Аталанта вышла в ЛЧ, у Малиновского гол и результативная передача

«Аталанта» в матче чемпионата Италии обыграла «Дженоа» со счетом 4:3 и за тур до конца гарантировала себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.
Украинский хавбек Руслан Малиновский в победной встрече забил гол и сделал результативную передачу. Всего у игрока уже 8 голов и 12 ассистов в сезоне.
В последнем туре «Аталанта» сыграет с «Миланом» в битве за 2-е итоговое место Серии A.
Чемпионат Италии. 37-й тур
Дженоа - Аталанта 3:4
Голы: Шумородов, 49, 85, Пандев, 67 (с пен) - Сапата, 9, Малиновский, 26, Госенс, 44, Пашалич, 51
Дженоа: Маркетти, Онгене, Радованович, Масьелло, Гильоне (Портанова, 58), Заяц (Касо, 46), Ровелла, Меледжони (Эбонк, 79), Кассата (Шумородов, 46), Пьяца, Дестро (Пандев, 46)
Аталанта: Голлини, Толой, Ромеро, Джимсити, Госенс (Паломино, 76), Хатебор, Фройлер (Пессина, 46), де Роон, Миранчук, Малиновский (Ламмерс, 58), Сапата (Пашалич, 46)
Гол Малиновского
Ассист Малиновского
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Эльдор Шомуродов (Дженоа).
|67'
|ГОЛ ! С пенальти забил Горан Пандев (Дженоа).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Эльдор Шомуродов (Дженоа).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Робин Госенс (Аталанта).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Аталанта).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Дуван Сапата (Аталанта).
Источник — Sport.ua
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У Аталанты за всю историю один трофей и это Кубок Италии 63 года!
Второе место будет у Аталанты или третье, это менее значимо, чем выигрыш трофея!
А то прошлый сезон смазали домашним поражением...
А то прошлый сезон смазали домашним поражением...
А то прошлый сезон смазали домашним поражением...
А то прошлый сезон смазали домашним поражением...
А то прошлый сезон смазали домашним поражением...
У Аталанты за всю историю один трофей и это Кубок Италии 63 года!
Второе место будет у Аталанты или третье, это менее значимо, чем выигрыш трофея!
А то прошлый сезон смазали домашним поражением...
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