37-й тур
Дженоа
0 : 0
Аталанта
15.05.2021 16:00   ТВ-трансляция: 

Дженоа - Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Очередное испытание для команды Малиновского и Коваленко

  • 13.05.2021 18:46
  • 104 просмотра
  • 0 комментариев
Дженоа - Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© twitter.com/atalanta_bc

В субботу, 15-го мая, в Генуи на стадионе «Луиджи Феррарис» в рамках матча 37-го тура чемпионата Италии местный «Дженоа» примет «Аталанту» из Бергамо. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

«Дженоа»

Команда из Генуи уже решила главную для себя задачу – осталась в Серии А. Весь сезон «Дженоа» лихорадило и команда была на грани вылета, однако уже точно останется в сильнейшем итальянском дивизионе. В настоящий момент «красно-синие» имеют в своем активе 39 очков и занимают четырнадцатое место в турнирной таблице. Они вряд ли смогут побороться за десятку сильнейших, но и не опустятся ниже семнадцатой строчки.

Последняя игра «Дженоа» завершилась победой над «Болоньей». До этого были поражения от «Сассуоло» и «Лацио», а перед тем виктория в матче со «Специей». «Грифоны» выступают нестабильно, да и мотивации у них уже серьезной нет, что делает их шансы на победу еще меньше. Конечно, «Дженоа» явный аутсайдер встречи, но это футбол и произойти может все, что угодно.

Точно не помогут «Дженоа» в матче с «Аталантой» травмированные защитники Давиде Бираски, Доменико Кришито и Лука Пеллегрини.

«Аталанта»

 Команда из Бергамо продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов. Пока что все в руках «Аталанты». Подопечные Джан Пьеро Гасперини идут вторыми и имеют в своем активе 75 очков. Столько же пунктов у «Милана». На два балла меньше у «Наполи», на три – у «Ювентуса». Таким образом, в случае двух побед в оставшихся матчах «богини» займут второе место. Если они наберут четыре очка, то точно будут в четверке, а вот если меньше, то возможны различные варианты. К тому же, в последнем туре команде предстоит сыграть против одного из конкурентов – «Милана».

Более того, «Аталанта» также продолжает борьбу в Кубке Италии. В финале турнира бергамаски 19 мая сыграют против туринского «Ювентуса», однако поберечь силу на этот поединок не получится, поскольку в чемпионате также нельзя терять очки. Что касается Лиги чемпионов, то команда Гасперини вылетела на стадии 1/8 финала, где уступила «Реалу».

В чемпионате «Аталанта» не проигрывает уже на протяжении десяти матчей. В последний раз команда Руслана Малиновского и Виктора Коваленко уходила с поля проигравшей еще 8 марта в матче с «Интером». После этого были восемь побед и две ничьи.

В лазарете «Аталанты» только Рафаэл Толои. Все остальные игроки в строю и готовятся к матчу.

История встреч

Соперники провели между собой 82 матча. 30 побед на счету «Дженоа», 25 – у «Аталанты», и 27 ничейных исходов.

В поединке первого круга оппоненты не смогли поразить ворота друг друга и расписали «сухую» ничью.

Ориентировочные составы:

«Дженоа»: Перин, Дзаппакоста, Мазьелло, Сапата, Голданига, Бехрами, Бадель, Стротман, Пандев, Скамацца, Шомуродов.

«Аталанта»: Голлини, Хатебур, Ромеро, Паломино, Госенс, Фройлер, Де Рон, Пашалич, Малиновский, Мюриэль, Сапата.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой гостей, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.23 по линии Parimatch.

15 мая, суббота

«Дженоа» – «Аталанта»
Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис». 16:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
Прогноз Sport.ua — 0:2
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности