В субботу, 15-го мая, в Генуи на стадионе «Луиджи Феррарис» в рамках матча 37-го тура чемпионата Италии местный «Дженоа» примет «Аталанту» из Бергамо. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

«Дженоа»

Команда из Генуи уже решила главную для себя задачу – осталась в Серии А. Весь сезон «Дженоа» лихорадило и команда была на грани вылета, однако уже точно останется в сильнейшем итальянском дивизионе. В настоящий момент «красно-синие» имеют в своем активе 39 очков и занимают четырнадцатое место в турнирной таблице. Они вряд ли смогут побороться за десятку сильнейших, но и не опустятся ниже семнадцатой строчки.

Последняя игра «Дженоа» завершилась победой над «Болоньей». До этого были поражения от «Сассуоло» и «Лацио», а перед тем виктория в матче со «Специей». «Грифоны» выступают нестабильно, да и мотивации у них уже серьезной нет, что делает их шансы на победу еще меньше. Конечно, «Дженоа» явный аутсайдер встречи, но это футбол и произойти может все, что угодно.

Точно не помогут «Дженоа» в матче с «Аталантой» травмированные защитники Давиде Бираски, Доменико Кришито и Лука Пеллегрини.

«Аталанта»

Команда из Бергамо продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов. Пока что все в руках «Аталанты». Подопечные Джан Пьеро Гасперини идут вторыми и имеют в своем активе 75 очков. Столько же пунктов у «Милана». На два балла меньше у «Наполи», на три – у «Ювентуса». Таким образом, в случае двух побед в оставшихся матчах «богини» займут второе место. Если они наберут четыре очка, то точно будут в четверке, а вот если меньше, то возможны различные варианты. К тому же, в последнем туре команде предстоит сыграть против одного из конкурентов – «Милана».

Более того, «Аталанта» также продолжает борьбу в Кубке Италии. В финале турнира бергамаски 19 мая сыграют против туринского «Ювентуса», однако поберечь силу на этот поединок не получится, поскольку в чемпионате также нельзя терять очки. Что касается Лиги чемпионов, то команда Гасперини вылетела на стадии 1/8 финала, где уступила «Реалу».

В чемпионате «Аталанта» не проигрывает уже на протяжении десяти матчей. В последний раз команда Руслана Малиновского и Виктора Коваленко уходила с поля проигравшей еще 8 марта в матче с «Интером». После этого были восемь побед и две ничьи.

В лазарете «Аталанты» только Рафаэл Толои. Все остальные игроки в строю и готовятся к матчу.

История встреч

Соперники провели между собой 82 матча. 30 побед на счету «Дженоа», 25 – у «Аталанты», и 27 ничейных исходов.

В поединке первого круга оппоненты не смогли поразить ворота друг друга и расписали «сухую» ничью.

Ориентировочные составы:

«Дженоа»: Перин, Дзаппакоста, Мазьелло, Сапата, Голданига, Бехрами, Бадель, Стротман, Пандев, Скамацца, Шомуродов.

«Аталанта»: Голлини, Хатебур, Ромеро, Паломино, Госенс, Фройлер, Де Рон, Пашалич, Малиновский, Мюриэль, Сапата.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой гостей, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.23 по линии Parimatch.

15 мая, суббота