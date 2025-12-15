Ноттингем Форест – Тоттенхэм – 3:0. Зинченко – в запасе. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 16-го тура АПЛ
14 декабря клуб «Ноттингем Форест» разгромил «Тоттенхэм» в 16-м туре Английской Премьер-лиги.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На арене «City Ground» хозяева уверенно победили со счетом 3:0.
Одним из авторов крупной победы стал бывший игрок «Челси» – Хадсон-Одой.
Украинский защитник «Ноттингем Форест» Александр Зинченко весь матч провел в запасе.
Английская Премьер-лига. 16-й тур, 14 декабря
«Ноттингем Форест» – «Тоттенхэм» – 3:0
Голы: Хадсон-Одой, 28, 50, Сангаре, 79
Видео голов и обзор матча:
События матча
