Сегодня в Баку пройдет второй матч Евро-2020 – Уэльс играет со Швейцарией. Начало поединка – в 16:00 по Киеву.
Составы команд:
Уэльс: Уорд – Робертс, Родон, Дэвис, Мепам – Моррелл, Аллен, Рэмзи – Джеймс, Мур, Бэйл.
Запас: Мвого, Омлин, Видмер, Закария, Варгас, Цубер, Соу, Фасснахт, Бенито, Мехмеди, Гавранович, Джемерт.
Швейцария: Зоммер – Мбабу, Эльведи, Аканджи, Шер, Родригес – Джака, Фройлер – Шакири – Эмболо, Сеферович.
Запас: Дэвис, Хантер, Уильямс, Локайер, Уилсон, Робертс, Ампаду, Норрингтон-Дэвис, Уильямс Дж., Брукс, Левитт.
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
Источник — Sport.ua
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