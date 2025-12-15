Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Ноттингем Форест – Тоттенхэм – 3:0. Зинченко – в запасе. Видео голов, обзор
Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
14.12.2025 16:00 – FT 3 : 0
Тоттенхэм
Англия
15 декабря 2025, 02:42 | Обновлено 15 декабря 2025, 02:43
14
0

Смотрите видеообзор матча 16-го тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря клуб «Ноттингем Форест» разгромил «Тоттенхэм» в 16-м туре Английской Премьер-лиги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На арене «City Ground» хозяева уверенно победили со счетом 3:0.

Одним из авторов крупной победы стал бывший игрок «Челси» – Хадсон-Одой.

Украинский защитник «Ноттингем Форест» Александр Зинченко весь матч провел в запасе.

Английская Премьер-лига. 16-й тур, 14 декабря

«Ноттингем Форест» – «Тоттенхэм» – 3:0

Голы: Хадсон-Одой, 28, 50, Сангаре, 79

Видео голов и обзор матча:

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Ибраим Сангаре (Ноттингем Форест), асcист Каллум Хадсон-Одой.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Хадсон-Одой (Ноттингем Форест), асcист Ибраим Сангаре.
29’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Хадсон-Одой (Ноттингем Форест), асcист Ибраим Сангаре.
Ноттингем Форест Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Александр Зинченко Каллум Хадсон-Одои Ибраим Сангаре
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
