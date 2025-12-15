Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Брентфорд – Лидс – 1:1. 10 минут Ярмолюка. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Брентфорд
14.12.2025 18:30 – FT 1 : 1
Лидс
Англия
15 декабря 2025, 15:06 | Обновлено 15 декабря 2025, 15:07
38
0

Смотрите видеообзор матча 16-го тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря состоялся матч 16-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Брентфорд» и «Лидс».

Поединок прошел на арене «Brentford Community Stadium».

Команды обменялись забитыми мячами и сыграли вничью – 1:1.

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк вышел на замену на 80-й минуте.

Английская Премьер-лига. 16-й тур, 14 декабря

«Брентфорд» – «Лидс» – 1:1

Голы: Хендерсон, 70 – Калверт-Льюин, 83

Видео голов и обзор матча:

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Кэлверт-Льюин (Лидс), асcист Уилфрид Ньонто.
70’
ГОЛ ! Мяч забил Джордан Хендерсон (Брентфорд).
Андрей Витренко
