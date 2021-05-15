Феноменальный художник в Аталанте. Невероятный рекорд установил Малиновский

Хавбек Руслан Малиновский установил невероятный рекорд.

Украинец стал первым игроком «Аталанты», который отмечался результативными действиями (голы или голевые передачи) в 10 матчах Серии А подряд.

«Аталанта», победив «Дженоа» (4:3), в третий раз кряду вышла в Лигу чемпионов. Малиновский забил гол и отдал результативную передачу. В текущем чемпионате в активе Руслана 8 голов и 12 ассистов.