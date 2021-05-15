37-й тур
Дженоа
3 : 4
Аталанта
15.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Аталанта вышла в ЛЧ, у Малиновского гол и результативная передача

«Аталанта» при участии Малиновского в третий раз кряду вышла в Лигу чемпионов

  • 15.05.2021 17:54
  • 4355 просмотров
  • 6 комментариев
Аталанта вышла в ЛЧ, у Малиновского гол и результативная передача
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Аталанта» в матче чемпионата Италии обыграла «Дженоа» со счетом 4:3 и за тур до конца гарантировала себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Украинский хавбек Руслан Малиновский в победной встрече забил гол и сделал результативную передачу. Всего у игрока уже 8 голов и 12 ассистов в сезоне.

В последнем туре «Аталанта» сыграет с «Миланом» в битве за 2-е итоговое место Серии A.

Чемпионат Италии. 37-й тур

Дженоа - Аталанта 3:4
Голы: Шумородов, 49, 85, Пандев, 67 (с пен) - Сапата, 9, Малиновский, 26, Госенс, 44, Пашалич, 51

Дженоа: Маркетти, Онгене, Радованович, Масьелло, Гильоне (Портанова, 58), Заяц (Касо, 46), Ровелла, Меледжони (Эбонк, 79), Кассата (Шумородов, 46), Пьяца, Дестро (Пандев, 46)

Аталанта: Голлини, Толой, Ромеро, Джимсити, Госенс (Паломино, 76), Хатебор, Фройлер (Пессина, 46), де Роон, Миранчук, Малиновский (Ламмерс, 58), Сапата (Пашалич, 46)

Гол Малиновского

Ассист Малиновского

События матча
84' ГОЛ ! Мяч забил Эльдор Шомуродов (Дженоа).
67' ГОЛ ! С пенальти забил Горан Пандев (Дженоа).
51' ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
49' ГОЛ ! Мяч забил Эльдор Шомуродов (Дженоа).
44' ГОЛ ! Мяч забил Робин Госенс (Аталанта).
26' ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Аталанта).
9' ГОЛ ! Мяч забил Дуван Сапата (Аталанта).
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    adidas77
    online
      adidas77, 15.05.2021 18:24
    +1
    Конечно важнее выиграть Кубок Италии!
    У Аталанты за всю историю один трофей и это Кубок Италии 63 года!
    Второе место будет у Аталанты или третье, это менее значимо, чем выигрыш трофея!
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 15.05.2021 18:11
    +2
    A0Va, 15.05.2021 18:07
    Всё равно важно выиграть последний матч.
    А то прошлый сезон смазали домашним поражением...
    Важно выиграть кубок. Это трофей как не крути. А последний матч с Миланом хоть и принципиале в плане борьбы за 2 место, но ничего не даёт в исходе
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 15.05.2021 18:10
    +2
    Чуть не просрали, после ухода Сапаты и Малины с поля
    Ссылка
    A0Va
    online
      A0Va, 15.05.2021 18:07
    0
    Всё равно важно выиграть последний матч.
    А то прошлый сезон смазали домашним поражением...
    Ссылка
    A0Va
    online
      A0Va, 15.05.2021 18:07
    +2
    Всё равно важно выиграть последний матч.
    А то прошлый сезон смазали домашним поражением...
    Ссылка
    Саня Дорошенко
    online
      Саня Дорошенко, 15.05.2021 18:05
    +1
    Так 2-4 или 3-4?
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 15.05.2021 18:11
    +2
    A0Va, 15.05.2021 18:07
    Всё равно важно выиграть последний матч.
    А то прошлый сезон смазали домашним поражением...
    Важно выиграть кубок. Это трофей как не крути. А последний матч с Миланом хоть и принципиале в плане борьбы за 2 место, но ничего не даёт в исходе
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 15.05.2021 18:10
    +2
    Чуть не просрали, после ухода Сапаты и Малины с поля
    Ссылка
    A0Va
    online
      A0Va, 15.05.2021 18:07
    +2
    Всё равно важно выиграть последний матч.
    А то прошлый сезон смазали домашним поражением...
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 15.05.2021 18:24
    +1
    Конечно важнее выиграть Кубок Италии!
    У Аталанты за всю историю один трофей и это Кубок Италии 63 года!
    Второе место будет у Аталанты или третье, это менее значимо, чем выигрыш трофея!
    Ссылка
    Саня Дорошенко
    online
      Саня Дорошенко, 15.05.2021 18:05
    +1
    Так 2-4 или 3-4?
    Ссылка
    A0Va
    online
      A0Va, 15.05.2021 18:07
    0
    Всё равно важно выиграть последний матч.
    А то прошлый сезон смазали домашним поражением...
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