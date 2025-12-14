Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Обменялись голами. Брентфорд с Ярмолюком остался без победы в АПЛ
Чемпионат Англии
Брентфорд
14.12.2025 18:30 – FT 1 : 1
Лидс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
Обменялись голами. Брентфорд с Ярмолюком остался без победы в АПЛ

«Лидс» на последней минуте спасся от поражения

Обменялись голами. Брентфорд с Ярмолюком остался без победы в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря был сыгран заключительный матч игрового дня в 16-м туре Английской Премьер-лиги.

«Брентфорд» на своей арене «Brentford Community Stadium» принимал «Лидс».

Хозяева начали матч без украинского полузащитника Егора Ярмолюка, который остался на скамейке запасных.

Результативные действия команд пришлись на последние 20 минут поединка: сначала «Брентфорд» вышел вперёд благодаря голу Джордана Хендерсона на 70-й минуте.

В ответ «Лидс» сравнял счет точным ударом Доминика Калверта-Льюина на 83-й минуте, установив окончательный результат встречи – 1:1.

Ярмолюк вышел на поле на 81-й минуте, однако отметиться результативными действиями не сумел.

Английская Премьер-лига. 16-й тур, 14 декабря

«Брентфорд» – «Лидс» – 1:1

Голы: Хендерсон, 70 – Калверт-Льюин, 83

Фотогалерея матча:

Лидс чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Егор Ярмолюк Джордан Хендерсон Доминик Калверт-Льюин
