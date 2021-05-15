Феноменальный художник в Аталанте. Невероятный рекорд установил Малиновский

Хавбек Руслан Малиновский установил невероятный рекорд.
Украинец стал первым игроком «Аталанты», который отмечался результативными действиями (голы или голевые передачи) в 10 матчах Серии А подряд.
«Аталанта», победив «Дженоа» (4:3), в третий раз кряду вышла в Лигу чемпионов. Малиновский забил гол и отдал результативную передачу. В текущем чемпионате в активе Руслана 8 голов и 12 ассистов.
10 - Ruslan #Malinovskiy is the first Atalanta's player able to take part in goals (among assists + goals) in 10 Serie A matches in a row since Opta collected this data (2004/05). Painter.#GenoaAtalanta #SerieA pic.twitter.com/aZ8tsBxsMk— OptaPaolo (@OptaPaolo) May 15, 2021
Источник — Opta
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