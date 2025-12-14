В воскресенье, 14 декабря, состоится поединок 16-го тура чемпионата Англии между «Брентфордом» и «Лидсом». По киевскому времени игра начнется в 18:30.

Брентфорд

Лондонская команда переживает сложный этап перестройки после ухода ключевых фигур летом. За 15 туров Премьер-лиги коллектив Егора Ярмолюка завоевал 19 баллов, благодаря которым сейчас занимает 14 место турнирной таблицы. И от зоны вылета, и от топ-5 Брентфорд отделяет 5 зачетных пунктов.

В Кубке английской лиги лондонцы выбили «Борнмут», «Астон Виллу» и «Гримсби», благодаря чему квалифицировались в 1/4 финала. Там Брентфорд ждет игра против Манчестер Сити.

Лидс

Для действующих победителей Чемпионшипа текущий сезон проходит достаточно сложно. За 15 туров чемпионата Англии клуб завоевал 15 очков – пока этого достаточно, чтобы находиться на 16-м месте турнирной таблицы. От зоны вылета «Лидс» оторвался всего на 2 очка.

Из Кубка английской лиги «павлины» вылетели на стадии 1/32 финала от «Шеффилд Венздей».

Личные встречи

Начиная с 2020 года, клубы играли между собой 5 раз. Каждая команда имеет по 1 победе, а еще 3 игры завершились вничью.

Интересные факты

Ни один из последних 12 поединков «Брентфорда» не закончился вничью.

«Лидс» проиграл в каждом из 4 последних выездных поединков.

«Брентфорд» в свою очередь проиграл лишь в 1 из 8 домашних матчей этого сезона.

«Лидс» не может сохранить ворота сухими уже 12 игр, «Брентфорд» пропускал в каждом из последних 6 матчей.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.78.