Аталанта вышла в ЛЧ, у Малиновского гол и результативная передача

«Аталанта» в матче чемпионата Италии обыграла «Дженоа» со счетом 4:3 и за тур до конца гарантировала себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Украинский хавбек Руслан Малиновский в победной встрече забил гол и сделал результативную передачу. Всего у игрока уже 8 голов и 12 ассистов в сезоне.

В последнем туре «Аталанта» сыграет с «Миланом» в битве за 2-е итоговое место Серии A.

Чемпионат Италии. 37-й тур

Дженоа - Аталанта 3:4

Голы: Шумородов, 49, 85, Пандев, 67 (с пен) - Сапата, 9, Малиновский, 26, Госенс, 44, Пашалич, 51

Дженоа: Маркетти, Онгене, Радованович, Масьелло, Гильоне (Портанова, 58), Заяц (Касо, 46), Ровелла, Меледжони (Эбонк, 79), Кассата (Шумородов, 46), Пьяца, Дестро (Пандев, 46)

Аталанта: Голлини, Толой, Ромеро, Джимсити, Госенс (Паломино, 76), Хатебор, Фройлер (Пессина, 46), де Роон, Миранчук, Малиновский (Ламмерс, 58), Сапата (Пашалич, 46)

Гол Малиновского

Ассист Малиновского