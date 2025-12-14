Обменялись голами. Брентфорд с Ярмолюком остался без победы в АПЛ

14 декабря был сыгран заключительный матч игрового дня в 16-м туре Английской Премьер-лиги.

«Брентфорд» на своей арене «Brentford Community Stadium» принимал «Лидс».

Хозяева начали матч без украинского полузащитника Егора Ярмолюка, который остался на скамейке запасных.

Результативные действия команд пришлись на последние 20 минут поединка: сначала «Брентфорд» вышел вперёд благодаря голу Джордана Хендерсона на 70-й минуте.

В ответ «Лидс» сравнял счет точным ударом Доминика Калверта-Льюина на 83-й минуте, установив окончательный результат встречи – 1:1.

Ярмолюк вышел на поле на 81-й минуте, однако отметиться результативными действиями не сумел.

Английская Премьер-лига. 16-й тур, 14 декабря

«Брентфорд» – «Лидс» – 1:1

Голы: Хендерсон, 70 – Калверт-Льюин, 83

Фотогалерея матча: