Артем КУСЛИЙ: «С Кернозенко было трудно конкурировать»

Бывший голкипер «Днепра» Артем Куслий в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал конкуренцию в клубе на вратарской позиции.

– После «Гамбурга» одолели «Динамо» Загреб, в противостоянии с которым вы продолжили играть в воротах. Всего за 3 матча – 1 пропущенный гол в еврокубках - замечательная статистика. Почему не остались номером 1 в воротах?

– Эти матчи проходили до зимнего перерыва. Затем проходили сборы, в команду пришел из «Динамо» Вячеслав Кернозенко. Я получил травму плеча. До последнего не было известно, кто будет играть против «Марселя»: я или Слава. Отдали предпочтение Кернозенко, потому что он был более опытный вратарь, у нас 8 лет разницы. Тренер принял такое решение и доверил место в воротах Кернозенко.

В общем, в «Днепре» при мне всегда была бешеная конкуренция на вратарскую позицию: Медин, Кернозенко. Все – кандидаты в сборную Украины. Уровень очень высокий, потому что команда всегда боролась за самые высокие места в Украине.

– Не было ощущения и мысли, что после перформанса в еврокубках это был ваш лучший шанс стать основным?

– Могло сложиться и по-другому, что уж говорить о прошлом. После этого я также получал шансы, играл в составе.

– Кроме вышеперечисленных матчей, в еврокубках вы также играли против АЗ, «Хиберниана», «Миддлсбро». Какой матч запомнился вам больше всего?

– «Хиберниан» был на этапе плей-офф – очень хорошая команда, на выезде против них было сложно, а уже дома победили их без шансов со счетом 5:1.

Против АЗ и «Миддлсбро» играли на групповом этапе. Англичане очень сильные, быстрые. АЗ тренировал Луи ван Гал, проиграли им со счетом 1:2.

Все команде хорошо организованы, «Днепр» получил ценный опыт, было приятно играть против таких команд.