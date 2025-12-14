Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ноттингем – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
14.12.2025 16:00 - : -
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
Ноттингем – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 14 декабря в 16:00 по Киеву

Ноттингем – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Тоттенхэм

В воскресенье, 14 декабря, состоится поединок 16-го тура чемпионата Англии между «Ноттингемом» и «Тоттенгемом». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Ноттингем

Прошлогодняя «темная лошадка» Премьер-лиги в этом сезоне совсем нестабильна, хотя в последних играх под руководством Шона Дайча наблюдается улучшение результатов. В общей сложности, за 15 поединков чемпионата Англии клубу удалось завоевать 15 очков, которые сейчас позволяют занимать 17-ю позицию турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета совсем небольшое – всего 2 балла. Из Кубка английской лиги команда Александра Зинченко вылетела на стадии 1/16 финала от «Свонси».

За 6 поединков в Лиге Европы англичанам удалось завоевать 11 очков. Этого достаточно, чтобы за 2 тура до завершения основного этапа турнира занимать 11 место таблицы. Расстояние от необходимого топ-8 составляет 2 зачетных пункта.

Тоттенхэм

Лондонцы в текущем сезоне тоже выглядят не слишком стабильно. За 15 матчей Премьер-лиги им удалось добыть в борьбе 22 зачетных пункта, позволяющих занимать 11-е место турнирной таблицы. Однако расстояние даже от топ-4 не слишком велико – всего 4 балла. Кубок английской лиги клуб покинул на стадии 1/8 финала после поражения против «Ньюкасла».

В Лиге чемпионов «Тоттенхэм» шагает достаточно уверенно. После 6 туров на балансе клуба есть 11 баллов, благодаря которым он занимает 11-ю позицию общей таблицы. Расстояние от топ-8 на данный момент составляет 2 очка.

Личные встречи

В последних 5-х играх небольшое преимущество имеет «Тоттенхэм». За это время на счету клуба есть 3 победы, «Ноттингем» в свою очередь выиграл в 2-х поединках.

Интересные факты

  • «Тоттенхэм» не одержал ни одной победы в последних 4-х выездных играх. На счету команды 3 поражения и ничья.
  • «Ноттингем» забил всего 14 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й худший результат среди всех команд.
  • В последних 4-х матчах «Ноттингем» сохранил ворота сухими лишь 1 раз.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.5.

Прогноз Sport.ua
Ноттингем Форест
14 декабря 2025 -
16:00
Тоттенхэм
Тотал больше 2 1.5 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Ноттингем Форест Тоттенхэм прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
