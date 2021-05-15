37-й тур
Дженоа
3 : 4
Аталанта
15.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Дженоа - Аталанта - 3:4. У Малиновского гол + пас. Видео голов и обзор

Команда сумела удержать преимущество

  • 15.05.2021 18:25
  • 1404 просмотра
  • 1 комментарий
Дженоа - Аталанта - 3:4. У Малиновского гол + пас. Видео голов и обзор
© twitter.com/atalanta_bc

«Аталанта» сумела обыграть «Дженоа» 4:3 и гарантировала себе финиш в топ-4 по итогам сезона Серии A.

Украинский хавбек Руслан Малиновский в первом тайме отметился голом и результативной передачей.

События матча
84' ГОЛ ! Мяч забил Эльдор Шомуродов (Дженоа).
67' ГОЛ ! С пенальти забил Горан Пандев (Дженоа).
51' ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
49' ГОЛ ! Мяч забил Эльдор Шомуродов (Дженоа).
44' ГОЛ ! Мяч забил Робин Госенс (Аталанта).
26' ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Аталанта).
9' ГОЛ ! Мяч забил Дуван Сапата (Аталанта).
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Саша Зардунов
      Саша Зардунов, 15.05.2021 18:55
    0
    Это уже фирменная и отработанная передача Малины.
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    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 15.05.2021 18:55
    0
    Это уже фирменная и отработанная передача Малины.
    Ссылка
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