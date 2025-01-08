Украинец, который играет в европейском чемпионате, может перебраться в МЛС

Полузащитник польского «Ракува» Владислав Кочергин может продолжить карьеру в американском чемпионате MLS.

Сообщается, что в услугах украинского футболиста заинтересован один из сильнейших клубов лиги – «Лос-Анджелес», который занял первое место в Западной конференции, однако вылетел на стадии четвертьфинала плей-офф.

Контракт Кочергина с польским клубом заканчивается 30 июня 2025 года, поэтому полузащитник сможет перейти в новую команду на правах свободного агента.

В этом сезоне украинец провел за «Ракув» 18 матчей в чемпионате, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Кочергин проводит в польском чемпионате четвертый сезон – в 2022 году перешел в «Ракув» из луганской «Зари» на правах свободного агента.