Украинец, который играет в европейском чемпионате, может перебраться в МЛС
«Лос-Анджелес» заинтересован в приобретении Владислава Кочергина
Полузащитник польского «Ракува» Владислав Кочергин может продолжить карьеру в американском чемпионате MLS.
Сообщается, что в услугах украинского футболиста заинтересован один из сильнейших клубов лиги – «Лос-Анджелес», который занял первое место в Западной конференции, однако вылетел на стадии четвертьфинала плей-офф.
Контракт Кочергина с польским клубом заканчивается 30 июня 2025 года, поэтому полузащитник сможет перейти в новую команду на правах свободного агента.
В этом сезоне украинец провел за «Ракув» 18 матчей в чемпионате, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Кочергин проводит в польском чемпионате четвертый сезон – в 2022 году перешел в «Ракув» из луганской «Зари» на правах свободного агента.
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