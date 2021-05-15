Дженоа - Аталанта - 3:4. У Малиновского гол + пас. Видео голов и обзор

«Аталанта» сумела обыграть «Дженоа» 4:3 и гарантировала себе финиш в топ-4 по итогам сезона Серии A.
Украинский хавбек Руслан Малиновский в первом тайме отметился голом и результативной передачей.
События матча
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Эльдор Шомуродов (Дженоа).
|67'
|ГОЛ ! С пенальти забил Горан Пандев (Дженоа).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Эльдор Шомуродов (Дженоа).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Робин Госенс (Аталанта).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Аталанта).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Дуван Сапата (Аталанта).
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Источник — Sport.ua
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