Обменялись голами. Брентфорд с Ярмолюком остался без победы в АПЛ
«Лидс» на последней минуте спасся от поражения
14 декабря был сыгран заключительный матч игрового дня в 16-м туре Английской Премьер-лиги.
«Брентфорд» на своей арене «Brentford Community Stadium» принимал «Лидс».
Хозяева начали матч без украинского полузащитника Егора Ярмолюка, который остался на скамейке запасных.
Результативные действия команд пришлись на последние 20 минут поединка: сначала «Брентфорд» вышел вперёд благодаря голу Джордана Хендерсона на 70-й минуте.
В ответ «Лидс» сравнял счет точным ударом Доминика Калверта-Льюина на 83-й минуте, установив окончательный результат встречи – 1:1.
Ярмолюк вышел на поле на 81-й минуте, однако отметиться результативными действиями не сумел.
Английская Премьер-лига. 16-й тур, 14 декабря
«Брентфорд» – «Лидс» – 1:1
Голы: Хендерсон, 70 – Калверт-Льюин, 83
Фотогалерея матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Свое «зимнее чемпионство» Туран уже проиграл, что дальше?
Тренер – о победе над «Мецом»