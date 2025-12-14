Ноттингем Форест

В воскресенье, 14 декабря, состоится поединок 16-го тура чемпионата Англии между «Ноттингемом» и «Тоттенгемом». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Ноттингем

Прошлогодняя «темная лошадка» Премьер-лиги в этом сезоне совсем нестабильна, хотя в последних играх под руководством Шона Дайча наблюдается улучшение результатов. В общей сложности, за 15 поединков чемпионата Англии клубу удалось завоевать 15 очков, которые сейчас позволяют занимать 17-ю позицию турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета совсем небольшое – всего 2 балла. Из Кубка английской лиги команда Александра Зинченко вылетела на стадии 1/16 финала от «Свонси».

За 6 поединков в Лиге Европы англичанам удалось завоевать 11 очков. Этого достаточно, чтобы за 2 тура до завершения основного этапа турнира занимать 11 место таблицы. Расстояние от необходимого топ-8 составляет 2 зачетных пункта.

Тоттенхэм

Лондонцы в текущем сезоне тоже выглядят не слишком стабильно. За 15 матчей Премьер-лиги им удалось добыть в борьбе 22 зачетных пункта, позволяющих занимать 11-е место турнирной таблицы. Однако расстояние даже от топ-4 не слишком велико – всего 4 балла. Кубок английской лиги клуб покинул на стадии 1/8 финала после поражения против «Ньюкасла».

В Лиге чемпионов «Тоттенхэм» шагает достаточно уверенно. После 6 туров на балансе клуба есть 11 баллов, благодаря которым он занимает 11-ю позицию общей таблицы. Расстояние от топ-8 на данный момент составляет 2 очка.

Личные встречи

В последних 5-х играх небольшое преимущество имеет «Тоттенхэм». За это время на счету клуба есть 3 победы, «Ноттингем» в свою очередь выиграл в 2-х поединках.

Интересные факты

«Тоттенхэм» не одержал ни одной победы в последних 4-х выездных играх. На счету команды 3 поражения и ничья.

«Ноттингем» забил всего 14 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й худший результат среди всех команд.

В последних 4-х матчах «Ноттингем» сохранил ворота сухими лишь 1 раз.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.5.