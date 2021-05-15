Феноменальный художник в Аталанте. Невероятный рекорд установил Малиновский

В 10 матчах Серии А подряд украинец забивал гол или отдавал голевую передачу

  • 15.05.2021 19:48
  • 4251 просмотр
  • 3 комментария
Феноменальный художник в Аталанте. Невероятный рекорд установил Малиновский
© Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек Руслан Малиновский установил невероятный рекорд.

Украинец стал первым игроком «Аталанты», который отмечался результативными действиями (голы или голевые передачи) в 10 матчах Серии А подряд.

«Аталанта», победив «Дженоа» (4:3), в третий раз кряду вышла в Лигу чемпионов. Малиновский забил гол и отдал результативную передачу. В текущем чемпионате в активе Руслана 8 голов и 12 ассистов.

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Источник — Opta

(14 голосов)

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Комментарии
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 15.05.2021 20:03
    -7
    Жалко, що на пік вийшов не в червні на період Євро. Геть видихнеться в кінці сезону цей "художник" наш(((
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    лом
    online
      лом, 15.05.2021 19:56
    -10
    Так не Евро его точно не хватит. Надо искать замену.
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    Maks23
    online
      Maks23, 15.05.2021 19:53
    +8
    Красавчик!
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 15.05.2021 19:53
    +8
    Красавчик!
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