Ноттингем Форест

Ноттингем – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Матч начнется 14 декабря в 16:00 по Киеву
В воскресенье, 14 декабря, состоится поединок 16-го тура чемпионата Англии между «Ноттингемом» и «Тоттенгемом». По киевскому времени игра начнется в 16:00.
Ноттингем
Прошлогодняя «темная лошадка» Премьер-лиги в этом сезоне совсем нестабильна, хотя в последних играх под руководством Шона Дайча наблюдается улучшение результатов. В общей сложности, за 15 поединков чемпионата Англии клубу удалось завоевать 15 очков, которые сейчас позволяют занимать 17-ю позицию турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета совсем небольшое – всего 2 балла. Из Кубка английской лиги команда Александра Зинченко вылетела на стадии 1/16 финала от «Свонси».
За 6 поединков в Лиге Европы англичанам удалось завоевать 11 очков. Этого достаточно, чтобы за 2 тура до завершения основного этапа турнира занимать 11 место таблицы. Расстояние от необходимого топ-8 составляет 2 зачетных пункта.
Тоттенхэм
Лондонцы в текущем сезоне тоже выглядят не слишком стабильно. За 15 матчей Премьер-лиги им удалось добыть в борьбе 22 зачетных пункта, позволяющих занимать 11-е место турнирной таблицы. Однако расстояние даже от топ-4 не слишком велико – всего 4 балла. Кубок английской лиги клуб покинул на стадии 1/8 финала после поражения против «Ньюкасла».
В Лиге чемпионов «Тоттенхэм» шагает достаточно уверенно. После 6 туров на балансе клуба есть 11 баллов, благодаря которым он занимает 11-ю позицию общей таблицы. Расстояние от топ-8 на данный момент составляет 2 очка.
Личные встречи
В последних 5-х играх небольшое преимущество имеет «Тоттенхэм». За это время на счету клуба есть 3 победы, «Ноттингем» в свою очередь выиграл в 2-х поединках.
Интересные факты
- «Тоттенхэм» не одержал ни одной победы в последних 4-х выездных играх. На счету команды 3 поражения и ничья.
- «Ноттингем» забил всего 14 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й худший результат среди всех команд.
- В последних 4-х матчах «Ноттингем» сохранил ворота сухими лишь 1 раз.
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.5.
16:00
