Брентфорд – Лидс – 1:1. 10 минут Ярмолюка. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 16-го тура АПЛ
14 декабря состоялся матч 16-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Брентфорд» и «Лидс».
Поединок прошел на арене «Brentford Community Stadium».
Команды обменялись забитыми мячами и сыграли вничью – 1:1.
Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк вышел на замену на 80-й минуте.
Английская Премьер-лига. 16-й тур, 14 декабря
«Брентфорд» – «Лидс» – 1:1
Голы: Хендерсон, 70 – Калверт-Льюин, 83
Видео голов и обзор матча:
События матча
82’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Кэлверт-Льюин (Лидс), асcист Уилфрид Ньонто.
70’
ГОЛ ! Мяч забил Джордан Хендерсон (Брентфорд).
