дибала не мог этого представить». Журналист – об игре Довбика в дерби
«Дибала не мог этого представить». Журналист – об игре Довбика в дерби

Чаба Санисло похвалил Артема

ОФИЦИАЛЬНО. Лондонский клуб АПЛ уволил испанского наставника
Футбол | 08 января 2025, 17:35 0
ОФИЦИАЛЬНО. Лондонский клуб АПЛ уволил испанского наставника
ОФИЦИАЛЬНО. Лондонский клуб АПЛ уволил испанского наставника

Лопетеги покинул Вест Хэм

Динамо чемпион, Пушич аут, Роналду сменит клуб, Анчелотти покинет Реал
Футбол | 08.01.2025, 11:50
Динамо чемпион, Пушич аут, Роналду сменит клуб, Анчелотти покинет Реал
Динамо чемпион, Пушич аут, Роналду сменит клуб, Анчелотти покинет Реал
Большие деньги. Суперзвезда Манчестер Сити покинет клуб
Футбол | 07.01.2025, 20:17
Большие деньги. Суперзвезда Манчестер Сити покинет клуб
Большие деньги. Суперзвезда Манчестер Сити покинет клуб
Фабрицио Романо подтвердил плохие новости для Мудрика
Футбол | 07.01.2025, 23:48
Фабрицио Романо подтвердил плохие новости для Мудрика
Фабрицио Романо подтвердил плохие новости для Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
07.01.2025, 08:57 10
Футбол
«Бесит этим». Испанский журналист рассказал, чем Лунин не угождает фанатам
«Бесит этим». Испанский журналист рассказал, чем Лунин не угождает фанатам
06.01.2025, 22:29 2
Футбол
Все-таки согласился. Динамо подпишет защитника сборной Украины
Все-таки согласился. Динамо подпишет защитника сборной Украины
06.01.2025, 22:58 12
Футбол
Перес разочаровался в трех игроках старта Реала. Пойдет на радикальные меры
Перес разочаровался в трех игроках старта Реала. Пойдет на радикальные меры
06.01.2025, 20:00
Футбол
Помог Усику дважды одолеть Фьюри. Определен лучший тренер 2024 года
Помог Усику дважды одолеть Фьюри. Определен лучший тренер 2024 года
07.01.2025, 11:29 3
Бокс
Усик назвал победителя реванша между Владимиром Кличко и Фьюри
Усик назвал победителя реванша между Владимиром Кличко и Фьюри
08.01.2025, 07:47 2
Бокс
Стало известно, когда и против кого Джошуа проведет следующий бой
Стало известно, когда и против кого Джошуа проведет следующий бой
07.01.2025, 17:50
Бокс
Стала известна судьба сабли Мазепы, которую Усик показал после боя с Фьюри
Стала известна судьба сабли Мазепы, которую Усик показал после боя с Фьюри
07.01.2025, 16:03
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем